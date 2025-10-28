Tovább száguld a magyar tőzsde sztárja

Nincs megállás a Rába ralijában, a mai napot 9 százalékos ugrással kezdi a magyar tőzsde sztárja, ezzel együtt egy hét alatt már 65 százalékot ralizott a papír. Az OTP után a második legforgalmasabb részvényről beszélünk a magyar tőzsdén.

A Rába ugyan nem kifejezetten védelmi vállalat (jelenleg inkább gépgyártóként lehet leírni), de a 4iG a céget célzó felvásárlási ajánlatában egyértelműen kommunikálta, hogy a Rába katonai járműgyártási kapacitását és mérnöki tudását szeretné beépíteni védelmi portfóliójába.

A 4iG után pedig most elépzelhető, hogy a Rábát is elkezdhették megtalálni a külföldi befektetők. A külföldi szálakat az is erősíti, hogy Jászai Gellért, a 4iG elnöke rendszeresen tárgyal meghatározó iparági szereplőkkel, ez pedig ráirányítja a reflektorfényt a vállalatokra. Végezetül pedig érdemes azt is kiemelni, hogy a ralit fűti némi spekuláció is, ugyanis egy ekkora emelekdést látva több (kis) befektetőben is előjön a kimaradásból való félelem (FOMO), és sokan, gyorsan fel akarnak szállni a Rába-vonatra.