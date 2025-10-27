Kiszivárgott: akár 30 ezer dolgozót is elküldhet egy amerikai óriásvállalat

Három, az ügyet ismerő forrás szerint az Amazon magyar idő szerint
kedden elindítja legfeljebb 30 ezer vállalati pozíció megszüntetését.
Ez a vállalat 1,55 milliós teljes létszámának kis hányadát teszi ki, ugyanakkor a mintegy 350 ezres vállalati állomány közel 10%-át érinti. A lépés a legnagyobb leépítés a cégnél 2022 vége óta, amikor nagyjából 27 ezer munkahely szűnt meg.
A vállalat szóvivője nem kívánta kommentálni az értesülést.
Az Amazon az elmúlt két évben több kisebb hullámban vágta meg a vállalati létszámottöbb területen is. A mostani kör több egységet érinthet, köztük a humánerőforrásokat (a cégnél People Experience and Technology néven), az Eszközök és Szolgáltatások, valamint a Műveletek területét. Az érintett csapatok vezetőit hétfőn arra kérték, hogy vegyenek részt egy képzésen arról, miként kommunikáljanak a dolgozókkal, miután a keddi, magyar idő szerint reggeli e-mailes értesítések kimentek.
A legutóbbi lépés arra utal, hogy az Amazon a vállalati csapatokban elért AI-vezérelt termelékenységnövekedést már elégségesnek tartja egy jelentős létszámcsökkentéshez
– mondta Sky Canaves, az eMarketer elemzője. "Rövid távon az is nyomást gyakorol a cégre, hogy ellensúlyozza az AI-infrastruktúra kiépítésébe fektetett, hosszú távú beruházásokat."
A mostani leépítés teljes terjedelme egyelőre nem ismert, és a szám idővel változhat, ahogy az Amazon pénzügyi prioritásai módosulnak. A Fortune korábban arról írt, hogy a HR-divíziót akár 15%-os vágás is érheti.
A techszektor elbocsátásait összesítő Layoffs.fyi adatai szerint az idén eddig mintegy 98 ezer munkahely szűnt meg 216 cégnél. 2024-ben összesen 153 ezret számoltak.
Minden jel szerint az Amazon erős ünnepi szezont vár: a cég 250 ezer szezonális állást hirdet raktári és egyéb feladatokra, hasonlóan az előző két évhez.
A vállalat a harmadik negyedéves eredményeit magyar idő szerint csütörtökön teszi közzé.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
