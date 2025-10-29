Kirúgásokba kezdett a Tesco? Furcsán nagyot csökkent nyáron az alkalmazotti létszám

Az adatok szerint pontosan 628 fővel csökkent a létszám augusztus végére,

akkor 9132 fő dolgozott a kiskereskedelmi láncnál.

A Telex hozzáteszi, hogy az elmúlt három évben trendszerű létszámcsökkenés figyelhető meg a Tesco-Globál Áruházaknál. A nyár végére jellemzően csökken a létszám és augusztus jelenti a mélypontot, mivel ilyenkor járnak le az előző tanévi gyakorlati szerződések, idén viszont ehhez képest is nagy volt a csökkenés mértéke.

A legtöbb dolgozót a Spar foglalkoztatja itthon a nagy kiskereskedelmi láncok közül, 13 322 főt, a Lidlnél viszont nőtt a létszám, 9695 főre és a második helyre ért fel, ahol eddig a Tesco állt.

