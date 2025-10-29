  • Megjelenítés
Megszületett a hét legfontosabb döntése - Mutatjuk, hogyan reagáltak a tőzsdék
Megszületett a hét legfontosabb döntése - Mutatjuk, hogyan reagáltak a tőzsdék

Portfolio
Új csúcson zárták a keddi kereskedést az irányadó amerikai indexek, ma reggel azonban a Fed kamatdöntésére várva bizonytalanabb a hangulat. Nagyot ment a japán piac az ázsiai tőzsdéken, az európai tőzsdéken kis elmozdulások látszanak, a BUX viszont emelkedik az OTP vezetésével, céláremeléseket követően. Az amerikai kamatdöntés mellett a vállalati gyorsjelentések lesznek a fókuszban, több nagy név is jelent a technológia szektorból, mint a Meta, a Microsoft és az Alphabet, és a kereskedelmi megállapodásokra is figyelnek a piacok Donald Trump ázsiai körútján. Az Nvidia a mesterséges intelligencia által fűtött optimizmus közepette történelmi csúcsra szárnyalt az amerikai tőzsdék nyitását követően, és az első vállalat lett, amely elérte az 5000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt.

Zárásra megnyugodtak a tőzsdék

9 órakor zártak a tőzsdék, Powell szavai után kicsit magukra találtak a fontosabb amerikai indexek:

  • Az S&P lényegében visszatért oda, ahol tegnap is befejezte: 6 890 dolláron zárt az index.
  • A Dow Jones már nem volt ennyire szerencsés, 0,16%-os veszteséggel zárta a napot.
  • A Nasdaq viszont képes volt magára találni, és több, mint fél százalékos pluszban zárta a napot.
Letarolta a tőzsdéket Powell bejelentése

Lejtmenet indult a tőzsdéken, miután Powell nem adott egyértelmű választ arra, mi várható decemberben, és folytatódik-e a kamatcsökkentés.

Az S&P jelenleg 0,35%-os mínuszban van,

a Dow Jones értéke 0,2%-kal csökkent,

a Nasdaq viszont néhány perces lejtmenet követően visszaállt emelkedő pályára, így jelenleg 0,25%-os pluszban van.

Lefelé irányuló mozgás Amerikában

Kamatot csökkentett a jegybank, lefelé tartanak a tőzsdék. Bár még mindhárom fontos index pluszban van a nyitáshoz képest, a kamatcsökkentés hírére egyelőre lefordulás látható.

  • A Nasdaq jelenleg 0,5%-os pluszban van,
  • A Dow Jones emelkedése 0,2%-ra mérséklődött,
  • míg az S&P már 0,1%-ra adta le az emelkedését.
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette a kamatokat a Fed. Ami viszont ennél is fontosabb az az, hogy véget ér a mérlegének a szűkítése, azaz véget érnek a havi kötvényeladások. Nemsokára kezdődik a sajtótájékoztató, amiről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

Emelkedik Amerika

Pluszban nyitottak a tőzsdék, és enyhe emelkedés tapasztalható Amerikában:

  • Az S&P jelenleg 0,28%-os pluszban,
  • A Nasdaq már 0,59%-nál jár,
  • míg a Dow Jones 0,57%-os pluszban van.
Felülteljesítő volt ma a magyar tőzsde

Bizonytalan hangulatban telt a kereskedés ma az európai piacokon, a befektetők szemlátomást kivártak az amerikai jegybank este érkező kamatdöntése előtt. A BUX ehhez képest felülteljesítő volt, elsősorban az OTP-nek köszönhetően. A bankpapír főként céláremelések miatt emelkedett, miután a JP Morgan és az Autonomous Research 36 000 forint közelébe emelte a célárát a részvényre, és mindkét elemzőház vételre ajánlja a papírt.

Osztrák szállodákat adott el a Hunguest Hotels

Az Opus Global turisztikai leányvállalata, a Hunguest Hotels 8000 négyzetméternyi fejlesztési területet vásárol Bükfürdőn, amely lehetőséget biztosít a Hunguest Bük fejlesztésére mind konferenciaszolgáltatások, mind a szálloda saját wellnesskapacitásának bővítése kapcsán. A vállalat egyúttal befejezi 2021-ben megkezdett portfóliótisztítási stratégiájának végrehajtását és értékesíti két ausztriai, szezonálisan működő, fürdőkapcsolattal nem rendelkező hegyvidéki szállodáját Heiligenblut am Großglocknerben. A hoteleket a szomszédos országban szállodákkal rendelkező Hilaris Hotels vásárolja meg – olvasható a cég közleményében.

Rába: -8%

Tovább esik a Rába, már 8 százalék feletti mínuszban az árfolyam. A 4iG 3 százalékkal került lejjebb.

Mesterséges intelligencia-láz: egy amerikai óriáscég részvénye 13 százalékot ugrott hirtelen

A Caterpillar a harmadik negyedévben felülmúlta a profit- és árbevételi várakozásokat az energetikai berendezések megugró keresletének köszönhetően, amit a mesterséges intelligencia terjedése generált. A hírre 13 százalékos pluszba ugrott az árfolyam.

Lengyelországi felvásárlásra készül a Shopper Park Plus

Élelmiszer-központú portfóliót vásárolna fel Lengyelországban a Shopper Park Plus - tette közzé a vállalat.

A tőzsdén kívüli részvények piacán terjeszkedik a Morgan Stanley

A Morgan Stanley felvásárolja az EquityZen magánrészvény-kereskedési platformot, hogy kiszolgálja az elsődleges részvénykibocsátásokat (IPO-t) megelőző részesedésszerzések iránt megugró befektetői keresletet - írja a Reuters.

Lemaradtál az év befektetéséről? Mutatunk egy olcsó magyar részvényt, ami kitörés előtt áll!

Az elmúlt hetekben nagy emelkedést láthattunk több magyar részvényben is, különösen igaz ez a Rábára és a 4iG-re, melyek a hónap és egyben az év legnagyobb sztárjai a magyar tőzsdén. Mostani elemzésünkben azonban nem ezekkel a részvényekkel, hanem egy olyan magyar papírral fogunk foglalkozni, amely épp kitörésre készül és nagy emelkedés előtt áll. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Így nyitottak az amerikai indexek

Emelkedéssel kezdik a szerdai kereskedést a Fed kamatdöntése előtt az irányadó amerikai indexek, a Dow 0,5 százalékkal, az S&P 500 0,4 százalékkal, a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb.

Az első 5000 milliárd dolláros vállalat lett az Nvidia

5 százalékos pluszban nyitott az Nvidia árfolyama, így a chipgyártó az eslő vállalat lett az amerikai tőzsdén, amely elérte az 5000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt. A mai szárnyalást most az váltotta ki, hogy Jensen Huang 500 milliárd dolláros megrendelést vár a chipekre, valamint a befektetők optimisták Trump ázsiai körútja kapcsán.

Történelmi pillanat: olyan határt léphet át ma az Nvidia, amit még egy amerikai vállalat sem

Háromhetes mélypont után ismét emelkedésben az arany

Az arany árfolyama emelkedik a mai kereskedésben a Fed kamatdöntésére várva, miután kedden háromhetes mélyponton járt a nemesfém.

Ide vándorolhat a nagy pénz a profik szerint

A Goldman Sachs stratégái megint egy, a konszenzustól alaposan eltérő befektetési ötlettel rukkoltak elő. A világ egyik legfontosabb devizájában látnak óriási potenciált. 30% felettit! Ráadásul, ha igazuk lesz, az a teljes befektetési körképet is átírhatja.

Fordulat a Boeingnél: nem égeti tovább a pénzt a repülőgépgyártó

A Boeing közel két év után ismét készpénzt tud termelni - írja a ma délután publikált harmadik negyedéves gyorsjelentés alapján a CNBC.

Elfáradtak a magyar tőzsde sztárpapírjai az őrült száguldás után

Jó a hangulat a magyar tőzsdén, pluszban áll a BUX a kereskedési nap felénél, a blue chipek közül az élen az OTP-vel, amit céláremelések segítenek ma. Korrekció látszik viszont az utóbbi időszak két sztárpapírjánál, esik a 4iG és a Rába a közelmúlt masszív emelkedését követően.

Még több helyen megvásárolható lesz a fogyókúrás csodaszer

Az Eli Lilly megállapodott a Walmarttal, népszerű fogyasztószere, a Zepbound november közepéig országszerte elérhető lesz a kiskereskedő gyógyszertáraiban.

Bejelentette Trump: megvan az újabb vámmegállapodás

Donald Trump szerint megszületett a kereskedelmi megállapodás Dél-Koreával - írja a Reuters. Az amerikai elnök jelenleg Szöulban tárgyal, csütörtökön a kínai elnökkel is találkozik.

Berobbantak a futócipők az Adidasnál, ez mégsem elég a befektetőknek

Az Adidas futó- és futballtermékei erős, kétszámjegyű növekedéssel húzták a harmadik negyedévet, a részvények árfolyama mégis esik a gyorsjelentés után - közölte a Bloomberg.

Három éve nem látott szárnyalásban a Mercedes árfolyama

2022 óta nem volt olyan erős napja a Mercedes-Benz Group részvényeinek, mint ma, annak ellenére, hogy 70 százalékos profitcsökkenésről számolt be a társaság a harmadik negyedévre.

Így állnak az európai indexek

Kis elmozdulások látszanak az irányadó európai tőzsdéken, többségében pozitív a hangulat, a Stoxx 600 0,1 százalékkal került feljebb, az FTSE-100 0,4 százalékot emelkedett, a DAX minimális, 2 pontos pluszban áll, a CAC-40 pedig kismértékben esik.

Mutatunk öt techrészvényt, amit érdemes most figyelni - Az egyik közel 400 százalékot ralizott idén

Sorra érkeznek a napokban a nagy technológiai vállalatok gyorsjelentései, amelyek akár komoly mozgásokat is hozhatnak a részvényárfolyamokban, lehetőséget kínálva a befektetőknek. Ma és holnap teszi közzé negyedéves számait az Apple, az Amazon, az Alphabet, a Meta és a Microsoft is, ami különösen a mesterségesintelligencia-hype miatt lesz izgalmas, lassan már várják a befektetők, hogy pénzt termeljenek a sokmilliárd dolláros AI-beruházások. Megnéztük, hogy mit várnak az elemzők a bigtech cégek gyorsjelentéseitől és mely kisebb vállalatok lehetnek még izgalmasak, mutatunk öt részvényt a szektorból. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Rendkívül szokatlan helyzetben jön az EKB kamatdöntése

Mozgalmas időszakban, október 30-án érkezik az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntése: az amerikai Fed a mai nap folyamán határoz várhatóan kamatcsökkentésről, míg Japánban mindig nagy horderejűnek számító kamatemelés jöhet csütörtökön. Eközben kijönnek a harmadik negyedéves európai GDP-adatok is, amelyből a korábbinál sokkal jobb képet kaphatunk az gazdaság ellenállóságáról és a kereskedelmi háború hatásairól. Az EKB-nek tehát sok friss adatra és eseményre kell reagálnia, miközben monetáris politikai szempontjából biztos válaszok helyett csak kérdőjelek látszanak.

Egyre nagyobb a baj Európa legerősebb gazdaságában

Októberben 10,4%-ra emelkedett az anyaghiánnyal küzdő német elektronikai és optikai gyártók aránya az ifo gazdaságkutató intézet szerint; a szűkösséget a ritkaföldfémekre vonatkozó globális ellenőrzések és kereskedelmi korlátozások szigorodása hajtja.

Továbbra is erős a spanyol gazdaság

A spanyol gazdaság 0,6%-kal bővült a harmadik negyedévben negyedéves alapon, ami enyhe lassulás az előző negyedévi 0,8%-hoz képest, és megfelel az elemzői várakozásoknak.

Történelmi pillanat: olyan határt léphet át ma az Nvidia, amit még egy amerikai vállalat sem

Az Nvidia karnyújtásnyira került ahhoz, hogy 5 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációjú vállalatá váljon, az amerikai cégek közül elsőként - írja a Reuters.

Az OTP vezetésével emelkedik a magyar tőzsde

Vegyesen állnak a nyitást követő percekben a vezető európai indexek a Fed kamatdöntésére és a nagy technológiai vállalatok gyorsjelentésére várva, a BUX emelkedéssel kezdi a kereskedést az OTP vezetésével.

Két csillagászati célár jött az OTP-re!

Van még potenciál az OTP részvényeiben? Ha az elemzői célárakból indulunk ki, akkor bőven, most is érkezett két igencsak magas célár, mutatjuk, mekkora fantáziát látnak most a profik a magyar bankrészvényben.

Valósággal felrobbant az alumínium ára

3,5 éves csúcsra tört ma az alumínium árupiaci jegyzése Londonban, a meredek emelkedés mögött több ok is meghúzódik.

Tovább veszi saját részvényeit az Opus

Tovább vette saját részvényeit az Opus Global tegnap a tőzsdei kereskedésben, október 28-án 62 800 darab saját részvényt vásárolt, 571,65 forintos átlagáron, vagyis összesen 36 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44 241 326 db, csoport szinten összesen 162 654 147 db (23,29%).

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, amivel új csúcsok születtek. A befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodással kapcsolatos bizakodás mellett a technológiai óriásvállalatok közelgő gyorsjelentéseire figyelnek.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,2 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,3 százalékot esett, míg a Shanghai Composite 0,6 százalékkal került feljebb.
  • Kiváró álláspontra helyezkedhetnek az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,3 százalékos mínuszban nyithat, míg a FTSE stagnál.
  • Az amerikai határidős részvényindexek vegyes képet vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékot eshet, a S&P 500 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Európából spanyol kiskereskedlemi és GDP-adatok várhatók a délelőtt folyamán, míg este jön a hét legfontosabb eseménye, a Fed kamatdöntése.

Szinte biztos az újabb amerikai kamatcsökkentés,

jöhet az újabb 25 bázispontos kamatvágás, zsinórban a második. Az elmúlt hetek adatai – a gyengülő munkaerőpiac és a meglepően barátságos infláció – mind zöld lámpát adnak a Fed-nek. 

Vállalati gyorsjelentésekből se lesz ma hiány, zárás után teszi közzé harmadik negyedéves számait a Microsoft, az Alphabet és a Meta Platforms, napközben jelent a Caterpillar, a Boeing és az Airbus.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,7 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 44,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 706,37 0,3% 1,7% 3,2% 12,1% 12,5% 79,9%
S&P 500 6 890,89 0,2% 2,3% 3,7% 17,2% 18,3% 110,7%
Nasdaq 26 012,16 0,7% 3,5% 6,2% 23,8% 27,8% 133,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 50 219,18 -0,6% 1,8% 10,7% 25,9% 30,1% 114,4%
Hang Seng 26 346,14 -0,3% 1,2% 0,8% 31,3% 27,9% 6,6%
CSI 300 4 691,97 -0,5% 1,8% 3,1% 19,2% 18,4% -1,0%
Európai részvényindexek              
DAX 24 278,63 -0,1% -0,2% 2,3% 21,9% 24,3% 110,0%
CAC 8 216,58 -0,3% -0,5% 4,4% 11,3% 8,7% 79,7%
FTSE 9 696,74 0,4% 2,9% 4,4% 18,6% 17,0% 73,7%
FTSE MIB 43 128,53 0,5% 1,1% 1,1% 26,2% 23,2% 141,0%
IBEX 16 087 0,5% 2,0% 4,8% 38,7% 35,1% 148,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 106 293,8 0,9% 2,8% 7,1% 34,0% 43,4% 231,1%
ATX 4 682,31 0,0% 1,2% 0,6% 27,8% 29,9% 128,0%
PX 2 352,82 0,0% 0,5% 0,9% 33,7% 42,8% 172,0%
Magyar blue chipek              
OTP 31 270 0,1% 1,5% 7,5% 44,2% 65,1% 221,0%
Mol 2 938 4,3% 7,3% 7,2% 7,6% 12,7% 91,0%
Richter 10 470 0,3% 1,6% 7,2% 0,7% -4,4% 64,6%
Magyar Telekom 1 802 1,2% 2,4% -0,7% 41,4% 65,9% 428,4%
Nyersanyagok              
WTI 60,97 -1,9% 3,9% -8,3% -15,8% -9,9% 63,9%
Brent 64,25 -2,3% 4,7% -8,4% -14,0% -10,8% 63,8%
Arany 3 963,87 -0,7% -4,3% 5,0% 51,0% 44,5% 110,6%
Devizák              
EURHUF 388,0750 -0,2% -0,4% -0,7% -5,7% -4,1% 5,4%
USDHUF 332,8687 -0,4% -0,8% -0,5% -16,2% -11,0% 6,3%
GBPHUF 442,1650 -0,6% -1,4% -1,2% -11,1% -8,9% 8,5%
EURUSD 1,1659 0,2% 0,5% -0,3% 12,6% 7,8% -0,8%
USDJPY 153,0850 0,0% 0,8% 2,4% -2,6% 0,1% 46,7%
GBPUSD 1,3278 -0,4% -0,7% -0,9% 6,0% 2,3% 2,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 112 925 -1,0% 4,2% 2,9% 19,6% 61,5% 750,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,96 -0,3% 0,5% -4,9% -13,4% -7,3% 407,3%
10 éves német állampapírhozam 2,59 0,3% 2,9% -4,4% 9,3% 13,1% -511,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,84 -0,4% -0,3% -1,2% 3,3% -1,9% 186,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images

Újabb csúcson zártak a vezető amerikai részvényindexek

Sűrű ez a hét a részvénypiacot befolyásoló események szempontjából, Donald Trump ázsiai körútja tovább folytatódik, és tegnap már nagyot emelkedett a piac a Kínával kapcsolatos potenciális kereskedelmi megállapodás hírére. Ma már kevésbé jó a hangulat, zömmel estek az ázsiai tőzsdék és Európában sincs egyértelmű irány, miközben a befektetők az amerikai elnök és a frissen kinevezett japán miniszterelnök közötti találkozót várják. Mindeközben érkeznek a héten a nagy technológiai cégek gyorsjelentései, és a Fed is kamatdöntő ülést tart, tehát bőven lesz mire figyelni a következő napokban. A magyar tőzsdén ma is folytatódik a Rába elképesztő ralija, de a NAP árfolyama is nagyot emelkedik, a Dunai Finomító újraindulásának hírére pedig közel 5 százalékot ugrott a Mol árfolyama is. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Jön az újabb kamatvágás, de a Fed-nek most másra is kell figyelnie

Szinte biztos az újabb amerikai kamatcsökkentés a héten. Az elmúlt hetek adatai – a gyengülő munkaerőpiac és a meglepően barátságos infláció – mind zöld lámpát adnak a Fed-nek. A piac már nem is egy, hanem három vágást áraz. De a háttérben egy sokkal érdekesebb játszma is zajlik: az amerikai pénzpiacokon már érezhetővé váltak a pénzpiaci feszültségek első jelei, ami a jegybank mérlegszűkítésének eredménye. Ezzel rövidesen kezdeni kell valamit és nem lehetetlen, hogy erre ezen az ülésen kerül sor.

