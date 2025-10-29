Megszületett a hét legfontosabb döntése - Mutatjuk, hogyan reagáltak a tőzsdék

Lejtmenet indult a tőzsdéken, miután Powell nem adott egyértelmű választ arra, mi várható decemberben, és folytatódik-e a kamatcsökkentés.

Az S&P jelenleg 0,35%-os mínuszban van,

a Dow Jones értéke 0,2%-kal csökkent,

a Nasdaq viszont néhány perces lejtmenet követően visszaállt emelkedő pályára, így jelenleg 0,25%-os pluszban van.