Hatalmas üzlet a gyógyszeriparban: európai óriás vásárolja fel az amerikai céget
Hatalmas üzlet a gyógyszeriparban: európai óriás vásárolja fel az amerikai céget

Portfolio
A Novartis mintegy 12 milliárd dollár készpénzért felvásárolja az amerikai Avidity Biosciences-t, hogy megerősítse ritka izombetegségekre fókuszáló portfólióját.
A svájci gyógyszergyártó vasárnap bejelentette, hogy megállapodott az amerikai biotechnológiai cég felvásárlásáról.

Az Avidity részvényesei részvényenként 72 dollár készpénzt kapnak, ami 46 százalékos prémium a vállalat pénteki záróárához képest.

A Novartis idén aktívan köt ügyleteket, hogy felkészüljön több zászlóshajó-termékének közelgő szabadalmi lejáratára. Ezek közé tartozik az Entresto (szívelégtelenség), a Xolair (asztma) és a Cosentyx (autoimmun betegségek).

Az ügylet feltételei szerint az Avidity különválasztja korai fázisú, precíziós kardiológiai programjait egy Spinco nevű új vállalatba. A Spinco várhatóan tőzsdére lép – áll az Avidity külön közleményében.

A felvásárlás révén a Novartis olyan területekre terjeszkedik, ahol jelenleg korlátozottak a kezelési lehetőségek, és tovább erősíti jelenlétét a ritka betegségek piacán. A San Diego-i székhelyű, klinikai fázisú Avidity többféle izombetegségre fejleszt terápiákat, és több, első a maga nemében lévő gyógyszerjelöltet visz előre.

Vezető készítménye, a Del-zota a korai–középső fejlesztési fázisban jár, és egy ritka Duchenne-féle izomdisztrófia-altípus lehetséges kezeléseként vizsgálják. A vállalat emellett két további, súlyos izombetegségekre szánt gyógyszerjelölten is dolgozik.

Az ügylet egyben erősítheti a Novartis amerikai jelenlétét is, miközben fennáll egy jelentős gyógyszeripari vám bevezetésének kockázata, amelyre Donald Trump amerikai elnök utalt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

