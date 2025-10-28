Újabb demonstrációra készülnek a taxisok Budapesten

A budapesti rendőrség kedden megkezdte a biztonsági intézkedéseket a Városház utcában. A parkolóhelyeket szalaggal kerítették körbe a szerdai demonstráció előkészítéseként. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint

a gyűlést a Városház utca parkolósávjában október 29-én, magyar idő szerint 8:00-tól 22:00-ig tartják.

A tiltakozás ennél hosszabb ideig is zajlik. A Kossuth Lajos utca Városház utca és az Astoria közötti szakaszának külső forgalmi sávjában október 29-én, magyar idő szerint 8:00-tól október 31-én, magyar idő szerint 18:00-ig tart a demonstráció.

A hatóságok tájékoztatása szerint a bejelentést két magánszemély nyújtotta be egy taxis szervezet képviseletében, amit a rendőrség tudomásul vett.

Nem ez az első ilyen akció: szeptemberben is a közgyűlés ülése alatt tiltakoztak a taxisok az ágazatukat érintő rendeletmódosítás ellen. A demonstráció akkor sem hozott eredményt, a fővárosi képviselő-testület a tiltakozás ellenére elfogadta a változtatásokat.

A szervezők korábban tarifaemelést is követeltek.

