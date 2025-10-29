Mesterséges intelligencia-láz: egy amerikai óriáscég részvénye 13 százalékot ugrott hirtelen

A Caterpillar a harmadik negyedévben felülmúlta a profit- és árbevételi várakozásokat az energetikai berendezések megugró keresletének köszönhetően, amit a mesterséges intelligencia terjedése generált. A hírre 13 százalékos pluszba ugrott az árfolyam.

A vállalat szerdán közölte, hogy

az AI‑technológiák fellendülése nyomán megugró kereslet az energetikai berendezései iránt segített túlszárnyalni az elemzői becsléseket.

Az ipari berendezésgyártó energia- és közlekedési üzletága az elmúlt negyedévekben a növekedés fő motorja volt. A nagy energiaigényű, AI‑vezérelt adatközpontokba irányuló beruházások felfuttatták az áramfejlesztő rendszerek iránti igényt. Donald Trump energia‑projektekre helyezett hangsúlya szintén támogatja ezt a szegmenst, amely a Caterpillar teljes árbevételének mintegy 40%-át adja. Az üzletág harmadik negyedéves értékesítése 17%-kal nőtt.

Negatív, hogy az ipari gépgyártók, köztük a Caterpillar, a Trump által kivetett kiterjedt importvámok miatti magasabb költségekkel küzdenek. A vállalat szerint az éves vámtöbbletköltség immár 1,6–1,75 milliárd dollárra tehető, a korábban becsült 1,5–1,8 milliárd dolláros sáv helyett.

A globális ipari konjunktúra barométerének tekintett Caterpillar 17,6 milliárd dolláros negyedéves árbevételt ért el, meghaladva a Wall Street 16,77 milliárd dolláros várakozását. A korrigált, részvényenkénti nyereség 4,95 dollár lett, felülmúlva a 4,52 dolláros konszenzust.

A gyorsjelentést követően 13 százalékos pluszba ugrott a részvények árfolyama.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images