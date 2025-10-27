Az olajkincsek után újabb pénzforrást találtak az arab országok

Jonathan Ross a CNBC-nek adott interjújában kiemelte, hogy míg a hagyományos energiahordozók exportja költséges és fizikai korlátokba ütközik, addig az adatok mozgatása olcsó és gyors.
Szaúd-Arábiában rengeteg a "felesleges" energia, ezért logikus lépés, hogy a számítási műveleteket oda vigyük, majd onnan küldjük tovább az eredményeket
- emelte ki.
A Groq-vezető szerint a költséghatékony adatközpontokat nem a városokban, hanem ott érdemes építeni, ahol a földterület olcsó, az energiahálózat stabil és bővelkedik a szabad kapacitásokban, és a környezet nem zsúfolt. "Tehát a Közel-Kelet ideális terep" - mutatott rá a cégvezér.
A fejlesztések illeszkednek a szaúdi Vision 2030 programhoz, amely az ország gazdaságát igyekszik diverzifikálni az olajbevételektől. A PwC becslése szerint a mesterséges intelligencia akár 135 milliárd dollárral járulhat hozzá a szaúdi GDP-hez 2030-ra, ami az ország gazdasági teljesítményének több mint 12 százaléka lehet.
A Groq már együttműködik az állami Aramco Digital leányvállalattal, hogy megépítse a „világ legnagyobb mesterséges intelligencia alapú adatközpontját. A cég chipei New York államban készülnek, és kifejezetten az AI-alkalmazások valós idejű futtatására optimalizálták őket. A vállalat a szaúdi Data and AI Authority (SDAIA) saját nagy nyelvi modelljének fejlesztését is támogatja, amely a helyi adatkörnyezetre van hangolva. Ross szerint a szaúdi fejlesztés célja, hogy a mesterséges intelligencia a helyi gazdasági igényekre is releváns válaszokat adjon.
Egy olyan nyelvi modellről van szó, amely a királyságra optimalizált. A nemzetközi modellek nem férnek hozzá ehhez a helyi tudáshoz
- fogalmazott Jonathan Ross.
A térség extrém hőmérséklete és vízhiánya ugyanakkor komoly akadályt jelent az adatközpontok számára, amelyek jellemzően vízhűtéssel működnek. Szaúd-Arábia emellett digitális szakemberhiánnyal is küzd, bár a kormány több programot is indított az állampolgárok technológiai képzésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Szétszedték Oroszország legújabb fegyvereit: kiderült a kellemetlen igazság a "szuperrakétákról"
Ezekket a fegyverekkel az ukrán energiaellátó infrastruktúrát bombázták.
Kitört a béke, beszakadt a népszerű befektetés
Mást áraznak a befektetők.
Óriási győzelmet aratott a láncfűrészes elnök a kritikus választáson
Folytatódhat a gazdasági reform.
Pusilin: hamarosan vége a csatának – Oroszország stratégiai győzelmet fog bejelenteni
Pokrovszk hamarosan eleshet.
Fontos könnyítésre hívja fel a figyelmet a NAV
Júliustól él.
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Tragikus gyorsasággal pusztul a természet, csak a fotók maradnak
A természetfotós a klímaváltozás krónikása.