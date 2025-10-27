  • Megjelenítés
Az olajkincsek után újabb pénzforrást találtak az arab országok
Az olajkincsek után újabb pénzforrást találtak az arab országok

Szaúd-Arábia a következő években a mesterséges intelligencia (AI) adatközpontjainak egyik globális központjává válhat - legalábbis ezt vetítette előre Jonathan Ross, a kaliforniai Groq chipgyártó vállalat vezérigazgatója a rijádi Future Investment Initiative konferencián. A cégvezető szerint a régió ideális hely az AI-infrastruktúra kiépítésére, mivel az energiahordozók bősége és a rendelkezésre álló földterületek kedvező feltételeket biztosítanak a nagyteljesítményű adatközpontok működtetéséhez.
Jonathan Ross a CNBC-nek adott interjújában kiemelte, hogy míg a hagyományos energiahordozók exportja költséges és fizikai korlátokba ütközik, addig az adatok mozgatása olcsó és gyors.

Szaúd-Arábiában rengeteg a "felesleges" energia, ezért logikus lépés, hogy a számítási műveleteket oda vigyük, majd onnan küldjük tovább az eredményeket

- emelte ki.

A Groq-vezető szerint a költséghatékony adatközpontokat nem a városokban, hanem ott érdemes építeni, ahol a földterület olcsó, az energiahálózat stabil és bővelkedik a szabad kapacitásokban, és a környezet nem zsúfolt. "Tehát a Közel-Kelet ideális terep" - mutatott rá a cégvezér.

A fejlesztések illeszkednek a szaúdi Vision 2030 programhoz, amely az ország gazdaságát igyekszik diverzifikálni az olajbevételektől. A PwC becslése szerint a mesterséges intelligencia akár 135 milliárd dollárral járulhat hozzá a szaúdi GDP-hez 2030-ra, ami az ország gazdasági teljesítményének több mint 12 százaléka lehet.

A Groq már együttműködik az állami Aramco Digital leányvállalattal, hogy megépítse a „világ legnagyobb mesterséges intelligencia alapú adatközpontját. A cég chipei New York államban készülnek, és kifejezetten az AI-alkalmazások valós idejű futtatására optimalizálták őket. A vállalat a szaúdi Data and AI Authority (SDAIA) saját nagy nyelvi modelljének fejlesztését is támogatja, amely a helyi adatkörnyezetre van hangolva. Ross szerint a szaúdi fejlesztés célja, hogy a mesterséges intelligencia a helyi gazdasági igényekre is releváns válaszokat adjon.

Egy olyan nyelvi modellről van szó, amely a királyságra optimalizált. A nemzetközi modellek nem férnek hozzá ehhez a helyi tudáshoz

- fogalmazott Jonathan Ross.

A térség extrém hőmérséklete és vízhiánya ugyanakkor komoly akadályt jelent az adatközpontok számára, amelyek jellemzően vízhűtéssel működnek. Szaúd-Arábia emellett digitális szakemberhiánnyal is küzd, bár a kormány több programot is indított az állampolgárok technológiai képzésére.

