Berobbantak a futócipők az Adidasnál, ez mégsem elég a befektetőknek

Az Adidas harmadik negyedéves bővülését főként a futó- és a futballüzletág hajtotta,

a márka a Sambához hasonló retró modellek sikeréből fakadó lendületre épít. A vállalat szerint mindkét kategória erős, kétszámjegyű ütemben bővült; a futócipőknél különösen az Adizero iránt nőtt a kereslet. A futó üzletág az előző évhez képest több mint 30 százalékkal nőtt.

Björn Gulden vezérigazgató célja, hogy fenntartsa az Adidas két éve elindult megújulását. A márka közkedvelt ruházati és sporttermékekkel igyekszik tovább csökkenteni lemaradását riválisa, a Nike mögött. Az Adidas az utóbbi években profitált a Nike nehézségeiből, noha az amerikai márka fordulatának jelei is látszanak.

A negyedéves eredmény kellemes meglepetést okozott a befektetőknek, ám a bevétel növekedés üteme csalódást keltett. A vállalat az erősebb euróhoz és a gyengébb amerikai dollárhoz – valamint más árfolyammozgásokhoz – köthető, a mérleget terhelő negatív hatásokkal küzd, és igyekszik mérsékelni Donald Trump amerikai elnök széles körű vámintézkedéseinek következményeit. Az erős euró több mint 300 millió euróval csökkentette a harmadik negyedéves árbevételt.

Egyedül Észak-Amerikában nem érte el kétszámjegyű növekedést a cég: az árfolyamhatástól tisztított értékesítések 8 százalékkal emelkedtek. Kína 10, Európa pedig 12 százalékos bővülést mutatott.

A negyedéves jelentésre 3 százalékot esett ma reggel az Adidas árfolyama a német tőzsdén.

