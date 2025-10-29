A Mercedes-Benz szerdán 70 százalékos visszaesést jelentett a harmadik negyedéves működési eredményben, viszont fenntartotta idei előrejelzését és további hatékonyságjavító lépéseket helyezett kilátásba, amit pozitívan fogadtak a piacok.
A csoport kamat- és adófizetés előtti eredménye (EBIT) július és szeptember között 750 millió euró volt, szemben az egy évvel korábbi 2,5 milliárd euróval. A korrigált EBIT 2,1 milliárd eurót tett ki; az eredményt egyszeri tételek, köztük létszámleépítések miatti kifizetések terhelték.
Jó hír, hogy a profitcsökkenés és az autószektor kihívásai közepette
a menedzsment fenntartotta az egész évre vonatkozó előrejelzését,
ugyanakkor dinamikus piaci környezetre figyelmeztetett, és jelezte, hogy a csoport egészében folytatja a hatékonyságjavító intézkedéseket.
A legfontosabb piacokon többfrontos nyomás éri a céget. Az Egyesült Államokban a vámok súlyosbítják a helyzetet. Kínában az éles verseny visszafogja az eladásokat. Európában a szigorú kibocsátási célok az alacsonyabb árrésű elektromos járművek felé terelik a kínálatot, ami nehézkes átállást eredményez.
A Mercedes átszervezési programot hajt végre, amely 2027-ig világszerte 5 milliárd euró megtakarítást céloz. A harmadik negyedévben 876 millió euró restrukturálási költséget könyvelt el, szemben az előző negyedév 560 millió eurójával.
A Mercedes-Benz árfolyama 5,5 százalékos pluszban van, 2022 óta nem látott emelkedésben is járt a papír a mai kereskedésben.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
Beütöttek az amerikai olajszankciók: radikális döntés született
Egyre több a kockázat.
Hullanak a csontvázak a szekrényből – Nagy bajban Orbán Viktor szövetségese
Azt ígéri, tartják a hiánycélt.
Három éve nem látott szárnyalásban a Mercedes árfolyama
Pedig nagyot esett a cég nyeresége.
Újabb országot ért el az évszázad vihara, amely eddig emberek ezreit vágta el a külvilágtól
Tovább tombol a Melissa hurrikán.
Kiadta a parancsot Donald Trump: megindultak a B-1B bombázók - Putyin barátja nagy bajban van
Kezd egyre jobban eldurvulni a helyzet.
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Liszt Ferenc repülőtér: kiderült, mikor adhatják át a 3-as terminált
Nem kell olyan sokat várni.
Kenyai tragédia: a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője és családja utazott a gépen
11-en voltak a fedélzeten, köztük Süllős Gyula és gyermekei.
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod