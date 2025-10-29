Felülteljesítő volt ma a magyar tőzsde

Bizonytalan hangulatban telt a kereskedés ma az európai piacokon, a befektetők szemlátomást kivártak az amerikai jegybank este érkező kamatdöntése előtt. A BUX ehhez képest felülteljesítő volt, elsősorban az OTP-nek köszönhetően. A bankpapír főként céláremelések miatt emelkedett, miután a JP Morgan és az Autonomous Research 36 000 forint közelébe emelte a célárát a részvényre, és mindkét elemzőház vételre ajánlja a papírt.

Ma a BUX-index 0,8 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Mol árfolyama 2,6 százalékos, míg az OTP árfolyama 1,4 százalékos pluszban zárt. Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékot esett, míg a Richter árfolyama 0,7 százalékkal került lejjebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Vegyes elmozdulásokat láttunk a közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényeinél, a papírok felének emelkedett, másik felének esett az árfolyama. Legjobban 5,6 százalékos emelkedéssel a Duna House teljesít, a leggyengébben pedig 8,7 százalékos eséssel a Rába részvényei teljesítettek.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 13,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a 4iG, a Richter és a Rába részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

