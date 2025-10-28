Hatalmasat ment kedden a világ legnagyobb csomagszállító vállalata

A UPS részvényei közel 13%-os emelkedést is mutattak a keddi kereskedés elején, miközben a rivális FedEx részvényei is csaknem 3%-kal erősödtek.
A befektetők díjazzák a cég eredményes erőfeszítéseit, hogy
helyreállítsa jövedelmezőségét és stabilizálja forgalmát
a Trump elnök kiszámíthatatlan vámpolitikája és az alacsony értékű e-kereskedelmi szállítmányokra vonatkozó amerikai vámmentesség megszüntetése miatti sokk után.
A profit védelme érdekében az atlantai székhelyű vállalat 48 000 fővel csökkentette alkalmazottainak számát 2024-hez képest, ami valamivel meghaladta a várakozásokat. A cég idén összesen 93 létesítményt zárt be.
A vállalat a kulcsfontosságú negyedik negyedévre 24 milliárd dolláros bevételt prognosztizált, amikor
az ünnepi kézbesítések és a kapcsolódó visszaküldések megkétszerezhetik a napi szállítási volument.
Az elemzők átlagosan 23,8 milliárd dolláros negyedéves bevételre számítottak a LSEG által összeállított adatok szerint.
A kiskereskedelmi ügyfelektől származó korai jelzések arra utalnak, hogy jó csúcsidőszakra számítanak a társaságnál, jelentős volumennövekedéssel. Ennek ellenére a UPS arra számít, hogy az átlagos napi volumen éves összehasonlításban csökkenni fog az ünnepi csúcsidőszakban, az Amazon számára végzett kézbesítések csökkenése miatt.
A kedden közzétett eredmények eloszlatták azokat az aggodalmakat, hogy a vállalat osztalékát csökkenteni kellene, ha a költségcsökkentések elmaradnának a várttól.
Címlapkép forrása: 2025 UCG via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
