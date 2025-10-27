Szárnyaltak az amerikai tőzsdék: rekordmagasan zártak a fő indexek

A hétvégi óraátállítás miatt ma magyar idő szerint egy órával korábban, este kilenckor zártak az amerikai tőzsdék. A hétvégi Egyesült Államok és Kína közti vámmegállapodások hírére a hét első kereskedési napján végig jó volt hangulat Amerikában. A Dow Jones 0,71 százalékot emelkedett.

Az S&P 500 1,23%-kal került feljebb és először zárt 6800 dollár felett a jegyzés árfolyama (6875 dollár). A technológiai központú Nasdaq vezette az emelkedést pénteken: az index árfolyama 1,86%-kot emelkedett a nap folyamán. A technológiai vállalatok közül a Qualcomm volt a mai nap legnagyobb nyertese, ugyanis a részényeinek árfolyama 11 százalékot raliztak a pozitív hírek hatására.