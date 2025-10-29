Három éve nem látott szárnyalásban a Mercedes árfolyama

2022 óta nem volt olyan erős napja a Mercedes-Benz Group részvényeinek, mint ma, annak ellenére, hogy 70 százalékos profitcsökkenésről számolt be a társaság a harmadik negyedévre.

A Mercedes-Benz szerdán 70 százalékos visszaesést jelentett a harmadik negyedéves működési eredményben, viszont fenntartotta idei előrejelzését és további hatékonyságjavító lépéseket helyezett kilátásba, amit pozitívan fogadtak a piacok.

A csoport kamat- és adófizetés előtti eredménye (EBIT) július és szeptember között 750 millió euró volt, szemben az egy évvel korábbi 2,5 milliárd euróval. A korrigált EBIT 2,1 milliárd eurót tett ki; az eredményt egyszeri tételek, köztük létszámleépítések miatti kifizetések terhelték.

Jó hír, hogy a profitcsökkenés és az autószektor kihívásai közepette

a menedzsment fenntartotta az egész évre vonatkozó előrejelzését,

ugyanakkor dinamikus piaci környezetre figyelmeztetett, és jelezte, hogy a csoport egészében folytatja a hatékonyságjavító intézkedéseket.

A legfontosabb piacokon többfrontos nyomás éri a céget. Az Egyesült Államokban a vámok súlyosbítják a helyzetet. Kínában az éles verseny visszafogja az eladásokat. Európában a szigorú kibocsátási célok az alacsonyabb árrésű elektromos járművek felé terelik a kínálatot, ami nehézkes átállást eredményez.

A Mercedes átszervezési programot hajt végre, amely 2027-ig világszerte 5 milliárd euró megtakarítást céloz. A harmadik negyedévben 876 millió euró restrukturálási költséget könyvelt el, szemben az előző negyedév 560 millió eurójával.

A Mercedes-Benz árfolyama 5,5 százalékos pluszban van, 2022 óta nem látott emelkedésben is járt a papír a mai kereskedésben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio