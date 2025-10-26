Aranyláz söpör végig a pénzügyi világon: ölre mennek a bankok a legjobb traderekért

Kereskedőházak, hedge fundok és bankok versengenek a speciális tudású aranykereskedőkért. Az arany iránti érdeklődés megugrott, a tehetségekért folytatott harc pedig felhajtja a juttatásokat ezen a hagyományosan szűk piacon.
A Trafigura Group és a Gunvor Group idén teljes nemesfém-kereskedői csapatokat igazolt. Riválisaik, az IXM és a Mercuria Energy Group Ltd. szintén agresszívan toboroznak
– mondták az ügyről tájékozott források.
Fejvadászok és iparági szereplők szerint számos hedge fund, bank és ipari vállalat – köztük finomítók – igyekszik belépni a nemesfémek piacára, vagy bővíti meglévő csapatait.
Az arany piaca hasít, a londoni központban hetente több száz milliárd dollárnyi ügyletet kötnek. A szegmenst mégis hagyományosan néhány bank uralja – például a JPMorgan Chase & Co., a HSBC Holdings Plc és az UBS Group AG –, jellemzően kis kereskedői csapatokkal. Az idei árrobbanás közepette az új belépők csak szűk körből tudtak tapasztalt szakembereket igazolni.
"A nemesfém-kereskedők most kifejezetten reflektorfénybe kerültek" – mondta Alex Kerr, az Aurex Group árupiaci fejvadásza. "Már nemcsak a bankok keresnek embereket: hedge fundok és kereskedőházak is nemesfém-kereskedőket vagy portfóliókezelőket vadásznak."
A tehetségekért folyó verseny várhatóan kiemelt téma lesz a nemesfémipar legnagyobb éves rendezvényén, a London Bullion Market Association konferencián, amely a hétvégén kezdődött Kiotóban, Japánban. A drágulás mellett idén bőséges profitlehetőségek adódtak: az év elején egy jelentős arbitrázs több tízmilliárd dollárnyi fémet csábított az Egyesült Államokba, míg ebben a hónapban egy drámai "ezüst-squeeze" rázta meg a londoni piacot.
A 12 vezető bank együttesen 500 millió dollárt keresett nemesfémeken 2025 első negyedévében.
Ez a második legmagasabb érték az elmúlt tíz évben a Coalition Greenwich (CRISIL) adatai alapján, és nagyjából kétszerese az előző évtized átlagos negyedéves bevételének.
Mivel a banki kereskedőpultok évekig mellőzött szegmensként kezelték a nemesfémeket, kiürültek az utánpótláscsatornák. Hiány van olyan kereskedőkből és értékesítőkből, akik nemcsak a makrotényezőket értik, hanem a fizikai fémek tárolásának és mozgatásának gyakorlati oldalát is.
A fizikai nemesfém-kereskedők ma különösen hiánycikknek számítanak: sok tapasztalt szakember visszavonult, a friss diplomások pedig inkább a technológiai állások felé fordulnak.
– mondta Nicholas Snoek, a HC Group, árupiacokra szakosodott fejvadásza.
A korábban mindössze néhány bank ajánlatai közül válogató nemesfém-kereskedők ma már a fizikai kereskedőházak és a hedge fundok ajánlatait is mérlegelik – utóbbiak gyakran magasabb bért kínálnak. Az Aurex szerint a fizikai kereskedőházaknál dolgozó aranykereskedők bónusza ma már akár kétszer-háromszorosa is lehet a bankokénak. "Ez az egyik első alkalom, hogy a nemesfém-kereskedők valóban úgy vannak megfizetve, mint más nyersanyag-kereskedők" – vélekedett Alex Kerr.
