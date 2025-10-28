A Stellantis exvezére figyelmeztet: a kínaiak menthetik meg az összeomló európai autóipart

Tavares arra figyelmeztetett,
hogy a kínai gyártók fokozatos térnyerése felgyorsíthatja egyes nyugati vállalatok hanyatlását.
Úgy látja, az európai autóipart a szigorú kibocsátási előírások, a globális kereskedelmi feszültségek és az elektromos átállás körüli változó szabályozás egyszerre szorítja sarokba.
A Financial Timesnak nyilatkozva azt mondta: a következő 10–15 évben a kínai cégek aktívan keresik majd a felvásárlási célpontokat Európában. Részesedéseket építenek ki, és bezárás közeli üzemeket vásárolnak fel.
Rengeteg jó lehetőség nyílik a kínaiaknak. Amikor egy nyugati autógyártó komoly bajba kerül, az üzemei bezárás közelébe jutnak, az utcán pedig tüntetnek, akkor megjelenik egy kínai szereplő, azt mondja: "átveszem és megtartom a munkahelyeket", és megmentőként tekintenek rájuk
– fogalmazott.
A 67 éves vezető maga is megállapodást kötött a kínai Leapmotorral: a Stellantis 20 százalékos részesedést szerzett, és segíti a cég nemzetközi terjeszkedését. Védi ezt a döntését, ugyanakkor elismeri partnere motivációit is.
Az ok egyszerű: egy nap be akarnak kebelezni minket
– mondta, hozzátéve, hogy több kínai vállalat is megkereste már vezetői vagy tanácsadói szereppel.
A BYD és más kínai márkák a brüsszeli vámemelések ellenére is gyorsan növelik részesedésüket az Egyesült Királyságban és Európában. Ezt elsősorban megfizethető, ugyanakkor fejlett elektromos és hibrid modelljeiknek köszönhetik. Eközben a Renault a Geelyvel társult a belső égésű motoros autók területén, a Nissan pedig jelezte: kínai partnere, a Dongfeng akár a brit Sunderlandben is elindíthatja a gyártást.
Tavares attól a vállalattól távozott, amelyet 2021-ben hozott létre a francia PSA és az olasz Fiat Chrysler 50 milliárd dolláros egyesülése. Távozása előtt az eladások Európában és az Egyesült Államokban is visszaestek. Szerinte a Stellantis nehézségei rávilágítanak az iparágon belüli egyre élesebb vitákra: több gyártó halogatja az elektromos átállást a magas költségek és az Egyesült Államokban Donald Trump elnöksége alatt újra megerősödő benzines modellek miatt. Úgy véli, az EU által kikényszerített elektrifikációs fordulat melletti kitartása az állásába került.
Előrejelzése szerint az Európai Unió végül feladja a 2035-re tervezett tiltást a belső égésű motorokra. Élesen bírálta, hogy az uniós döntések "hatalmas pazarlásra" és "ostobaságra" kényszerítették az iparágat. Az európai autógyártók jelenleg keményen lobbiznak azért, hogy 2035 után is engedélyezzék más technológiák, például a hibridek értékesítését.
Ki kéri számon az EU-n a 100 milliárd eurónyi beruházást, amit nem fognak használni? Senki
– tette hozzá.
Tavares most megjelent memoárjában azt vetíti előre, hogy világszinten legfeljebb öt-hat autógyártó marad talpon – élükön a japán Toyotával, a dél-koreai Hyundai-jal, a kínai BYD-vel és "valószínűleg" egy másik kínai szereplővel, például a Geelyvel. Kérdéseket vetett fel a Stellantis jövőjével kapcsolatban is, és azt jósolta, hogy a Teslát a kínai riválisok le fogják körözni, Elon Musk pedig várhatóan más területek felé fordul. A Volkswagent Európa "változásra való képtelenségének" megtestesítőjeként írja le.
A volt vezető jelenleg Portugáliában fektet be vállalkozásokba. Azt írja: csak akkor térne vissza az autóiparba, ha elég nagy tulajdonrésze lenne abban a cégben, amelyet irányít.
Lehetetlen feltételt szabtam – ami más szóval azt jelenti, hogy nem fogom megtenni
– fogalmazott.
