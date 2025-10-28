Györekes átalakulás zajlik az európai autópiacon, szép lassan kisöprik a hagyományos autókat

Az európai autópiac fokozatos átalakuláson megy keresztül: miközben az eladások lényegében stagnáltak az első három negyedévben, szeptemberben látványos, 10 százalékos ugrás jelezte a modellfrissítések hatását. A trend nem a tisztán elektromos autók áttöréséről szól, hanem a hajtásláncok közti erőviszonyok átrendeződéséről – kapkodják a mild hibrideket, lendületbe kerültek a plug-in hibridek, a benzinesek és dízelesek pedig egyre inkább háttérbe szorulnak. Ezt a trendet használják ki az európai piacra érkező kínai márkák is, amelyek egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból.

Erős lett a szeptember

Az idei év első kilenc hónapjában 0,9%-kal nőtt az újautó-értékesítés az Európai Unióban.

Eközben viszont a szeptember önmagában kifejezetten erős, 10%-os ugrást hozott.

Az ACEA legfrissebb havi statisztikái szerint az őszi modellfrissítések és bevezetések állnak a kétszámjegyű havi növekedés mögött. Az országokat tekintve a nagy piacok közül Németország (+27 ezer darab) és a Spanyolország (+12 ezer darab) járult hozzá messze a legnagyobb mértékben az összesített, mintegy 81 ezer darabos volumennövekedéshez.

Átalakulóban a piac

Az EU autópiacán a nagy sztori nem a villanyautó-forradalom, hanem a hajtásláncok közötti erőviszonyok megváltozása: a hibridek továbbra is a legnépszerűbbek, a teljesen elektromos autók piaci részesedése stabilan 15% felett van, a klasszikus benzin- és dízelmodellek pedig látványosan szorulnak vissza. A hibridek első helye és a PHEV-ek előretörése arra utal, hogy a fogyasztók széles köre még átmeneti technológiákkal lép be az elektrifikációba.

A BEV-ek elfogadottsága nő, a tempót viszont a modellciklusok és az ösztönzők hullámzása határozza meg.

Január–szeptemberben 1,30 millió tisztán elektromos autó került forgalomba az EU-ban, ami 16,1%-os részesedésnek felel meg. A BEV-arány ugyan jelentősen meghaladja a tavaly ilyenkori 13,1%-ot, de az átállás jelenlegi fázisához mérten az ACEA szerint ez még mindig nem elég gyors. A hibridek (HEV) 2,79 millió eladással és 34,7%-os részesedéssel toronymagasan vezetik a listát, míg a plug-in hibridek (PHEV) 9%-ra kapaszkodtak 722,9 ezer darabbal. A benzines és dízel modellek együttes aránya 37%-ra csökkent a tavalyi 46,8%-ról; külön is nézve a benzin 27,7%-ra, a dízel 9,3%-ra esett vissza.

A szeptember havi dinamika még látványosabb: a BEV-ek 20%-kal, a hibridek 15,9%-kal, a PHEV-ek pedig zsinórban a hetedik hónapja száguldva 65,4%-kal nőttek éves alapon; ezzel szemben a benzin-, (-7,8%) és a dízelszegmens (-14,3%) is csökkent.

Magyarország

A hazai szeptember kifejezetten élénk volt: a teljes piacon 14,4%-kal 10 381 darabra nőttek az eladások. A tisztán elektromos regisztrációk 905 darabbal 16,6%-os növekedést hoztak, a PHEV-ek 667 egységgel több mint tripláztak (+204,6%), a hibridek 5 105 darabbal 28,7%-os növekedést értek el. A hagyományos hajtások viszont itthon is szorulnak vissza, a benzinesek (2 533; -8,7%) és a dízelesek (1 068; -18,6%) eladása is csökkent.

Év/év alapon, január–szeptemberben a magyar piac 7,7%-kal 95 946 darabig jutott.

A BEV szegmens 22,9%-kal 8 025 darabra, a PHEV 8,0%-kal 4 642 darabra, a HEV pedig 20,5% 48 579 darabra nőtt. A benzinesek közben 14,7%-kal 22 947 darabra estek vissza, a dízelesek viszont kismértékben, 3,3%-kal nőni tudtak 11 223 darabra. A kép összességében ugyanazt a regionális trendet tükrözi: az elektrifikált hajtások szívják el a keresletet a benzinesektől, miközben a dízel részesedése már alacsony bázison mozog. Idén a dízelesek apró felkúszása inkább bázishatás és flottaciklus-sajátosság, mintsem trendforduló.

Bár Magyarországon is látványosan szorulnak vissza a klasszikus kizárólag robbanómotoros hajtások, de azért az elektromos hajtásláncok részesedése tekintetében továbbra is jelentős lemaradásban vagyunk az EU-s átlaghoz képest.

Gyártói rangsor

Az EU-ban január–szeptemberben a Volkswagen-csoport 27,5%-os részesedéssel (2,21 millió autó) vezet, a Stellantis 15,8%-on áll (1,28 millió autó), a Renault-csoport 11,4%-ra erősödött (915 ezer autó). A Toyota-csoport 7,4%-on, a Hyundai-csoport 7,6%-on, a prémiumok közül a BMW-csoport 7,0%-on, a Mercedes-Benz 5,1%-on áll. A tisztán elektromos fókuszú márkák közül az EU-statisztikában a Tesla 1,4%-os, erősen csökkenő részesedést mutat, míg a BYD 1,0%-ra (80,8 ezer autó) emelkedett, nagyon magas növekedési ütemmel.

Látványos előretörést mutatnak a kínai autógyártók Európában, a BYD értékesítése idén közel 250 százalékkal nőtt, de a szintén kínai SAIC Motor eladásai is alaposan megugrottak. Az év nagy vesztese a Tesla mellett a Stellentis, amely ugyan arányát tekintve csak 7,2 százalékos csökkenést mutat, azonban a cég piaci súlyából kifolyólag a legnagyobb piacvesztést (-1,4%-pontos piaci részesedés) szenvedte el.

A VW-csoport dominanciája és a Stellantis gyengébb YTD-trendje mellett a Renault-csoport relatíve jól tejesít, és a prémiumgyártók is kiegyensúlyozott számokat hoznak. A BYD és az SAIC európai növekedése a következő években a helyi gyártók árazási és termékstratégiára is nyomást helyezhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images