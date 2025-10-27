  • Megjelenítés
Szárnyaltak az amerikai tőzsdék: rekordmagasan zártak a fő indexek
Szárnyaltak az amerikai tőzsdék: rekordmagasan zártak a fő indexek

Főként emelkedést láthattunk ma reggel az ázsiai piacokon és Európában is jó hangulatban indult a hét a tőzsdéken. A magyar BUX 1,09 százalékos emelkedéssel nyitotta a hetet, az OTP pedig új csúcson zárta a hétfőt. Amerikában a Nasdaq vezetésével emelkedtek a tőzsdék, miután Donald Trump bejelentette, hogy kereskedelmi egyezséget kötöttek Kínával. A nap végére mindhárom fő részvényindex rekormagasan zárt: a Dow Jones index 0,71%-kot emelkedett, az S&P 500 1,23, a Nasdaq árfolyama pedig 1,86 százalékkal került feljebb. Az USA-ból a Dallas Fed teszi közzé a feldolgozóipari indexét. Emellett tovább dübörög a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon is. A héten az Amazon, az Apple, a Microsoft, a Meta, valamint az Alphabet is közzéteszi legfrissebb számait.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Pozitív volt a nap a tengeren túlon - Rekordmagasan zárt mindhárom fő index

A hétvégi óraátállítás miatt ma magyar idő szerint egy órával korábban, este kilenckor zártak az amerikai tőzsdék. A hétvégi Egyesült Államok és Kína közti vámmegállapodások hírére a hét első kereskedési napján végig jó volt hangulat Amerikában. A Dow Jones 0,71 százalékot emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az S&P 500 1,23%-kal került feljebb és először zárt 6800 dollár felett a jegyzés árfolyama (6875 dollár). A technológiai központú Nasdaq vezette az emelkedést pénteken: az index árfolyama 1,86%-kot emelkedett a nap folyamán. A technológiai vállalatok közül a Qualcomm volt a mai nap legnagyobb nyertese, ugyanis a részényeinek árfolyama 11 százalékot raliztak a pozitív hírek hatására.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Betör az AI-piacra az Nvidia kihívója: egyből ki is lőtt a részvény árfolyama

A Qualcomm új mesterségesintelligencia-gyorsító chipeket jelentett be, amivel a vállalat belép az adatközponti AI-piacra. A hírre a vállalat részvényei már 12 százalékot emelkedtek a mai nap folyamán - írta meg a CNBC.

Betör az AI-piacra az Nvidia kihívója: egyből ki is lőtt a részvény árfolyama
Jó a hangulat az Egyesült Államokban: mindhárom fő index csúcson járt

Jó hangulatban zajlik a kereskedés Amerikában a hét első napján. A Dow Jones eddig 0,4 százalékos pluszban van, míg az S&P 500 0,96, a Nasdaq árfolyama pedig eddig 1,65 százalékkal került feljebb. A nap folyamán mindhárom fő index napközbeni csúcsot ért el.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Meglepő figyelmeztetés érkezett: Elon Musk faképnél hagyhatja a Teslát, ha nem kapja meg, amit akar

Elon Musk akár távozhat is a Tesla éléről, ha a részvényesek nem hagyják jóvá a neki szóló 1000 milliárd dolláros javadalmazási csomagot. Erre Robyn Denholm, az igazgatóság elnöke figyelmeztetett a hétfőn kiküldött levelében, a november 6-i éves közgyűlés előtt.

Meglepő figyelmeztetés érkezett: Elon Musk faképnél hagyhatja a Teslát, ha nem kapja meg, amit akar
Már 17 százalékos pluszban a Rába

Már 17,2 százalékos pluszban van a Rába árfolyama, de volt már ennél magasabban, 20 százalékos emelkedésben is a jegyzés.

RABA_2025-10-27_16-31-17

A forgalom ma is kiemelkedő, már közel 691 millió forint értékben cseréltek gazdát a cég részvényie, ezzel a Rába az ötödik legforgalmasabb részvény ma a Budapesti Értéktőzsdén.

rába690
Bezuhant a kakaó ára

Meredeken esett a kakaóbab tőzsdei ára hétfőn a kedvező nyugat-afrikai terméskilátásokra, ami túlkínálathoz vezethet a globális piacon.

Bezuhant a kakaó ára
Nagy esésben az ezüst is

Folytatódik a kitárazás a nemesfémekből, már 4,3 százalékos mínuszban van az ezüst árfolyama, ezzel pedig október 2-a óta nem látott mélypontra esett az árfolyam.

XAGUSD_2025-10-27_15-27-11
4000 dollár alatt az arany

Már 3 százalékos mínuszban van az arany árfolyama. A mai eséssel pedig már 4000 dollár alá is benézett az árfolyam, október 10-e óta először.

XAUUSD_2025-10-27_15-24-43
Itt van most a nagy pénz: a profik szerint ez az 5 részvény nagyot robbanhat!

Dübörög a gyorsjelentési szezon, történelmi csúcson a tőzsdék, a befektetők pedig több jó hírt is kaptak az elmúlt napokban. A Bank of America elemzői szerint a mostani események közepette 5 olyan részvény is van, amely nagy hozamlehetőséggel kecsegtet. Nézzük is meg, hogy melyek ezek a papírok, és hogy mit érdemes tudni róluk.

Itt van most a nagy pénz: a profik szerint ez az 5 részvény nagyot robbanhat!
Erős nyitás Amerikában

Az USA-Kína kereskedelmi feszültségek enyhülése emelkedést hozott a tőzsdékre.

A Nasdaq 1,2, az S&P 500 0,9, a Dow Jones pedig 0,6 százalékos pluszban nyitott.

Kitart a lendület a magyar tőzsdén

Féltávnál is kitart a jó hangulat a magyar tőzsdén. A nagypapírok közül az OTP, a kisebb részvények közül pedig a Rába teljesít a legjobban.  

Kitart a lendület a magyar tőzsdén
Kitört a béke, beszakadt a népszerű befektetés

Donald Trump és Hszi Csi Ping csütörtöki találkozója előtt tovább enyhülnek a feszültségek az Egyesült Államok és Kína között, ennek hatására pedig az utóbbi időszak egyik legnépszerűbb befektetését ütni kezdték.

Kitört a béke, beszakadt a népszerű befektetés
Magyar részvényeid vannak? Mutatjuk a következő hetek legfontosabb táblázatát

Október végétől decemberig sorban érkeznek a hazai gyorsjelentések a Moltól és az OTP-től a Richteren, Telekomon át a mid cap mezőnyig. Összegyűjtöttük a hazai tőzsdei cégek harmadik negyedéves gyorsjelentéseinek időpontját.

Magyar részvényeid vannak? Mutatjuk a következő hetek legfontosabb táblázatát
Kritikus szintre zuhant az arany és az ezüst - Most kell beszállni?

Extrém túlvett az ezüst és az arany, erre is figyelmeztettünk a legutóbbi Portfolio Investben, jött is az esés, nem is kicsi. Most kritikus szinten áll a ké nemesfém árfolyama, mutatjuk, hogyan érdemes mos befektetni a két nemesfém piacán.

Kritikus szintre zuhant az arany és az ezüst - Most kell beszállni?
Történelmi csúcson az OTP

31 370 forintnál új történelmi csúcsot ért el az OTP hétfő reggel 1,3 százalékos emelkedést követően.

Az előző csúcsot még augusztus 19-én érte el a bankrészvény 31 000 forintnál.

OTP_2025-10-27_09-36-53

A forgalom is kiemelkedő, a kereskedés eddigi részében már több mint 2,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a bank részvényei, ezzel az OTP a legforgalmasabb papír a hazai részvénypiacon.

otpforgalom1027
Trump kimondta, amire a befektetők vártak

Donald Trump amerikai elnök szerint legkésőbb az év végéig megszülethet a döntés a Federal Reserve következő elnökéről. A lehetséges jelöltek köre Scott Bessent pénzügyminiszter szerint öt főre szűkült, a politikus pedig Hálaadás után tervezi Trump elé terjeszteni a végleges listát.

Trump kimondta, amire a befektetők vártak
Óvatos emelkedés

A német DAX index 0,4 százalékos pluszban nyitott, eközben a francia CAC és az angol FTSE egyaránt 0,1-0,1 százalékos pluszban van a nyitást követő percekben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kilőtt a magyar tőzsde, száguld a sztárpapír

Közel 1 százalékos pluszban van hétfő reggel a magyar tőzsde. A nagypapírok közül az OTP kezdte legjobban a hetet, a kisebb kapitalizációjú magyar részvények közül pedig a Rábát érdemes kiemelni, mely közel 8 százalékot ugrott a nyitást követően.  

Kilőtt a magyar tőzsde, száguld a sztárpapír
Tarolt Milei pártja, örülnek a befektetők Argentínában

Javier Milei pártja várakozáson felül, a szavazatok 41 százalékát megszerezve tarolt az argentin parlamenti választásokon, ezzel jelentősen megerősítve politikai pozícióját és a reformprogram mögötti támogatást.

A piacok pozitívan reagáltak: a peso erősödni kezdett, a dollárkötvények és helyi állampapírok ralira készülnek.

Elemzők szerint a győzelem új lendületet adhat Milei gazdasági átalakításainak, és csökkenti annak kockázatát, hogy az amerikai támogatás megszűnjön.

A bitcoin egykori ősellensége már hitelekhez is elfogad kriptókat

Az év végéig a JP Morgan lehetővé teszi intézményi ügyfeleinek, hogy bitcoin- és ether-állományukat hitelfedezetként használják; a zálogul szolgáló tokeneket független letétkezelő őrzi, a program pedig globálisan elérhető - írja a Bloomberg.

A bitcoin egykori ősellensége már hitelekhez is elfogad kriptókat
Emelkedés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,8 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,59 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,17 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,43 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,79 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,64 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,41 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,69 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,89 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,14 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Hétfőn Kínából vállalati profit érkezik egy olyan helyzetben, amikor több iparágban is folyamatosan egymás alá ígérve próbálnak a vállalatok piaci részesedést szerezni. Ezt követően MNB lakásárindex érkezik. Az euróövezetben hitelezési, Németországból pedig IFO gazdasági hangulatindex érkezik. Az USA-ból a Dallas Fed teszi közzé a feldolgozóipari indexét.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,8 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,0 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 42,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 57,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 207,12 1,0% 2,2% 2,4% 11,0% 11,4% 66,6%
S&P 500 6 791,69 0,8% 1,9% 2,3% 15,5% 16,9% 96,0%
Nasdaq 25 358,16 1,0% 2,2% 3,5% 20,7% 25,3% 116,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 299,65 1,4% 3,6% 8,0% 23,6% 29,2% 109,6%
Hang Seng 26 160,15 0,7% 3,6% -1,4% 30,4% 27,7% 5,0%
CSI 300 4 660,68 1,2% 3,2% 2,1% 18,4% 18,6% -1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 239,89 0,1% 1,7% 2,4% 21,8% 24,7% 91,7%
CAC 8 225,63 0,0% 0,6% 5,1% 11,4% 9,6% 67,5%
FTSE 9 645,62 0,7% 3,1% 4,3% 18,0% 16,6% 64,6%
FTSE MIB 42 486,67 0,2% 1,7% 0,1% 24,3% 22,4% 120,3%
IBEX 15 861,5 0,4% 1,7% 4,4% 36,8% 34,0% 130,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 182,8 0,0% 1,2% 5,9% 31,3% 41,3% 209,6%
ATX 4 666,25 -0,1% 1,9% 0,7% 27,4% 31,5% 112,7%
PX 2 353,92 0,7% 0,6% 1,8% 33,7% 42,9% 172,7%
Magyar blue chipek              
OTP 30 870 0,0% 1,8% 7,6% 42,3% 65,1% 206,6%
Mol 2 756 0,0% 0,4% 2,8% 1,0% 5,5% 70,1%
Richter 10 430 0,0% 0,7% 4,9% 0,3% -4,5% 53,7%
Magyar Telekom 1 796 0,0% 0,6% -0,3% 41,0% 65,4% 416,8%
Nyersanyagok              
WTI 62,27 -0,3% 6,8% -4,8% -14,0% -11,8% 57,0%
Brent 65,95 -0,1% 7,6% -4,9% -11,8% -11,5% 57,6%
Arany 4 121,36 -0,6% -2,9% 9,8% 57,0% 50,7% 116,9%
Devizák              
EURHUF 389,7 0,0% 0,0% -0,3% -5,3% -3,3% 6,6%
USDHUF 335,1970 -0,1% 0,4% 0,7% -15,6% -10,2% 8,5%
GBPHUF 446,6001 -0,3% -0,5% -0,4% -10,3% -7,5% 11,2%
EURUSD 1,1626 0,1% -0,4% -1,0% 12,3% 7,7% -1,8%
USDJPY 152,6150 0,0% 1,5% 2,6% -2,9% 0,4% 45,6%
GBPUSD 1,3300 -0,2% -0,7% -1,1% 6,2% 2,6% 2,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 111 039 0,8% 4,3% -2,0% 17,6% 62,9% 758,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,98 -0,2% -0,2% -3,6% -13,1% -5,4% 372,9%
10 éves német állampapírhozam 2,59 1,9% 1,9% -4,4% 9,4% 14,6% -550,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,85 0,0% 0,0% -0,1% 3,5% -0,4% 187,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
