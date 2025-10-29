Fordulat a Boeingnél: nem égeti tovább a pénzt a repülőgépgyártó

A pozitív fordulatot az átadások felfutása hozta, ugyanakkor a vállalatnak 4,9 milliárd dolláros terhet kellett elszámolnia a régóta várt, széles törzsű 777X újabb késése miatt.

Az év első kilenc hónapjában a Boeing 440 repülőgépet adott át, szemben az egy évvel korábbi 291-gyel.

Mivel a vevők a vételár döntő részét az átvételkor fizetik, a szállítások felpörgetése kulcsfontosságú volt abban, hogy pluszba forduljon a két éve masszívan mínuszos készpénzáramlás. A működési cash flow 1,1 milliárd dollár volt, a szabad cash flow pedig 0,2 dolláros pluszt mutatott a július-szeptemberi időszakban.

A szeptember 30-án zárult negyedévben a Boeing 4,78 milliárd dolláros veszteséget jelentett, ami részvényenként 7,14 dollárnak felel meg, és kedvezőbb a tavalyi 5,76 milliárd dolláros mínusznál. Kiigazított alapon a veszteség részvényenként 7,47 dollár volt, ami kisebb veszteség, mint az elemzői konszenzus által várt mínusz. A bevétel 30 százalékkal, 17,84-ről 23,27 milliárd dollárra nőtt, felülmúlva az elemzői várakozásokat.

Kelly Ortberg, a repülőgépipar veteránja 2024 augusztusában tért vissza a nyugdíjból a Boeing élére. Azóta a gyártó kiterjedt ellátási láncának és készpénztermelés stabilizálásán dolgozik. A tavalyi év már fordulatot hozhatott volna a Max-balesetek után, de a 2024 januárjában történt ajtópanel-leválás ismét fokozott szövetségi ellenőrzést váltott ki, ami lassította a termelést.

A nehézségek nem múltak el: a 737 Max 7, a 737 Max 10 és a 777X programja évek óta csúszik, és még nem kaptak hatósági engedélyt. Közben a védelmi üzletág mintegy 3200 dolgozója – akik F-15-ös vadászgépeket és rakétarendszereket gyártanak – a nyár óta sztrájkol, mivel nincs új kollektív szerződés.

A Boeing árfolyama 0,3 százalékos mínuszban áll a nyitás előtti kereskedésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images