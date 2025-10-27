  • Megjelenítés
Kilőtt a magyar tőzsde, száguld a sztárpapír
Kilőtt a magyar tőzsde, száguld a sztárpapír

Közel 1 százalékos pluszban van hétfő reggel a magyar tőzsde. A nagypapírok közül az OTP kezdte legjobban a hetet, a kisebb kapitalizációjú magyar részvények közül pedig a Rábát érdemes kiemelni, mely közel 8 százalékot ugrott a nyitást követően.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,9 százalékkal került feljebb, így jelenleg 105 110 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP és a Richter árfolyama emelkedik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán,

a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és az Alteo teljesít,

míg a leggyengébben a Zwack és a CIG Pannónia indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Mol is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

