Hatalmasat ment kedden a világ legnagyobb csomagszállító vállalata
Hatalmasat ment kedden a világ legnagyobb csomagszállító vállalata

8,0%-ot emelkedett kedden a UPS részvényárfolyama, miután a világ legnagyobb csomagszállító vállalata a vártnál jobb negyedéves eredményeket ért el, és idén már 48 000 munkahelyet szüntetett meg - írja a Reuters.

A UPS részvényei közel 13%-os emelkedést is mutattak a keddi kereskedés elején, miközben a rivális FedEx részvényei is csaknem 3%-kal erősödtek.

A befektetők díjazzák a cég eredményes erőfeszítéseit, hogy

helyreállítsa jövedelmezőségét és stabilizálja forgalmát

a Trump elnök kiszámíthatatlan vámpolitikája és az alacsony értékű e-kereskedelmi szállítmányokra vonatkozó amerikai vámmentesség megszüntetése miatti sokk után.

A profit védelme érdekében az atlantai székhelyű vállalat 48 000 fővel csökkentette alkalmazottainak számát 2024-hez képest, ami valamivel meghaladta a várakozásokat. A cég idén összesen 93 létesítményt zárt be.

A vállalat a kulcsfontosságú negyedik negyedévre 24 milliárd dolláros bevételt prognosztizált, amikor

az ünnepi kézbesítések és a kapcsolódó visszaküldések megkétszerezhetik a napi szállítási volument.

Az elemzők átlagosan 23,8 milliárd dolláros negyedéves bevételre számítottak a LSEG által összeállított adatok szerint.

A kiskereskedelmi ügyfelektől származó korai jelzések arra utalnak, hogy jó csúcsidőszakra számítanak a társaságnál, jelentős volumennövekedéssel. Ennek ellenére a UPS arra számít, hogy az átlagos napi volumen éves összehasonlításban csökkenni fog az ünnepi csúcsidőszakban, az Amazon számára végzett kézbesítések csökkenése miatt.

A kedden közzétett eredmények eloszlatták azokat az aggodalmakat, hogy a vállalat osztalékát csökkenteni kellene, ha a költségcsökkentések elmaradnának a várttól.

Címlapkép forrása: 2025 UCG via Getty Images

