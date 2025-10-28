  • Megjelenítés
Újabb csúcson zártak a vezető amerikai részvényindexek
Portfolio
Sűrű ez a hét a részvénypiacot befolyásoló események szempontjából, Donald Trump ázsiai körútja tovább folytatódik, és tegnap már nagyot emelkedett a piac a Kínával kapcsolatos potenciális kereskedelmi megállapodás hírére. Ma már kevésbé jó a hangulat, zömmel estek az ázsiai tőzsdék és Európában sincs egyértelmű irány, miközben a befektetők az amerikai elnök és a frissen kinevezett japán miniszterelnök közötti találkozót várják. Mindeközben érkeznek a héten a nagy technológiai cégek gyorsjelentései, és a Fed is kamatdöntő ülést tart, tehát bőven lesz mire figyelni a következő napokban.

A magyar tőzsdén ma is folytatódik a Rába elképesztő ralija, de a NAP árfolyama is nagyot emelkedik, a Dunai Finomító újraindulásának hírére pedig közel 5 százalékot ugrott a Mol árfolyama is.

A Dow 0,34%-os, az S&P 500 0,23%-os, a Nasdaq 0,80%-os emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Fed kamatdöntését (várhatóan kamatcsökkentését) megelőző napon. A Nokiába fektető Nvidia 5,0%-os, az idén 48 ezres fős elbocsátásnál járó, az elemzői várakozásokat felülmúló gyorsjelentést közzétevő United Parcel Service Inc. pedig 8,06%-os pluszban zárta a kereskedést.

Nagyot ment a Mol

A BUX 1,2 százalékos pluszban zárt, ezzel felülteljesítő volt a nemzetközi átlaghoz viszonyítva.

A Mol 4,6 százalékot emelkedett, a Telekom 1,6 százalékkal került feljebb. míg az OTP 0,5, a Richter pedig 0,2 százalékos emelkedésben zárta a napot.

Emelkedés az USA-ban

Kisebb emelkedés látszik az amerikai tőzsdéken a nyitás után, a Dow 0,5 százalékot, az S&P 500 0,1 százalékot, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot erősödött. Hangulatot egy sor erős negyedéves jelentés is támogatja, a UPS és a Wayfair részvényei 6, illetve 21 százalékkal emelkedtek, miután harmadik negyedéves eredményeik meghaladták a Wall Street várakozásait. A PayPal, amelynek legutóbbi negyedéves eredményei szintén meghaladták az elemzők várakozásait, 11%-kal emelkedett, miután a vállalat bejelentette, hogy partnerségre lépett az OpenAI-jal, hogy digitális pénztárcáját beépítsék a ChatGPT-be.

PUmnxwcL
Ralizik a Mol

Nagyot emelkedett a mai kereskedésben a Mol árfolyama, az olajpapír jegyzése 3,4 százalékos pluszban van jelenleg, amivel a legjobban teljesítő blue chip ma a hazai részvénypiacon. Az emelkedésben az is szerepet játszik, hogy a vállalat közlése szerint csökkentett kapacitással elindult az üzemanyagtermelés a Dunai Finomítóban, ahol október 20-án tűz ütött ki.

hmVd0gxi (1)
Egyre feljebb a magyar tőzsde

Már 0,7 százalékos pluszban van a BUX index, a hazai blue chipek közül a Mol vezeti az emelkedést: az olajár esése ellenére már 2,3 százalékos pluszban van az olajcég árfolyama.

Ralizik a NAP részvénye

Ma tette közzé az első hét hónapi konszolidált üzleti jelentését a NAP Nyrt., kifejezetten erősre sikerült a közlés, a befektetők ugyanis magas forgalom mellett zsákolják a papírt: már 10,2 százalékot ugrott az árfolyam.

Borongós a hangulat Európa tőzsdéin

Kisebb eséssel indul a nap a kontinens vezető tőzsdéin: a DAX fél százalékos esése mellett a CAC 0,3 százalékkal került lejjebb, de a milánói börze is mínuszban van. A brit FTSE 100 azonban 0,1 százalékkal feljebb került.

Tovább menetel a Rába

Nincs megállás a Rába ralijában, a mai napot 9 százalékos ugrással kezdi a magyar tőzsde sztárja, ezzel együtt egy hét alatt már 65 százalékot ralizott a papír. Az OTP után a második legforgalmasabb részvényről beszélünk a magyar tőzsdén.

A Rába ugyan nem kifejezetten védelmi vállalat (jelenleg inkább gépgyártóként lehet leírni), de a 4iG a céget célzó felvásárlási ajánlatában egyértelműen kommunikálta, hogy a Rába katonai járműgyártási kapacitását és mérnöki tudását szeretné beépíteni védelmi portfóliójába.

A 4iG után pedig most elépzelhető, hogy a Rábát is elkezdhették megtalálni a külföldi befektetők. A külföldi szálakat az is erősíti, hogy Jászai Gellért, a 4iG elnöke rendszeresen tárgyal meghatározó iparági szereplőkkel, ez pedig ráirányítja a reflektorfényt a vállalatokra. Végezetül pedig érdemes azt is kiemelni, hogy a ralit fűti némi spekuláció is, ugyanis egy ekkora emelekdést látva több (kis) befektetőben is előjön a kimaradásból való félelem (FOMO), és sokan, gyorsan fel akarnak szállni a Rába-vonatra.

Kisebb pluszban a magyar tőzsde

A BUX index jelenleg 0,1 százalékos pluszban van, a hazai blue chipek közül az OTP stagnál, a Mol papírja 0,4 százalékos mínuszban, a Richteré 0,2 százalékos pluszban van, a Magyar Telekom pedig fél százalékot esett.

Európában kis emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,8 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,67 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,29 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,34 százalékot esett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,14 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,23 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,36 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,03 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma német Gfk lakossági bizalmi indexszel indul a nap, majd euróövezeti inflációs várakozások, USA lakásárak és a Richmond Fed is közzéteszi saját feldolgozóipari indexét.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,6 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 44,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 544,59 0,7% 1,8% 2,8% 11,8% 12,9% 73,1%
S&P 500 6 875,16 1,2% 2,1% 3,5% 16,9% 18,4% 102,8%
Nasdaq 25 821,55 1,8% 2,7% 5,4% 22,9% 26,9% 122,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 512,32 2,5% 2,7% 11,4% 26,6% 33,2% 115,1%
Hang Seng 26 433,7 1,0% 2,2% 1,2% 31,8% 28,4% 6,6%
CSI 300 4 716,02 1,2% 3,9% 3,6% 19,9% 19,2% 0,4%
Európai részvényindexek              
DAX 24 308,78 0,3% 0,2% 2,4% 22,1% 24,9% 101,5%
CAC 8 239,18 0,2% 0,4% 4,7% 11,6% 9,9% 74,2%
FTSE 9 653,82 0,1% 2,7% 4,0% 18,1% 17,0% 68,5%
FTSE MIB 42 911,57 1,0% 1,2% 0,6% 25,5% 23,4% 130,0%
IBEX 16 000,2 0,9% 1,1% 4,2% 38,0% 35,5% 140,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 105 317 1,1% 1,5% 6,2% 32,8% 41,8% 219,2%
ATX 4 682,14 0,3% 1,5% 0,6% 27,8% 30,7% 121,5%
PX 2 352,82 0,0% 0,4% 0,9% 33,7% 42,8% 172,0%
Magyar blue chipek              
OTP 31 240 1,2% 1,9% 7,4% 44,0% 64,2% 211,2%
Mol 2 816 2,2% 1,7% 2,8% 3,2% 7,5% 78,8%
Richter 10 440 0,1% 0,9% 6,9% 0,4% -4,2% 59,0%
Magyar Telekom 1 780 -0,9% 0,5% -1,9% 39,7% 65,1% 421,2%
Nyersanyagok              
WTI 62,13 -0,2% 6,5% -6,6% -14,2% -13,7% 57,7%
Brent 65,74 -0,3% 7,7% -6,2% -12,0% -13,4% 59,4%
Arany 3 993,63 -3,1% -8,1% 5,8% 52,1% 45,7% 109,1%
Devizák              
EURHUF 388,7250 -0,3% 0,0% -0,6% -5,5% -3,8% 6,5%
USDHUF 334,0854 -0,3% 0,2% -0,1% -15,9% -10,4% 8,3%
GBPHUF 444,9600 -0,4% -0,6% -0,6% -10,6% -8,3% 10,2%
EURUSD 1,1636 0,1% -0,2% -0,5% 12,4% 7,4% -1,7%
USDJPY 152,7700 0,0% 1,4% 2,2% -2,8% 0,5% 46,3%
GBPUSD 1,3328 0,2% -0,7% -0,5% 6,4% 2,6% 2,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 114 101 2,8% 3,2% 4,0% 20,9% 71,4% 736,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,97 -0,1% 0,2% -4,6% -13,2% -6,3% 411,1%
10 éves német állampapírhozam 2,58 -0,3% 1,3% -4,7% 9,0% 12,5% -520,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,87 0,3% 0,3% -0,7% 3,8% -0,1% 187,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
