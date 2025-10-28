  • Megjelenítés
Bóvli kategóriába sorolták a 70 milliárd dolláros bitcoin-óriást: itt vannak a veszélyek
Üzlet

Bóvli kategóriába sorolták a 70 milliárd dolláros bitcoin-óriást: itt vannak a veszélyek

Portfolio
Az S&P Global hétfőn B- hitelminősítést adott a MicroStrategynek (MSTR), mert üzleti modellje a bitcointartalékokra épül, így magas finanszírozási és likviditási kockázatot hordoz, noha piaci kapitalizációja jelentős és jó a tőkepiaci hozzáférése - írta meg a CoinDesk.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az S&P skáláján a legalacsonyabb befektetési kategória a BBB.

A MicroStrategy B- besorolása ezért egyértelműen a nem befektetési (bóvli) sávba esik.

Az S&P definíciója szerint a B kategória "spekulatív hitelminőséget, emelkedett csődkockázattal" jelent. A B- ennek gyengébb változata, de nem olyan gyenge, mint a CCC, amely nagyon alacsony hitelminőséget és magas csődkockázatot jelez.

A Michael Saylor által vezetett társaság az egykori vállalati szoftvercégből gyakorlatilag nyilvánosan jegyzett bitcoin-tartalékkezelővé alakult. Szabad pénzeszközeinek túlnyomó részét bitcoin-vásárlásra fordítja. Működését és kriptoeszköz-vételeit jelentős részben átváltható kötvényekkel, elsőbbségi részvényekkel és új részvénykibocsátásokkal finanszírozza.

Saylor szerint cégük az első "bitcoin treasury" vállalat, amely nagy hitelminősítői besorolást kapott. Ezt az iparági értékelést osztotta a KindlyMD (NAKA) vezérigazgatója, David Bailey is, aki úgy fogalmazott: "a treasury vállalatok iránti piaci kereslet robbanás előtt áll".

A hivatalos minősítés sok nyugdíjalap és más intézményi befektető számára előfeltétel a vállalati papírok vásárlásához. A MicroStrategy jelenleg bóvli kategóriában van, de későbbi felminősítések számos alap számára nyithatnak ajtót.

2025 közepén a MicroStrategy bitcoin-állománya nagyjából 70 milliárd dollárt ért, szemben mintegy 15 milliárd dollárnyi összes kibocsátott átváltható adóssággal és elsőbbségi részvénnyel. Az S&P szerint ez a mérleghelyzet csalóka, mert a cégnek alig van készpénze, és szinte semmilyen stabil működési eredménye sincs. A szoftverüzletág nagyjából nullszaldós, 2025 január és június között pedig 37 millió dollár negatív működési cash flow-t jelentettek.

A hitelminősítő devizaproblémákra is felhívta a figyelmet: miközben az eszközök szinte teljes egészében bitcoinban vannak, az adósságok és az osztalékfizetési kötelezettségek amerikai dollárban állnak fenn. Ez nyomást gyakorolhat a MicroStrategyre, hogy piaci visszaesés idején – ha nem tud elegendő új tőkét bevonni – bitcoint adjon el, akár veszteséggel is. Az S&P szerint ha esik a bitcoin árfolyama és gyengül a befektetői kockázati étvágy, a vállalat likviditási problémákkal nézhet szembe.

A besorolást korlátozó egyik kulcstényező a "negatív teljes kiigazított tőke". Az S&P módszertana a bitcoint a saját tőke számításából a magas volatilitás és a nem korrelált piaci kockázatok miatt kizárja. Ez a megközelítés papíron tőkekiesést mutat, jóllehet a cég nagy értékű digitális eszközállománnyal rendelkezik.

További kockázatot jelentenek az elsőbbségi részvények után fizetendő osztalékok. A vállalat négy elsőbbségi részvénysorozat után évente több mint 640 millió dollár osztalékot köteles fizetni. Bár a kifizetések halaszthatók, a halasztás szankciókat von maga után, például igazgatósági helyek átadását az elsőbbségi részvényeseknek. Két sorozat esetében a halasztott kifizetések magasabb kamattal kamatoznak. A MicroStrategy jelezte: az osztalékokat új részvénykibocsátásokból tervezi finanszírozni, nem bitcoin-eladásokból.

A kockázatok ellenére az S&P stabil kilátást rendelt a besoroláshoz.

Ezt a vállalat eddigi adósságlejárat-kezelésével és tőkepiaci hozzáférésének fenntartásával indokolta. A következő nagyobb lejárat csak 2028-ban esedékes, ami némi mozgásteret ad – feltéve, hogy a bitcoin ára nem omlik össze.

Leminősítés jöhet, ha szűkül a tőkepiaci hozzáférés vagy nő az adósságszolgálati kockázat. Felminősítés rövid távon nem valószínű, hacsak a MicroStrategy nem növeli érdemben a dollárban rendelkezésre álló likviditását, és nem csökkenti az átváltható adósságra való támaszkodását a működés finanszírozásában.

Az S&P megítélése szerint a MicroStrategy kilátásai továbbra is szorosan összefonódnak a bitcoin teljesítményével. Amíg ez így marad, a kockázatok is velük maradnak.

A MicroStrategy részvényei hétfőn közel 3 százalékkal emelkedtek.

GNEkbZC8

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-542112570-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Tovább száguld a magyar tőzsde sztárja
Pénzcentrum
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility