  • Megjelenítés
Különleges módszert talált a Samsung a vámháború hatásainak ellensúlyozására - és nincs ezzel egyedül
Üzlet

Különleges módszert talált a Samsung a vámháború hatásainak ellensúlyozására - és nincs ezzel egyedül

Portfolio
Az amerikai vámok és a visszaeső elektromosautó-kereslet miatt a Samsung SDI új bevételi források után néz: a dél-koreai akkumulátorgyártó humanoid robotgyártókkal tárgyal, hogy speciális, nagy teljesítményű akkumulátorokat szállítson számukra - írta meg a Bloomberg. A vállalat szerint az energiatárolási üzletág és a robotikai, mesterséges intelligencia-alapú iparágak lehetnek a következő növekedési motorok.

A Samsung SDI a robotika felé nyit, hogy mérsékelje az Egyesült Államok által kivetett vámok és a csökkenő elektromosjármű-kereslet negatív hatásait. A vállalat már több humanoid robotgyártónak is szállít akkumulátorokat, és új partnerekkel is tárgyal az együttműködésről - közölte a cég stratégiai marketingért felelős alelnöke, Park Jong-sun.

A humanoid robotok korlátozott belső térrel rendelkeznek, így az akkumulátoroknak egyszerre kell nagy teljesítményt és tartósságot biztosítaniuk

- mondta Park. Hozzátette: "a Samsung SDI hasonló akkumulátorai már bizonyítottak a nagyteljesítményű szerszámgépek piacán".

A cég vezetése szerint a negyedik negyedéves eredmények jelentősen javulhatnak, köszönhetően az amerikai energiatároló-rendszerek üzletágának bővülésének, az európai EV-kereslet élénkülésének és az új szegmensek - mint a robotika és az AI - felfutásának.

A vállalat részvényei a bejelentést követően 12 százalékot emelkedtek a dél-koreai tőzsdén.

006400_2025-10-28_08-49-47_97a3d
A Samsung részvényárfolyama május 22-i mélypontját követően közel a duplájára emelkedett.

A Samsung SDI az elektromos autókba szerelt akkumulátoros gyártósorainak egy részét villamosenergia-tároló rendszerekre állítja át az Egyesült Államokban, hogy 2026 végére évi 30 GWh kapacitást érjen el. A vállalat becslése szerint

a robotikai piac 2030-ra 600 ezer legyártott humanoid egységre nőhet,

ami új, több milliárd dolláros akkumulátorkeresletet generálhat.

A cég szerint az amerikai akkumulátoros-piac 2030-ra elérheti a 130 GWh-t, miközben a helyi gyártás jelenleg csak a kereslet 30 százalékát tudja lefedni. Az amerikai vámok és szigorodó megfelelési szabályok miatt a kínai akkumulátorok visszaszorulása új lehetőségeket nyithat a dél-koreai gyártók előtt.

Nem csak a Samsung

A Panasonic nemrég bejelentette, hogy 2027 márciusáig tervezi bemutatni új generációs szilárdtest-akkumulátorainak mintasorozatát, amelyeket elsősorban robotokhoz és más hasonló terhelést igénylő rendszerekhez fejlesztenek.

A Toyota is bejelentette, hogy szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt, amelyek leghamarabb 2027-ben kerülhetnek a vállalat elektromos járműveibe. A Nissan és a Honda szintén dolgozik hasonló típusú akkumulátorok fejlesztésén a versenyképesség megőrzése érdekében.

Kapcsolódó cikkünk

Elon Musk elmondta, mi lesz a következő nagy dobása a Tesla után

Palkovics László: Magyarország humanoid robotok gyártásra is képes

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-542112570-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Tovább száguld a magyar tőzsde sztárja
Pénzcentrum
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility