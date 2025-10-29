Háromhetes mélypont után ismét emelkedésben az arany

Az arany árfolyama emelkedik a mai kereskedésben a Fed kamatdöntésére várva, miután kedden háromhetes mélyponton járt a nemesfém.

A nemesfém a keddi, háromhetes mélypont után ismét vonzóvá vált a befektetők számára, miközben a Fed kamatdöntése és Jerome Powell elnök beszéde került a figyelem középpontjába.

A spot arany közel 2 százalékos pluszban is járt ma, jelenleg 1,2 százalékos emelkedésben van,

miután kedden az október 6. óta nem látott mélypontra esett.

A vételek mögött állhat némi alkalmi beszállás is, mert az arany az utóbbi időszakban több mint 10 százalékot veszített az értékéből, így ismét vonzóvá vált, miközben a mögöttes történet továbbra is érvényes – mondta a Rutersnek a Quantitative Commodity Research elemzője.

Donald Trump szerdán Dél-Koreában kezdte meg ázsiai útjának utolsó szakaszát, és bizakodóan nyilatkozott az elakadt vámtárgyalások előmozdításáról. Az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalások előrehaladása csökkenti a menedékeszközök, így az arany iránti keresletet, ami a feszültség enyhülésével további korrekciót hozott. A közelmúltbeli esés ugyanakkor lehetőséget teremthet a jegybankok számára a vásárlások felfuttatására – áll az ANZ elemzésében.

Az arany ára idén eddig mintegy 52 százalékkal emelkedett, és október 20-án 4 381,21 dolláros történelmi csúcsot ért el. A drágulást a geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok, a kamatvágási várakozások és a jegybankok tartós vásárlásai támogatták.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images