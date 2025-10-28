Tragédia Kenyában: magyar turistákkal a fedélzetén zuhant le egy kisrepülőgép, nincsenek túlélők

Az ukundai Diani repülőtérről szállt fel a Mombasa Air Safari Cessna típusú kisrepülőgépe, amely a népszerű turistacélponthoz, a Maasi Mara nemzeti parkhoz indult, de felszállás után nem sokkal kigyulladt és egy erdős területen lezuhant, mintegy 40 kilométerre a repülőtértől.

A repülőgépen 10 turista tartózkodott, nyolc magyar állampolgár és két német, valamint a kenyai pilóta.

A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari hivatalos közlése szerint a balesetnek nincsenek túlélői.

Címlapkép forrása: Mombasa Air Safari