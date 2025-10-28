11 év szünet után újabb jegybank ülne fel az aranyvonatra

A Bank of Korea középtávú és hosszabb távú megfontolásból újabb aranyvásárlásokat eszközölhet – közölte Jung Heung-soon, a jegybank Tartalékkezelési Csoportján belül működő Tartalékbefektetési Osztályának igazgatója. Hozzátette: a bank legutóbb 2013-ban növelte aranykészletét. Jung kedden, a London Bullion Market Association és a London Platinum and Palladium Market Kiotóban tartott rendezvényén beszélt.

A nyilatkozat ritka betekintést ad a jegybankok aranytartalékokhoz való hozzáállásába.

Bár az elmúlt években a központi banki vásárlások egyre nagyobb súllyal mozgatták az árakat, a döntéshozók ritkán szólnak nyilvánosan a piacról.

Jung megjegyzései egy heves ralit követtek: múlt héten az arany unciánként 4 380 dollár fölötti rekordot ért el, majd hirtelen korrekció következett. A drágulást a pénzek elértéktelenedésére játszó befektetések és a Fed esetleges kamatcsökkentéseivel kapcsolatos várakozások fűtötték, amelyek a spekulánsokat is bevonzották. A visszaesés ellenére az arany idén több mint 50 százalékos pluszban áll, amit a tartós jegybanki kereslet is támogatott.

Jung szerint a Bank of Korea a piacok folyamatos figyelése alapján dönthet az esetleges vásárlások időzítéséről és mértékéről. A döntésnél az ország nemzetközi tartalékainak alakulását, valamint az arany és a koreai won pályáját is mérlegelik.

A jegybankot belföldön kritika érte a 2011–2013-as aranyvásárlások után, mivel azokat többéves áresés követte. Azóta nem vett aranyat, még akkor sem, amikor más központi bankok vásárlásai felfelé hajtották az árakat az utóbbi években.

Az árfolyamemelkedés miatt egyes jegybankoknál az arany súlya a tartalékokon belül olyan szintre nőtt, amely portfólió-átalakítást – akár eladásokat is – indokolhat. A Fülöp-szigeteki jegybank egyik döntéshozója hétfőn a Bloombergnek azt mondta, a jegybanknak célszerű lenne értékesíteni aranykészlete egy részét, miután az arany a tartalékok mintegy 13 százalékát teszi ki, meghaladva a 8–12 százalékos ideális sávot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

