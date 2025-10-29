  • Megjelenítés
Az OTP vezetésével emelkedik a magyar tőzsde
Portfolio
Vegyesen állnak a nyitást követő percekben a vezető európai indexek a Fed kamatdöntésére és a nagy technológiai vállalatok gyorsjelentésére várva, a BUX emelkedéssel kezdi a kereskedést az OTP vezetésével, miután a bankpapírra több céláremelés is érkezett.
A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde,

a BUX 0,6 százalékkal került feljebb, így jelenleg 106 901 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, az OTP árfolyama 1,1 százalékot emelkedett, a Mol árfolyama 0,4 százalékos pluszban van, a Magyar Telekom árfolyama 0,4 százalékos pluszban áll. Míg a Richter árfolyama 0,2 százalékot esett az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és az Appeninn teljesít, míg a leggyengébben a PannErgy és a Gránit Bank indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
