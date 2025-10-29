Még több helyen megvásárolható lesz a fogyókúrás csodaszer

Az Eli Lilly megállapodott a Walmarttal, népszerű fogyasztószere, a Zepbound november közepéig országszerte elérhető lesz a kiskereskedő gyógyszertáraiban.

Az Eli Lilly szerdán közölte, hogy együttműködik a Walmarttal, hogy szélesebb körben elérhetővé tegye Zepbound nevű testsúlycsökkentő gyógyszerét. A megállapodás értelmében

a készítmény november közepéig országosan átvehető lesz a Walmart amerikai gyógyszertáraiban.

A Lilly és riválisa, a Novo Nordisk saját weboldalaikon kedvezményes áron kínálják a fiolákat, hogy bővítsék a hozzáférést, és mérsékeljék az olcsóbb másolatokkal szembeni versenyt. A Lilly a tavaly indított LillyDirect felületén a Zepbound minden jóváhagyott dózisát elérhetővé tette a vásárlók számára.

A vállalat közlése szerint a Walmart gyógyszertárai minden jóváhagyott erősségben tartanak majd Zepboundot, egyszeri adagolásra szolgáló fiolákban. Önfinanszírozás esetén a legalacsonyabb dózis havi ára 349 dollárról indul.

Az Eli Lilly árfolyama 0,9 százalékos pluszban áll a nyitás előtti kereskedésben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images