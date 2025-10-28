Különleges módszert talált a Samsung a vámháború hatásainak ellensúlyozására - és nincs ezzel egyedül

A Samsung SDI a robotika felé nyit, hogy mérsékelje az Egyesült Államok által kivetett vámok és a csökkenő elektromosjármű-kereslet negatív hatásait. A vállalat már több humanoid robotgyártónak is szállít akkumulátorokat, és új partnerekkel is tárgyal az együttműködésről - közölte a cég stratégiai marketingért felelős alelnöke, Park Jong-sun.

A humanoid robotok korlátozott belső térrel rendelkeznek, így az akkumulátoroknak egyszerre kell nagy teljesítményt és tartósságot biztosítaniuk

- mondta Park. Hozzátette: "a Samsung SDI hasonló akkumulátorai már bizonyítottak a nagyteljesítményű szerszámgépek piacán".

A cég vezetése szerint a negyedik negyedéves eredmények jelentősen javulhatnak, köszönhetően az amerikai energiatároló-rendszerek üzletágának bővülésének, az európai EV-kereslet élénkülésének és az új szegmensek - mint a robotika és az AI - felfutásának.

A vállalat részvényei a bejelentést követően 12 százalékot emelkedtek a dél-koreai tőzsdén.

A Samsung részvényárfolyama május 22-i mélypontját követően közel a duplájára emelkedett.

A Samsung SDI az elektromos autókba szerelt akkumulátoros gyártósorainak egy részét villamosenergia-tároló rendszerekre állítja át az Egyesült Államokban, hogy 2026 végére évi 30 GWh kapacitást érjen el. A vállalat becslése szerint

a robotikai piac 2030-ra 600 ezer legyártott humanoid egységre nőhet,

ami új, több milliárd dolláros akkumulátorkeresletet generálhat.

A cég szerint az amerikai akkumulátoros-piac 2030-ra elérheti a 130 GWh-t, miközben a helyi gyártás jelenleg csak a kereslet 30 százalékát tudja lefedni. Az amerikai vámok és szigorodó megfelelési szabályok miatt a kínai akkumulátorok visszaszorulása új lehetőségeket nyithat a dél-koreai gyártók előtt.

Nem csak a Samsung

A Panasonic nemrég bejelentette, hogy 2027 márciusáig tervezi bemutatni új generációs szilárdtest-akkumulátorainak mintasorozatát, amelyeket elsősorban robotokhoz és más hasonló terhelést igénylő rendszerekhez fejlesztenek.

A Toyota is bejelentette, hogy szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt, amelyek leghamarabb 2027-ben kerülhetnek a vállalat elektromos járműveibe. A Nissan és a Honda szintén dolgozik hasonló típusú akkumulátorok fejlesztésén a versenyképesség megőrzése érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio