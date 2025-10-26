Hatalmas üzlet a gyógyszeriparban: európai óriás vásárolja fel az amerikai céget

A svájci gyógyszergyártó vasárnap bejelentette, hogy megállapodott az amerikai biotechnológiai cég felvásárlásáról.
Az Avidity részvényesei részvényenként 72 dollár készpénzt kapnak, ami 46 százalékos prémium a vállalat pénteki záróárához képest.
A Novartis idén aktívan köt ügyleteket, hogy felkészüljön több zászlóshajó-termékének közelgő szabadalmi lejáratára. Ezek közé tartozik az Entresto (szívelégtelenség), a Xolair (asztma) és a Cosentyx (autoimmun betegségek).
Az ügylet feltételei szerint az Avidity különválasztja korai fázisú, precíziós kardiológiai programjait egy Spinco nevű új vállalatba. A Spinco várhatóan tőzsdére lép – áll az Avidity külön közleményében.
A felvásárlás révén a Novartis olyan területekre terjeszkedik, ahol jelenleg korlátozottak a kezelési lehetőségek, és tovább erősíti jelenlétét a ritka betegségek piacán. A San Diego-i székhelyű, klinikai fázisú Avidity többféle izombetegségre fejleszt terápiákat, és több, első a maga nemében lévő gyógyszerjelöltet visz előre.
Vezető készítménye, a Del-zota a korai–középső fejlesztési fázisban jár, és egy ritka Duchenne-féle izomdisztrófia-altípus lehetséges kezeléseként vizsgálják. A vállalat emellett két további, súlyos izombetegségekre szánt gyógyszerjelölten is dolgozik.
Az ügylet egyben erősítheti a Novartis amerikai jelenlétét is, miközben fennáll egy jelentős gyógyszeripari vám bevezetésének kockázata, amelyre Donald Trump amerikai elnök utalt.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
