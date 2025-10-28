Bővül az elit klub, két tech-óriás értéke is átlépte ma a 4000 milliárd dolláros határt

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az Apple és a Microsoft piaci kapitalizációja kedden meghaladta a 4 000 milliárd dollárt. Mindkét vállalat továbbra is az Nvidia mögött áll,

amely több mint 4 600 milliárd dolláros piaci értékkel a világ legértékesebb tőzsdei cége.

A Microsoft részvénye mintegy 3%-ot emelkedett arra a hírre, hogy a társaság véglegesítette 27%-os részesedését az OpenAI profitorientált üzletágában. A ChatGPT fejlesztőjét a Microsoft 2019 óta támogatja.

A mérföldkő egybeesik azzal, hogy az Apple papírjai az elmúlt hetekben meredeken emelkedtek. A szeptemberben megjelent iPhone 17-modellek a jelek szerint jobban fogynak az elődeiknél.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 20. Úgy veszik az új iPhone-t, mint a cukrot

Az Apple részvényei az elmúlt három hónapban 25%-kal drágultak, a vállalat pedig csütörtökön teszi közzé pénzügyi negyedik negyedéves eredményeit. A Microsoft árfolyama ugyanezen időszakban 6%-kal nőtt; a cég szerdán jelent.

Az Apple-részvények körül az előttünk álló gyorsjelentés felé haladva nagyobb pozitív várakozások vannak, mint az elmúlt év bármely pontján

– írta hétfői elemzésében a JPMorgan elemzője. A szakértő továbbra is vételnek megfelelő minősítést tart fenn, és hétfőn 290 dollárra emelte a célárat.

Úgy tűnik, a vállalat a Trump-adminisztráció vámintézkedései kapcsán is elkerülte a legrosszabb forgatókönyveket. Az Egyesült Államokba szánt ellátási láncának jelentős részét Indiába és Vietnamba helyezte át, miközben az amerikai gyártás kapcsán együttműködő viszonyt ápol a kormányzattal.

A hazai beruházások ütemének növelésére vonatkozó bejelentés, valamint az amerikai piacra szánt termékgyártás Kínán kívülre (India, Vietnam) történő gyors áthelyezése javította az Apple helyzetét a vámkörnyezetben

– írja a JP Morgan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ