Bóvli kategóriába sorolták a 70 milliárd dolláros bitcoin-óriást: itt vannak a veszélyek

Az S&P skáláján a legalacsonyabb befektetési kategória a BBB.

A MicroStrategy B- besorolása ezért egyértelműen a nem befektetési (bóvli) sávba esik.

Az S&P definíciója szerint a B kategória "spekulatív hitelminőséget, emelkedett csődkockázattal" jelent. A B- ennek gyengébb változata, de nem olyan gyenge, mint a CCC, amely nagyon alacsony hitelminőséget és magas csődkockázatot jelez.

A Michael Saylor által vezetett társaság az egykori vállalati szoftvercégből gyakorlatilag nyilvánosan jegyzett bitcoin-tartalékkezelővé alakult. Szabad pénzeszközeinek túlnyomó részét bitcoin-vásárlásra fordítja. Működését és kriptoeszköz-vételeit jelentős részben átváltható kötvényekkel, elsőbbségi részvényekkel és új részvénykibocsátásokkal finanszírozza.

Saylor szerint cégük az első "bitcoin treasury" vállalat, amely nagy hitelminősítői besorolást kapott. Ezt az iparági értékelést osztotta a KindlyMD (NAKA) vezérigazgatója, David Bailey is, aki úgy fogalmazott: "a treasury vállalatok iránti piaci kereslet robbanás előtt áll".

A hivatalos minősítés sok nyugdíjalap és más intézményi befektető számára előfeltétel a vállalati papírok vásárlásához. A MicroStrategy jelenleg bóvli kategóriában van, de későbbi felminősítések számos alap számára nyithatnak ajtót.

2025 közepén a MicroStrategy bitcoin-állománya nagyjából 70 milliárd dollárt ért, szemben mintegy 15 milliárd dollárnyi összes kibocsátott átváltható adóssággal és elsőbbségi részvénnyel. Az S&P szerint ez a mérleghelyzet csalóka, mert a cégnek alig van készpénze, és szinte semmilyen stabil működési eredménye sincs. A szoftverüzletág nagyjából nullszaldós, 2025 január és június között pedig 37 millió dollár negatív működési cash flow-t jelentettek.

A hitelminősítő devizaproblémákra is felhívta a figyelmet: miközben az eszközök szinte teljes egészében bitcoinban vannak, az adósságok és az osztalékfizetési kötelezettségek amerikai dollárban állnak fenn. Ez nyomást gyakorolhat a MicroStrategyre, hogy piaci visszaesés idején – ha nem tud elegendő új tőkét bevonni – bitcoint adjon el, akár veszteséggel is. Az S&P szerint ha esik a bitcoin árfolyama és gyengül a befektetői kockázati étvágy, a vállalat likviditási problémákkal nézhet szembe.

A besorolást korlátozó egyik kulcstényező a "negatív teljes kiigazított tőke". Az S&P módszertana a bitcoint a saját tőke számításából a magas volatilitás és a nem korrelált piaci kockázatok miatt kizárja. Ez a megközelítés papíron tőkekiesést mutat, jóllehet a cég nagy értékű digitális eszközállománnyal rendelkezik.

További kockázatot jelentenek az elsőbbségi részvények után fizetendő osztalékok. A vállalat négy elsőbbségi részvénysorozat után évente több mint 640 millió dollár osztalékot köteles fizetni. Bár a kifizetések halaszthatók, a halasztás szankciókat von maga után, például igazgatósági helyek átadását az elsőbbségi részvényeseknek. Két sorozat esetében a halasztott kifizetések magasabb kamattal kamatoznak. A MicroStrategy jelezte: az osztalékokat új részvénykibocsátásokból tervezi finanszírozni, nem bitcoin-eladásokból.

A kockázatok ellenére az S&P stabil kilátást rendelt a besoroláshoz.

Ezt a vállalat eddigi adósságlejárat-kezelésével és tőkepiaci hozzáférésének fenntartásával indokolta. A következő nagyobb lejárat csak 2028-ban esedékes, ami némi mozgásteret ad – feltéve, hogy a bitcoin ára nem omlik össze.

Leminősítés jöhet, ha szűkül a tőkepiaci hozzáférés vagy nő az adósságszolgálati kockázat. Felminősítés rövid távon nem valószínű, hacsak a MicroStrategy nem növeli érdemben a dollárban rendelkezésre álló likviditását, és nem csökkenti az átváltható adósságra való támaszkodását a működés finanszírozásában.

Az S&P megítélése szerint a MicroStrategy kilátásai továbbra is szorosan összefonódnak a bitcoin teljesítményével. Amíg ez így marad, a kockázatok is velük maradnak.

A MicroStrategy részvényei hétfőn közel 3 százalékkal emelkedtek.

