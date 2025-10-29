Megszületett a hét legfontosabb döntése - Mutatjuk, hogyan reagáltak a tőzsdék

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Zárásra megnyugodtak a tőzsdék
9 órakor zártak a tőzsdék, Powell szavai után kicsit magukra találtak a fontosabb amerikai indexek:
- Az S&P lényegében visszatért oda, ahol tegnap is befejezte: 6 890 dolláron zárt az index.
- A Dow Jones már nem volt ennyire szerencsés, 0,16%-os veszteséggel zárta a napot.
- A Nasdaq viszont képes volt magára találni, és több, mint fél százalékos pluszban zárta a napot.
Letarolta a tőzsdéket Powell bejelentése
Lejtmenet indult a tőzsdéken, miután Powell nem adott egyértelmű választ arra, mi várható decemberben, és folytatódik-e a kamatcsökkentés.
Az S&P jelenleg 0,35%-os mínuszban van,
a Dow Jones értéke 0,2%-kal csökkent,
a Nasdaq viszont néhány perces lejtmenet követően visszaállt emelkedő pályára, így jelenleg 0,25%-os pluszban van.
Lefelé irányuló mozgás Amerikában
Kamatot csökkentett a jegybank, lefelé tartanak a tőzsdék. Bár még mindhárom fontos index pluszban van a nyitáshoz képest, a kamatcsökkentés hírére egyelőre lefordulás látható.
- A Nasdaq jelenleg 0,5%-os pluszban van,
- A Dow Jones emelkedése 0,2%-ra mérséklődött,
- míg az S&P már 0,1%-ra adta le az emelkedését.
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette a kamatokat a Fed. Ami viszont ennél is fontosabb az az, hogy véget ér a mérlegének a szűkítése, azaz véget érnek a havi kötvényeladások. Nemsokára kezdődik a sajtótájékoztató, amiről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Emelkedik Amerika
Pluszban nyitottak a tőzsdék, és enyhe emelkedés tapasztalható Amerikában:
- Az S&P jelenleg 0,28%-os pluszban,
- A Nasdaq már 0,59%-nál jár,
- míg a Dow Jones 0,57%-os pluszban van.
Felülteljesítő volt ma a magyar tőzsde
Bizonytalan hangulatban telt a kereskedés ma az európai piacokon, a befektetők szemlátomást kivártak az amerikai jegybank este érkező kamatdöntése előtt. A BUX ehhez képest felülteljesítő volt, elsősorban az OTP-nek köszönhetően. A bankpapír főként céláremelések miatt emelkedett, miután a JP Morgan és az Autonomous Research 36 000 forint közelébe emelte a célárát a részvényre, és mindkét elemzőház vételre ajánlja a papírt.
Osztrák szállodákat adott el a Hunguest Hotels
Az Opus Global turisztikai leányvállalata, a Hunguest Hotels 8000 négyzetméternyi fejlesztési területet vásárol Bükfürdőn, amely lehetőséget biztosít a Hunguest Bük fejlesztésére mind konferenciaszolgáltatások, mind a szálloda saját wellnesskapacitásának bővítése kapcsán. A vállalat egyúttal befejezi 2021-ben megkezdett portfóliótisztítási stratégiájának végrehajtását és értékesíti két ausztriai, szezonálisan működő, fürdőkapcsolattal nem rendelkező hegyvidéki szállodáját Heiligenblut am Großglocknerben. A hoteleket a szomszédos országban szállodákkal rendelkező Hilaris Hotels vásárolja meg – olvasható a cég közleményében.
Rába: -8%
Tovább esik a Rába, már 8 százalék feletti mínuszban az árfolyam. A 4iG 3 százalékkal került lejjebb.
Mesterséges intelligencia-láz: egy amerikai óriáscég részvénye 13 százalékot ugrott hirtelen
A Caterpillar a harmadik negyedévben felülmúlta a profit- és árbevételi várakozásokat az energetikai berendezések megugró keresletének köszönhetően, amit a mesterséges intelligencia terjedése generált. A hírre 13 százalékos pluszba ugrott az árfolyam.
Lengyelországi felvásárlásra készül a Shopper Park Plus
Élelmiszer-központú portfóliót vásárolna fel Lengyelországban a Shopper Park Plus - tette közzé a vállalat.
A tőzsdén kívüli részvények piacán terjeszkedik a Morgan Stanley
A Morgan Stanley felvásárolja az EquityZen magánrészvény-kereskedési platformot, hogy kiszolgálja az elsődleges részvénykibocsátásokat (IPO-t) megelőző részesedésszerzések iránt megugró befektetői keresletet - írja a Reuters.
Lemaradtál az év befektetéséről? Mutatunk egy olcsó magyar részvényt, ami kitörés előtt áll!
Az elmúlt hetekben nagy emelkedést láthattunk több magyar részvényben is, különösen igaz ez a Rábára és a 4iG-re, melyek a hónap és egyben az év legnagyobb sztárjai a magyar tőzsdén. Mostani elemzésünkben azonban nem ezekkel a részvényekkel, hanem egy olyan magyar papírral fogunk foglalkozni, amely épp kitörésre készül és nagy emelkedés előtt áll. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Így nyitottak az amerikai indexek
Emelkedéssel kezdik a szerdai kereskedést a Fed kamatdöntése előtt az irányadó amerikai indexek, a Dow 0,5 százalékkal, az S&P 500 0,4 százalékkal, a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb.
Az első 5000 milliárd dolláros vállalat lett az Nvidia
5 százalékos pluszban nyitott az Nvidia árfolyama, így a chipgyártó az eslő vállalat lett az amerikai tőzsdén, amely elérte az 5000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt. A mai szárnyalást most az váltotta ki, hogy Jensen Huang 500 milliárd dolláros megrendelést vár a chipekre, valamint a befektetők optimisták Trump ázsiai körútja kapcsán.
Háromhetes mélypont után ismét emelkedésben az arany
Az arany árfolyama emelkedik a mai kereskedésben a Fed kamatdöntésére várva, miután kedden háromhetes mélyponton járt a nemesfém.
Ide vándorolhat a nagy pénz a profik szerint
A Goldman Sachs stratégái megint egy, a konszenzustól alaposan eltérő befektetési ötlettel rukkoltak elő. A világ egyik legfontosabb devizájában látnak óriási potenciált. 30% felettit! Ráadásul, ha igazuk lesz, az a teljes befektetési körképet is átírhatja.
Fordulat a Boeingnél: nem égeti tovább a pénzt a repülőgépgyártó
A Boeing közel két év után ismét készpénzt tud termelni - írja a ma délután publikált harmadik negyedéves gyorsjelentés alapján a CNBC.
Elfáradtak a magyar tőzsde sztárpapírjai az őrült száguldás után
Jó a hangulat a magyar tőzsdén, pluszban áll a BUX a kereskedési nap felénél, a blue chipek közül az élen az OTP-vel, amit céláremelések segítenek ma. Korrekció látszik viszont az utóbbi időszak két sztárpapírjánál, esik a 4iG és a Rába a közelmúlt masszív emelkedését követően.
Még több helyen megvásárolható lesz a fogyókúrás csodaszer
Az Eli Lilly megállapodott a Walmarttal, népszerű fogyasztószere, a Zepbound november közepéig országszerte elérhető lesz a kiskereskedő gyógyszertáraiban.
Bejelentette Trump: megvan az újabb vámmegállapodás
Donald Trump szerint megszületett a kereskedelmi megállapodás Dél-Koreával - írja a Reuters. Az amerikai elnök jelenleg Szöulban tárgyal, csütörtökön a kínai elnökkel is találkozik.
Berobbantak a futócipők az Adidasnál, ez mégsem elég a befektetőknek
Az Adidas futó- és futballtermékei erős, kétszámjegyű növekedéssel húzták a harmadik negyedévet, a részvények árfolyama mégis esik a gyorsjelentés után - közölte a Bloomberg.
Három éve nem látott szárnyalásban a Mercedes árfolyama
2022 óta nem volt olyan erős napja a Mercedes-Benz Group részvényeinek, mint ma, annak ellenére, hogy 70 százalékos profitcsökkenésről számolt be a társaság a harmadik negyedévre.
Így állnak az európai indexek
Kis elmozdulások látszanak az irányadó európai tőzsdéken, többségében pozitív a hangulat, a Stoxx 600 0,1 százalékkal került feljebb, az FTSE-100 0,4 százalékot emelkedett, a DAX minimális, 2 pontos pluszban áll, a CAC-40 pedig kismértékben esik.
Mutatunk öt techrészvényt, amit érdemes most figyelni - Az egyik közel 400 százalékot ralizott idén
Sorra érkeznek a napokban a nagy technológiai vállalatok gyorsjelentései, amelyek akár komoly mozgásokat is hozhatnak a részvényárfolyamokban, lehetőséget kínálva a befektetőknek. Ma és holnap teszi közzé negyedéves számait az Apple, az Amazon, az Alphabet, a Meta és a Microsoft is, ami különösen a mesterségesintelligencia-hype miatt lesz izgalmas, lassan már várják a befektetők, hogy pénzt termeljenek a sokmilliárd dolláros AI-beruházások. Megnéztük, hogy mit várnak az elemzők a bigtech cégek gyorsjelentéseitől és mely kisebb vállalatok lehetnek még izgalmasak, mutatunk öt részvényt a szektorból. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Rendkívül szokatlan helyzetben jön az EKB kamatdöntése
Mozgalmas időszakban, október 30-án érkezik az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntése: az amerikai Fed a mai nap folyamán határoz várhatóan kamatcsökkentésről, míg Japánban mindig nagy horderejűnek számító kamatemelés jöhet csütörtökön. Eközben kijönnek a harmadik negyedéves európai GDP-adatok is, amelyből a korábbinál sokkal jobb képet kaphatunk az gazdaság ellenállóságáról és a kereskedelmi háború hatásairól. Az EKB-nek tehát sok friss adatra és eseményre kell reagálnia, miközben monetáris politikai szempontjából biztos válaszok helyett csak kérdőjelek látszanak.
Egyre nagyobb a baj Európa legerősebb gazdaságában
Októberben 10,4%-ra emelkedett az anyaghiánnyal küzdő német elektronikai és optikai gyártók aránya az ifo gazdaságkutató intézet szerint; a szűkösséget a ritkaföldfémekre vonatkozó globális ellenőrzések és kereskedelmi korlátozások szigorodása hajtja.
Továbbra is erős a spanyol gazdaság
A spanyol gazdaság 0,6%-kal bővült a harmadik negyedévben negyedéves alapon, ami enyhe lassulás az előző negyedévi 0,8%-hoz képest, és megfelel az elemzői várakozásoknak.
Történelmi pillanat: olyan határt léphet át ma az Nvidia, amit még egy amerikai vállalat sem
Az Nvidia karnyújtásnyira került ahhoz, hogy 5 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációjú vállalatá váljon, az amerikai cégek közül elsőként - írja a Reuters.
Az OTP vezetésével emelkedik a magyar tőzsde
Vegyesen állnak a nyitást követő percekben a vezető európai indexek a Fed kamatdöntésére és a nagy technológiai vállalatok gyorsjelentésére várva, a BUX emelkedéssel kezdi a kereskedést az OTP vezetésével.
Két csillagászati célár jött az OTP-re!
Van még potenciál az OTP részvényeiben? Ha az elemzői célárakból indulunk ki, akkor bőven, most is érkezett két igencsak magas célár, mutatjuk, mekkora fantáziát látnak most a profik a magyar bankrészvényben.
Valósággal felrobbant az alumínium ára
3,5 éves csúcsra tört ma az alumínium árupiaci jegyzése Londonban, a meredek emelkedés mögött több ok is meghúzódik.
Tovább veszi saját részvényeit az Opus
Tovább vette saját részvényeit az Opus Global tegnap a tőzsdei kereskedésben, október 28-án 62 800 darab saját részvényt vásárolt, 571,65 forintos átlagáron, vagyis összesen 36 millió forint értékben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 44 241 326 db, csoport szinten összesen 162 654 147 db (23,29%).
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, amivel új csúcsok születtek. A befektetők az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodással kapcsolatos bizakodás mellett a technológiai óriásvállalatok közelgő gyorsjelentéseire figyelnek.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,2 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,3 százalékot esett, míg a Shanghai Composite 0,6 százalékkal került feljebb.
- Kiváró álláspontra helyezkedhetnek az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,3 százalékos mínuszban nyithat, míg a FTSE stagnál.
- Az amerikai határidős részvényindexek vegyes képet vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékot eshet, a S&P 500 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Európából spanyol kiskereskedlemi és GDP-adatok várhatók a délelőtt folyamán, míg este jön a hét legfontosabb eseménye, a Fed kamatdöntése.
Szinte biztos az újabb amerikai kamatcsökkentés,
jöhet az újabb 25 bázispontos kamatvágás, zsinórban a második. Az elmúlt hetek adatai – a gyengülő munkaerőpiac és a meglepően barátságos infláció – mind zöld lámpát adnak a Fed-nek.
Vállalati gyorsjelentésekből se lesz ma hiány, zárás után teszi közzé harmadik negyedéves számait a Microsoft, az Alphabet és a Meta Platforms, napközben jelent a Caterpillar, a Boeing és az Airbus.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,7 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 44,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 706,37
|0,3%
|1,7%
|3,2%
|12,1%
|12,5%
|79,9%
|S&P 500
|6 890,89
|0,2%
|2,3%
|3,7%
|17,2%
|18,3%
|110,7%
|Nasdaq
|26 012,16
|0,7%
|3,5%
|6,2%
|23,8%
|27,8%
|133,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 219,18
|-0,6%
|1,8%
|10,7%
|25,9%
|30,1%
|114,4%
|Hang Seng
|26 346,14
|-0,3%
|1,2%
|0,8%
|31,3%
|27,9%
|6,6%
|CSI 300
|4 691,97
|-0,5%
|1,8%
|3,1%
|19,2%
|18,4%
|-1,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 278,63
|-0,1%
|-0,2%
|2,3%
|21,9%
|24,3%
|110,0%
|CAC
|8 216,58
|-0,3%
|-0,5%
|4,4%
|11,3%
|8,7%
|79,7%
|FTSE
|9 696,74
|0,4%
|2,9%
|4,4%
|18,6%
|17,0%
|73,7%
|FTSE MIB
|43 128,53
|0,5%
|1,1%
|1,1%
|26,2%
|23,2%
|141,0%
|IBEX
|16 087
|0,5%
|2,0%
|4,8%
|38,7%
|35,1%
|148,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|106 293,8
|0,9%
|2,8%
|7,1%
|34,0%
|43,4%
|231,1%
|ATX
|4 682,31
|0,0%
|1,2%
|0,6%
|27,8%
|29,9%
|128,0%
|PX
|2 352,82
|0,0%
|0,5%
|0,9%
|33,7%
|42,8%
|172,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|31 270
|0,1%
|1,5%
|7,5%
|44,2%
|65,1%
|221,0%
|Mol
|2 938
|4,3%
|7,3%
|7,2%
|7,6%
|12,7%
|91,0%
|Richter
|10 470
|0,3%
|1,6%
|7,2%
|0,7%
|-4,4%
|64,6%
|Magyar Telekom
|1 802
|1,2%
|2,4%
|-0,7%
|41,4%
|65,9%
|428,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,97
|-1,9%
|3,9%
|-8,3%
|-15,8%
|-9,9%
|63,9%
|Brent
|64,25
|-2,3%
|4,7%
|-8,4%
|-14,0%
|-10,8%
|63,8%
|Arany
|3 963,87
|-0,7%
|-4,3%
|5,0%
|51,0%
|44,5%
|110,6%
|Devizák
|EURHUF
|388,0750
|-0,2%
|-0,4%
|-0,7%
|-5,7%
|-4,1%
|5,4%
|USDHUF
|332,8687
|-0,4%
|-0,8%
|-0,5%
|-16,2%
|-11,0%
|6,3%
|GBPHUF
|442,1650
|-0,6%
|-1,4%
|-1,2%
|-11,1%
|-8,9%
|8,5%
|EURUSD
|1,1659
|0,2%
|0,5%
|-0,3%
|12,6%
|7,8%
|-0,8%
|USDJPY
|153,0850
|0,0%
|0,8%
|2,4%
|-2,6%
|0,1%
|46,7%
|GBPUSD
|1,3278
|-0,4%
|-0,7%
|-0,9%
|6,0%
|2,3%
|2,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|112 925
|-1,0%
|4,2%
|2,9%
|19,6%
|61,5%
|750,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,96
|-0,3%
|0,5%
|-4,9%
|-13,4%
|-7,3%
|407,3%
|10 éves német állampapírhozam
|2,59
|0,3%
|2,9%
|-4,4%
|9,3%
|13,1%
|-511,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,84
|-0,4%
|-0,3%
|-1,2%
|3,3%
|-1,9%
|186,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Újabb csúcson zártak a vezető amerikai részvényindexek
Sűrű ez a hét a részvénypiacot befolyásoló események szempontjából, Donald Trump ázsiai körútja tovább folytatódik, és tegnap már nagyot emelkedett a piac a Kínával kapcsolatos potenciális kereskedelmi megállapodás hírére. Ma már kevésbé jó a hangulat, zömmel estek az ázsiai tőzsdék és Európában sincs egyértelmű irány, miközben a befektetők az amerikai elnök és a frissen kinevezett japán miniszterelnök közötti találkozót várják. Mindeközben érkeznek a héten a nagy technológiai cégek gyorsjelentései, és a Fed is kamatdöntő ülést tart, tehát bőven lesz mire figyelni a következő napokban. A magyar tőzsdén ma is folytatódik a Rába elképesztő ralija, de a NAP árfolyama is nagyot emelkedik, a Dunai Finomító újraindulásának hírére pedig közel 5 százalékot ugrott a Mol árfolyama is. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Jön az újabb kamatvágás, de a Fed-nek most másra is kell figyelnie
Szinte biztos az újabb amerikai kamatcsökkentés a héten. Az elmúlt hetek adatai – a gyengülő munkaerőpiac és a meglepően barátságos infláció – mind zöld lámpát adnak a Fed-nek. A piac már nem is egy, hanem három vágást áraz. De a háttérben egy sokkal érdekesebb játszma is zajlik: az amerikai pénzpiacokon már érezhetővé váltak a pénzpiaci feszültségek első jelei, ami a jegybank mérlegszűkítésének eredménye. Ezzel rövidesen kezdeni kell valamit és nem lehetetlen, hogy erre ezen az ülésen kerül sor.
