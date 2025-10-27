Meglepő figyelmeztetés érkezett: Elon Musk faképnél hagyhatja a Teslát, ha nem kapja meg, amit akar

Elon Musk akár távozhat is a Tesla éléről, ha a részvényesek nem hagyják jóvá a neki szóló 1000 milliárd dolláros javadalmazási csomagot. Erre Robyn Denholm, az igazgatóság elnöke figyelmeztetett a hétfőn kiküldött levelében, a november 6-i éves közgyűlés előtt.

A Tesla igazgatósága az utóbbi időben ismételt bírálatok kereszttüzébe került, mert kritikusok szerint nem a részvényesek érdekeit képviseli. Vállalatirányítási szakértők és érdekvédelmi szervezetek az igazgatóság függetlenségét és Musk feletti ellenőrzését is megkérdőjelezik.

Denholm szerint a javasolt,

teljesítményalapú terv célja, hogy legalább újabb hét és fél évre a vállalat élén tartsa és motiválja Muskot.

Úgy fogalmazott, Musk vezetése "kritikus" a Tesla sikeréhez, és figyelmeztetett: megfelelő ösztönzők hiányában a cég elveszítheti "idejét, tehetségét és vízióját".

Hozzátette, hogy Musk szerepe különösen fontos, mert a Tesla a mesterséges intelligencia és az autonóm technológia globális éllovasává szeretne válni.

A javaslat 12 részletben lehívható részvényopciókat tartalmazna, ambiciózus célokhoz kötve. Ezek között szerepel a 8500 milliárd dolláros piaci kapitalizáció elérése, valamint mérföldkövek az önvezető technológia és a robotika terén. Denholm szerint a csomag Musk érdekeit a részvényesi értékteremtéssel és a hosszú távú növekedéssel hangolja össze. Egyúttal arra kérte a befektetőket, hogy válasszanak újra három, régóta hivatalban lévő igazgatót, akik szorosan együtt dolgoztak Muskkal.

A Tesla igazgatóságát évek óta vizsgálják Muskhoz fűződő szoros kapcsolatai miatt. Egy delaware-i bíróság az év elején érvénytelenítette Musk 2018-as javadalmazási megállapodását, arra hivatkozva, hogy az odaítélés folyamata nem volt megfelelő, és az ügyletet olyan igazgatók tárgyalták, akik nem voltak teljesen függetlenek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock