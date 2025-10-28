  • Megjelenítés
Bővül az elit klub, két tech-óriás értéke is átlépte ma a 4000 milliárd dolláros határt
Üzlet

Bővül az elit klub, két tech-óriás értéke is átlépte ma a 4000 milliárd dolláros határt

Portfolio
Az Apple és a Microsoft piaci értéke kedden átlépte a 4 000 milliárd dollárt, ezzel csatlakoztak az Nvidiához, amely azonban továbbra is bőven előttük van piaci értékét tekintve - számolt be a Cnbc.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az Apple és a Microsoft piaci kapitalizációja kedden meghaladta a 4 000 milliárd dollárt. Mindkét vállalat továbbra is az Nvidia mögött áll,

amely több mint 4 600 milliárd dolláros piaci értékkel a világ legértékesebb tőzsdei cége.

A Microsoft részvénye mintegy 3%-ot emelkedett arra a hírre, hogy a társaság véglegesítette 27%-os részesedését az OpenAI profitorientált üzletágában. A ChatGPT fejlesztőjét a Microsoft 2019 óta támogatja.

tDhAKB87

A mérföldkő egybeesik azzal, hogy az Apple papírjai az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek. A szeptemberben megjelent iPhone 17-modellek a jelek szerint jobban fogynak az elődeiknél.

Kapcsolódó cikkünk

Úgy veszik az új iPhone-t, mint a cukrot

BOYWooTB

Az Apple részvényei az elmúlt három hónapban 25%-kal drágultak, a vállalat pedig csütörtökön teszi közzé pénzügyi negyedik negyedéves eredményeit. A Microsoft árfolyama ugyanezen időszakban 6%-kal nőtt; a cég szerdán jelent.

Az Apple-részvények körül az előttünk álló gyorsjelentés felé haladva nagyobb pozitív várakozások vannak, mint az elmúlt év bármely pontján

– írta hétfői elemzésében a JPMorgan elemzője. A szakértő továbbra is vételnek megfelelő minősítést tart fenn, és hétfőn 290 dollárra emelte a célárat.

Úgy tűnik, a vállalat a Trump-adminisztráció vámintézkedései kapcsán is elkerülte a legrosszabb forgatókönyveket. Az Egyesült Államokba szánt ellátási láncának jelentős részét Indiába és Vietnamba helyezte át, miközben az amerikai gyártás kapcsán együttműködő viszonyt ápol a kormányzattal.

A hazai beruházások ütemének növelésére vonatkozó bejelentés, valamint az amerikai piacra szánt termékgyártás Kínán kívülre (India, Vietnam) történő gyors áthelyezése javította az Apple helyzetét a vámkörnyezetben

– írja a JP Morgan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
svájc zászló
Üzlet
„Ez szörnyű” – Legendás cégnél verték ki a biztosítékot Trump vámjai
Pénzcentrum
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility