„Ez szörnyű” – Legendás cégnél verték ki a biztosítékot Trump vámjai

A svájci termékekre kivetett 39%-os vámteher szörnyű – mondta a CNBC-nek a Breitling óragyártó vezérigazgatója kedden. Georges Kern szerint a svájci politikusok nem voltak kellően felkészülve a most előállt helyzetre, nem értik, hogyan kell az üzleti élet érdekeit képviselni a tárgyalásokon Donald Trumppal.

A Breitling már korábban bejelentette, hogy az amerikai vámok ellensúlyozásaként világszerte 4%-kal emelték meg az áraikat. Augusztusban az amerikai kormányzat Svájc jelentős kereskedelmi többletével indokolta a 39%-os vámteher bevezetését. Az alpesi ország kormánya nem jelentett be ellenlépéseket, inkább folytatja a tárgyalásokat Trumppal, melyek egyelőre nem vezettek eredményre.

Az amerikai vámok bejelentése után

augusztusban 16,5%-kal zuhant a svájci óraexport az egy évvel korábbihoz képest.

A Barclays adatai szerint szeptemberben is 3,1%-os esést regisztráltak ezt követően. Ez nagyrészt az amerikai kivitel 56%-.os összeesésének volt köszönhető azt követően, hogy a vámokra készülve áprilisban és júliusban már megugrott a svájci órák importja a tengerentúlon.

A Breitling vezére szerint a piac jelenleg „feszes”, elhúzódó válságban van a luxusipar, amihez hozzájárul a kínai gazdaság lassulása és az infláció is. Kern most épp azt emelte ki, hogy miközben az Egyesült Államokból gyenge számok érkeznek, a kínai piac meglepően jól teljesít, stabilizálódni látszik a kereslet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images