Fordulat a Boeingnél: nem égeti tovább a pénzt a repülőgépgyártó

A pozitív fordulatot az átadások felfutása hozta, ugyanakkor a vállalatnak 4,9 milliárd dolláros terhet kellett elszámolnia a régóta várt, széles törzsű 777X újabb késése miatt.
Az év első kilenc hónapjában a Boeing 440 repülőgépet adott át, szemben az egy évvel korábbi 291-gyel.
Mivel a vevők a vételár döntő részét az átvételkor fizetik, a szállítások felpörgetése kulcsfontosságú volt abban, hogy pluszba forduljon a két éve masszívan mínuszos készpénzáramlás. A működési cash flow 1,1 milliárd dollár volt, a szabad cash flow pedig 0,2 dolláros pluszt mutatott a július-szeptemberi időszakban.
A szeptember 30-án zárult negyedévben a Boeing 4,78 milliárd dolláros veszteséget jelentett, ami részvényenként 7,14 dollárnak felel meg, és kedvezőbb a tavalyi 5,76 milliárd dolláros mínusznál. Kiigazított alapon a veszteség részvényenként 7,47 dollár volt, ami kisebb veszteség, mint az elemzői konszenzus által várt mínusz. A bevétel 30 százalékkal, 17,84-ről 23,27 milliárd dollárra nőtt, felülmúlva az elemzői várakozásokat.
Kelly Ortberg, a repülőgépipar veteránja 2024 augusztusában tért vissza a nyugdíjból a Boeing élére. Azóta a gyártó kiterjedt ellátási láncának és készpénztermelés stabilizálásán dolgozik. A tavalyi év már fordulatot hozhatott volna a Max-balesetek után, de a 2024 januárjában történt ajtópanel-leválás ismét fokozott szövetségi ellenőrzést váltott ki, ami lassította a termelést.
A nehézségek nem múltak el: a 737 Max 7, a 737 Max 10 és a 777X programja évek óta csúszik, és még nem kaptak hatósági engedélyt. Közben a védelmi üzletág mintegy 3200 dolgozója – akik F-15-ös vadászgépeket és rakétarendszereket gyártanak – a nyár óta sztrájkol, mivel nincs új kollektív szerződés.
A Boeing árfolyama 0,3 százalékos mínuszban áll a nyitás előtti kereskedésben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az amerikai szankció egy magyar vállalatnak is óriási pofont jelent
2013 óta működik a fióktelep.
Holnap sok minden eldőlhet Európa legerősebb országában
Jön a nagy találkozó.
Lélegzetelálló felvételek: az amerikai légierő gépe berepült az évszázad hurrikánjának közepébe
Nem éppen veszélytelen manőver.
Bejelentette Trump: megvan az újabb vámmegállapodás
Megvan az áttörés.
Terjed az állami digitális belépés a bankoknál, biztosítóknál - A lemaradók még tesztelnek
Már 500 ezerszer használták a DÁP-azonosítást.
Berobbantak a futócipők az Adidasnál, ez mégsem elég a befektetőknek
Esik az árfolyam.
Jelentett az ukrán hírszerzés: autójával együtt repült a levegőbe az orosz tiszt, sok lehetett a rovásán
A háborűs bűnöket elkövető Obereg egység tagja volt az alezredes.
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod