Hiába a zuhanás, újabb történelmi csúcsot jósolnak az aranypiaci bikák

Az arany a múlt heti heves ralit követően korrigált, de ez nem törte meg a hosszabb távú kilátásokkal kapcsolatos optimizmust. A jegybankok és a befektetők továbbra is tartós keresletet jeleznek.

A London Bullion Market Association kiotói éves iparági találkozóján az ágazati szereplők a 2026. október 5-i következő rendezvény idejére unciánként csaknem 5 000 dolláros árfolyamot várnak.

A 106 válasz alapján készült felmérés 4 980,30 dolláros szintet jelzett, ami nagyjából 27%-kal magasabb a jelenlegi áraknál.

Az árfolyam a múlt heti történelmi csúcs után mintegy 3 900 dollárra zuhant vissza, mivel a több hónapos emelkedés után sokan profitot realizáltak. A ralit a Fed kamatcsökkentési várakozásai, a kitartó jegybanki vásárlások és a gyengébb dollár hajtották. Az arany ára így is hozzávetőleg 50%-kal emelkedett idén, amit az infláció és az erősödő fiskális nyomás elleni védekezési igény is támogatott.

A pozitív hangulatot erősítette, hogy Dél-Korea központi bankja több mint egy évtized után először ismét növelheti aranytartalékait, csatlakozva ahhoz az állami vásárlási hullámhoz, amely az utóbbi időszak történelmi drágulását alátámasztotta.

– mondta Heung-Soon Jung, a bank Tartalékbefektetési Részlegének igazgatója az LBMA rendezvényén. A jegybank legutóbb 2013-ban bővítette készleteit.

A nyilatkozatok jól mutatják, hogy a jegybankok egyre aktívabb szereplői a globális aranypiacnak. A Kínától Lengyelországig terjedő monetáris hatóságok vásárlásai az elmúlt két évben kulcsfontosságú támaszt adtak az árfolyamnak, miközben a lakossági befektetők és az alapok is erőteljesen beszálltak.

Akadnak azonban óvatosabb hangok is.

A jegybanki kereslet nem olyan erős, mint korábban

– mondta John Reade, az Arany Világtanács piaci stratégája az LBMA eseményén. A konferencián folytatott beszélgetésekre hivatkozva az unciánkénti 3 500 dollárt olyan szintnek nevezte, "amely egészséges lenne az aranypiac számára, mert még mindig nevetségesen magas árnak számítana".

Az optimizmus a többi nemesfémre is kiterjed. Az ezüst ára egy éven belül unciánként 59,10 dollárra emelkedhet, ami mintegy 27%-kal haladja meg a jelenlegi szinteket. A platina és a palládium szintén két számjegyű drágulást érhet el az LBMA-felmérés szerint.

