Hiába a zuhanás, újabb történelmi csúcsot jósolnak az aranypiaci bikák

Az arany a múlt heti heves ralit követően korrigált, de ez nem törte meg a hosszabb távú kilátásokkal kapcsolatos optimizmust. A jegybankok és a befektetők továbbra is tartós keresletet jeleznek.
A London Bullion Market Association kiotói éves iparági találkozóján az ágazati szereplők a 2026. október 5-i következő rendezvény idejére unciánként csaknem 5 000 dolláros árfolyamot várnak.
A 106 válasz alapján készült felmérés 4 980,30 dolláros szintet jelzett, ami nagyjából 27%-kal magasabb a jelenlegi áraknál.
Az árfolyam a múlt heti történelmi csúcs után mintegy 3 900 dollárra zuhant vissza, mivel a több hónapos emelkedés után sokan profitot realizáltak. A ralit a Fed kamatcsökkentési várakozásai, a kitartó jegybanki vásárlások és a gyengébb dollár hajtották. Az arany ára így is hozzávetőleg 50%-kal emelkedett idén, amit az infláció és az erősödő fiskális nyomás elleni védekezési igény is támogatott.
A pozitív hangulatot erősítette, hogy Dél-Korea központi bankja több mint egy évtized után először ismét növelheti aranytartalékait, csatlakozva ahhoz az állami vásárlási hullámhoz, amely az utóbbi időszak történelmi drágulását alátámasztotta.
A Koreai Jegybank közép- és hosszú távon mérlegeli a további aranyvásárlások lehetőségét
– mondta Heung-Soon Jung, a bank Tartalékbefektetési Részlegének igazgatója az LBMA rendezvényén. A jegybank legutóbb 2013-ban bővítette készleteit.
A nyilatkozatok jól mutatják, hogy a jegybankok egyre aktívabb szereplői a globális aranypiacnak. A Kínától Lengyelországig terjedő monetáris hatóságok vásárlásai az elmúlt két évben kulcsfontosságú támaszt adtak az árfolyamnak, miközben a lakossági befektetők és az alapok is erőteljesen beszálltak.
Akadnak azonban óvatosabb hangok is.
A jegybanki kereslet nem olyan erős, mint korábban
– mondta John Reade, az Arany Világtanács piaci stratégája az LBMA eseményén. A konferencián folytatott beszélgetésekre hivatkozva az unciánkénti 3 500 dollárt olyan szintnek nevezte, "amely egészséges lenne az aranypiac számára, mert még mindig nevetségesen magas árnak számítana".
Az optimizmus a többi nemesfémre is kiterjed. Az ezüst ára egy éven belül unciánként 59,10 dollárra emelkedhet, ami mintegy 27%-kal haladja meg a jelenlegi szinteket. A platina és a palládium szintén két számjegyű drágulást érhet el az LBMA-felmérés szerint.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megszólalt Orbán Viktor a nyolc magyar életét követelő katasztrófáról
A tragédiára reagált a kormányfő is.
Vallott az uniós források beáramlásáról a magyar miniszter
Itt tartunk most.
Látszik az eredménye az ukránok merész támadásának: kellemetlen meglepetés érte az oroszokat
Október végén nem túl komfortos derékig vízben álldogálni.
Amikor legutóbb ilyen történt, rengeteg pénzt lehetett bukni ezzel a részvénnyel
Kritikus támasz eshet el.
A NATO-főtitkár akadályozná meg az EU újabb, Ukrajnát támogató közös hitelfelvételét
Mark Rutte az orosz persely feltörésére sürgeti Belgium vezetését.
Tragédia Kenyában: magyar turistákkal a fedélzetén zuhant le egy kisrepülőgép, nincsenek túlélők
Nyolc magyar állampolgár volt a gépen.
Kimondta Zelenszkij: brutális a túlerő az erődváros határaiban - Nem fogják sokáig bírni
Mindenben hiányt szenvednek a védők.
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.