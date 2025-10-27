Egy katasztrofális buborék kellős közepén vagyunk?

A pénzügyi buborékokat hírhedten nehéz azonosítani – egészen addig, amíg ki nem pukkadnak. Ahhoz, hogy bárki meggyőződéssel kijelenthesse, most éppen buborékban vagyunk-e, meg kell értenie a mesterséges intelligenciába (AI) irányuló beruházási hullám nagyságrendjét és intenzitását. Mikor jöhet el a – lehetséges – buborék vége?

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Legalább négy módja van annak, hogy megállapítsuk, mikor kezd buborék kialakulni a pénzügyi piacokon. Az első, ha az értékeltségeket vizsgáljuk. Még akkor is, ha a hagyományos értékelési mutatók, például az árfolyam-nyereség (P/E) extrém szintekre emelkedik, a piac gyakran új mutatókat talál ki, hogy igazolja a túlárazottságot.

Az elmúlt 25 év nagy részében az S&P 500 átlagos P/E mutatója 16 volt, jelenleg azonban 25.

Ezt az emelkedést azonban azzal lehet igazolni, hogy az AI új termelékenységi boomot ígér, illetve olyan termékekre (például félvezetőkre) irányul, amelyek nemzetbiztonsági értékkel bírnak – vagyis a kormányzat védelmet és végső soron anyagi hátteret biztosít számukra.