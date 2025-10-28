Nagyon fontos megállapodást kötött a Microsoft és az OpenAI

A Microsoft, az OpenAI stratégiai partnere,

27%-os részesedést kap egy csaknem egyéves egyeztetés után lezárt átszervezési megállapodás keretében.

A lépés mindkét vállalat számára eloszlat egy jelentős bizonytalanságot, és megteremti a feltételeket az OpenAI forprofit működéséhez.

Az új megállapodás alapján a Microsoft mintegy 135 milliárd dollár értékű részesedést szerez, és 2032-ig hozzáfér az MI-cég technológiájához, beleértve azokat a modelleket is, amelyek elérik az általános mesterséges intelligencia (AGI) mércéjét.

Az OpenAI az idei év nagy részét a hagyományosabb forprofit vállalati struktúrára való átállással töltötte. A Bloomberg News szerint a mintegy 13,75 milliárd dollárt befektető Microsoft volt a legnagyobb kiváró az OpenAI-befektetők között.

Bret Taylor, az OpenAI elnöke így fogalmazott:

Az OpenAI lezárta újratőkésítését, és egyszerűsítette vállalati struktúráját. A nonprofit továbbra is irányítja a forprofit vállalatot, és most közvetlen útja van jelentős erőforrásokhoz még az AGI előtt.

Az OpenAI nonprofit entitása, az OpenAI Alapítvány a vállalati átalakítás részeként nagyjából 130 milliárd dollár értékű részvénycsomagot kap. A szervezet kezdetben többek között az egészségügyi áttörések felgyorsítását célzó projektek finanszírozására kíván összpontosítani.

Sam Altman, az OpenAI társalapítója és vezérigazgatója nem kap részesedést az újrastrukturált vállalatban – közölte a cég.

A Microsoft részvénye kedden 4,2%-kal, 553,72 dollárig emelkedett. A Wall Streeten sokan a változó OpenAI-kapcsolatot eddig komoly bizonytalansági tényezőnek tartották a szoftvergyártó számára.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!

Anurag Rana, a Bloomberg Intelligence elemzője szerint az, hogy a Microsoft 2032-ig megtartja az OpenAI termékeihez és modelljeihez kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat, "a megállapodás legfontosabb eleme".

A hónapokig tartó tárgyalások egyik fő kérdése az volt, mi történik, ha az OpenAI eléri az AGI-t, vagyis az olyan AI-t, amely a legtöbb gazdaságilag hasznos feladatban felülmúlja az embert.

Az új megállapodás szerint ezt a küszöböt egy független szakértői testületnek kell hitelesítenie; ezt követően a Microsoft többé nem részesedik az OpenAI bevételeiből.

A Microsoft emellett elveszíti elővásárlási jogát az OpenAI új felhőinfrastruktúra-megbízásaira. Az Azure sokáig az OpenAI kizárólagos szolgáltatója volt, de a Microsoft már lehetővé tette, hogy a cég más beszállítóktól – például az Oracle-től – is igénybe vegyen szolgáltatásokat, feltéve, hogy a Microsoftnak először opciója van az üzletre. Az OpenAI további 250 milliárd dollár értékű kötelezettséget vállal az Azure felé.

Az átszervezést szabályozói vizsgálatok és egy, Elon Musk által indított per is kísérte, amelyben a korai támogató azt állítja, hogy a cég eltért jótékonysági küldetésétől és félrevezette a befektetőket.

A vállalatok közlése szerint a Microsoft OpenAI-technológiához való hozzáférése nem terjed ki a fogyasztói hardverre. Az OpenAI emellett bizonyos termékeket harmadik felekkel közösen is fejleszthet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ