Betör az AI-piacra az Nvidia kihívója: egyből ki is lőtt a részvény árfolyama

A lépéssel felélénkülhet a versenyt a jelenleg egyértelműen az Nvidia által uralt AI-félvezetőpiacon. A Qualcomm ezzel elmozdul hagyományos fókuszától, ugyanis eddig főként mobil eszközökbe szánt chipekre koncentrált a nagy adatközpontok helyett.
A Qualcomm közölte, hogy az AI200-as chip 2026-ban, az AI250-es pedig 2027-ben kerül piacra.
Mindkettő elérhető lesz teljes, folyadékhűtéses, egy egész szerverracket kitöltő rendszerben.
A cég így az Nvidia és az AMD kínálatához igazodik. Ezek a gyártók teljes rackes GPU-rendszereikben akár 72 chipet is egyetlen számítógépként tudnak működtetni, amelyre a nagy számítási kapacitást igénylő, fejlett modellekkel dolgozó AI-laboroknak szüksége van.
A Qualcomm adatközponti chipek alapját a vállalat okostelefon-processzoraiban található, Hexagon nevű neurális feldolgozó egységek (NPU-k) adják.
Először más területeken akartuk bizonyítani, és miután ott megerősödtünk, viszonylag könnyű volt szintet lépni az adatközpontok felé
– mondta a múlt héten újságíróknak Durga Malladi, a Qualcomm adatközponti és peremhálózati üzletágának vezérigazgatója.
A Qualcomm belépése új szereplőt hoz a technológia egyik leggyorsabban növekvő szegmensébe: az MI-fókuszú szerverfarmok eszközpiacára. A McKinsey becslése szerint 2030-ig közel 6700 ezer milliárd dollár tőkekiadást fordítanak adatközpontokra, ennek többsége MI-chipekre épülő rendszerekre megy majd.
Az iparágat eddig az Nvidia uralja: GPU-inak piaci részesedése 90 százalék feletti, értékesítése pedig több mint 4500 milliárd dolláros piaci kapitalizációig repítette a céget. Az Nvidia chipekkel képezték az OpenAI GPT-modelljeit is, amelyeket a ChatGPT használ.
Közben több szereplő alternatívákat keres. Az OpenAI a hónap elején bejelentette, hogy a második legnagyobb GPU-gyártótól, az AMD-től vásárol chipeket, és akár részesedést is szerezhet a vállalatban. Más cégek – köztük a Google, az Amazon és a Microsoft – saját AI-gyorsítókat fejlesztenek felhőszolgáltatásaikhoz.
