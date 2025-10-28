Kiderült: ezt a szektort forgatta fel Magyarországon az AI

November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
A GKI közölte: a megkérdezett vállalatok 45%-a szerint az elmúlt 3 évben az AI egyáltalán nem hatott a piacukra, míg további 23% szerint a mesterséges intelligenciának csak mérsékelt hatása volt. A hazai cégek 19%-a közepes, 9%-a erős hatásról számolt be, ugyanakkor csupán 3%-uknak alakította át teljesen a piacát az új technológia.
Markáns eltérés figyelhető meg az ágazatok közt: a szolgáltató szektorban és a kereskedelemben erősebb hatása volt az AI-nak, míg az iparban és az építőiparban jóval mérsékeltebb. A szolgáltató szektorban a válaszadók közel fele érzékeli az AI hatásait, ezen belül 22% jelentős, vagy teljes piaci átalakulásról számolt be. A kereskedelemben is sokan tapasztalják az AI hatásait (41%) legalább közepes szinten, itt 13% azoknak az aránya, akik nagymértékű, vagy teljes piaci átalakulást tapasztalnak.
Más a helyzet az iparban: a válaszadók közel 60%-ának piacára egyáltalán nem volt hatása az AI-nak, mindössze 6% jelzett erős vagy nagyon erős hatást. Az építőiparban több, mint 60% egyáltalán nem gondolja, hogy piacát átalakította a mesterséges intelligencia, ugyanakkor 13% érdemi hatásról számolt be.
A válaszadó cégek 8%-a szerint a mesterséges intelligencia szinte minden tevékenységben hasznosítható, további 16% pedig úgy véli, hogy a feladatok nagyobb részébe bevonható. 38% közepes, 25% pedig csak kis mértékű hasznosíthatóságot lát az AI-ban, míg 13% egyáltalán nem tartja alkalmazhatónak működése során. A legtöbb vállalatnál tehát legalább részben használható az új technológia. Mindez hatalmas piaci potenciált jelenthet az AI fejlesztő cégek számára.
Leginkább a szolgáltató szektorban látják úgy a vállalatvezetők, hogy a feladatok nagy részébe be lehet vonni az AI-t (37%). A kereskedelemben ez az arány 20%, az iparban 15%, míg az építőiparban 8%.
A mesterséges intelligencia megbízhatóságával kapcsolatban a cégvezetők közt megoszlanak a vélemények. 9% szerint egyáltalán nem megbízhatóak az AI által generált tartalmak, 19% enyhén pesszimista. A válaszadók nagyrésze (47%) középen helyezkedik el a kérdésben, 22% mérsékelten optimista. Érdekesség, hogy
mindössze 2% nyilatkozott úgy, hogy teljes mértékben megbízhatónak találja a mesterséges intelligencia segítségével készített tartalmakat.
Eredményeink szerint az iparági eltérések elsősorban a szektoriális sajátosságokkal magyarázhatók: nem azért használják kismértékben az AI-t az iparban és az építőiparban, mert a cégvezetők attitűdjei eltérőek a többi szektorban tevékenykedő társaikétól, hanem maga a tevékenység természete szab gátat a terjedésnek.
A magyar gazdaságban kétsebességes AI-forradalom zajlik: míg a szolgáltató szektor már a gyorsítósávban halad, az ipar és az építőipar egyelőre a leállósávból figyeli az eseményeket. A GKI friss felmérése szerint a cégek közel fele (45%) még semmilyen piaci hatást nem érez, a technológia iránti bizalom pedig általánosan alacsony, a vállalatok csupán 2%-a bízik meg teljesen az AI-ban. A szektorális szakadékot jelzi, hogy míg a szolgáltató cégek 22%-a már jelentős piaci átalakulásról számol be, az ipari és építőipari vállalatok közel 60%-a szerint az AI egyáltalán nem formálta át a piacukat. A lassabb adaptáció oka nem a vezetői elutasítás, hanem a tevékenységek természete, ami egyben rámutat a jövőbeli növekedés legnagyobb kihívásaira és lehetőségeire is - írták a közleményben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meglepő kutatás látott napvilágot: kétszer annyi testmozgásra lehet szüksége a férfiaknak, mint a nőknek
Ennyi aktivitásra van szükség az egészséges élethez.
Komoly ütést vihettek be Trump orosz kőolajra kivetett szankciói – Váratlan bejelentést tett a Lukoil
Gyorsan hatottak a büntetőintézkedések.
Kiszivárgott: akár 30 ezer dolgozót is elküldhet egy amerikai óriásvállalat
Ez lenne az eddigi legnagyobb leépítés a cégnél.
Megszólalt Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: késik, de lesz
A miniszterelnök szerint a delegációk folyamatosan tárgyalnak egymással.
Betör az AI-piacra az Nvidia kihívója: egyből ki is lőtt a részvény árfolyama
Nagy a versengés a cégek között.
Rejtélyes kínai űreszközről érkeztek felvételek: eddig nem ismert részletekre derült fény
Nem sok információ van a közel öt éve keringő objektumról.
Gázolt a vonat Balatonföldvárnál, buszos pótlásra kell számítani a balatoni vonalon utazóknak
Siófok és Balatonszemes között.
Értékelte a reptéri vasút terveit Vitézy Dávid: Budapest és a vidék is jól járna vele
Az országos hálózatba integrált vasútvonal vezetne a Liszt Ferenc repülőtérhez.
Újabb könnyítés a lakástámogatásoknál, ezúttal a CSOK Pluszra került sor
Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a kormány módosítana a CSOK Plusz szabályain. A házaspárok életkorára vonatkozó feltételhez nyúlna hozzá a jogalkot
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Arany vagy bányarészvény: melyikkel jár jobban a befektető?
Vajon mi ér többet: az arany vagy az aranybánya? Lehet-e egyáltalán győztest hirdetni ebben a versenyben? Az elmúlt 20 év adatait megvizsgálva érdekes következtetésekre jutni:... The post Arany
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora, a magyar gazdaságot azonban nem meggyengítik, hanem termelékenysége és minősége javítá
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, ehelyett hiperinflációt okozott. Tanulságos közgazdasági sztori a Krisztus utáni III. sz
Falatnyi területről jön a globális GDP fele
Itt van ez a térkép, ami első ránézésre talán túlzó állításnak tűnik: a világ GDP-jének fele mindössze a Föld felszínének 3,6 százalékán termelődik. A pontos... The post Falatnyi ter
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek. Ez nem újdonság, a világtörténelemben sokszor volt olyan körülmény, ami nehezebbé tette a
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
A komáromi Filiberto
Fókuszban a vintedes vagy marketplace-es csalásoknak nevezett adathalász támadások.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod