Osztrák szállodákat adott el a Hunguest Hotels
Osztrák szállodákat adott el a Hunguest Hotels

Az Opus Global turisztikai leányvállalata, a Hunguest Hotels 8000 négyzetméternyi fejlesztési területet vásárol Bükfürdőn, amely lehetőséget biztosít a Hunguest Bük fejlesztésére mind konferenciaszolgáltatások, mind a szálloda saját wellnesskapacitásának bővítése kapcsán. A vállalat egyúttal befejezi 2021-ben megkezdett portfóliótisztítási stratégiájának végrehajtását és értékesíti két ausztriai, szezonálisan működő, fürdőkapcsolattal nem rendelkező hegyvidéki szállodáját Heiligenblut am Großglocknerben. A hoteleket a szomszédos országban szállodákkal rendelkező Hilaris Hotels vásárolja meg – olvasható a cég közleményében.

A növekedési potenciállal bíró lokáció megvásárlása Bükfürdőn és az ausztriai ingatlanok eladása jól illeszkedik a Hunguest Hotels 2021-ben megkezdett portfóliótisztítási stratégiájába - közölte a cég. A szállodalánc 2022-ben a Hotel Eger & Park megvásárlásával, 2023-ban ceglédi Hotel Aquarell, míg idén a tarcali Andrássy Kúria & Spa és a kőszegi Hotel Benedict üzemeltetési jogának elnyerésével erősítette pozícióját a magyar piacon, további akvizíciók pedig jelenleg előkészítési fázisban vannak.   

A Hunguest Hotels stratégiai célja, hogy a szállodalánc erőforrásait a legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező, wellness- vagy fürdőkapcsolatos, illetve konferenciaszolgáltatásokkal bíró szállodák megvásárlására, fejlesztésére, valamint a vendégélmény további emelésére összpontosítsa.

A Hunguest Hotels jelenleg 20 szállodát és közel 3500 szobát üzemeltet Magyarországon, a fejlesztési terület megvásárlása és az eladások révén tovább erősíti pozícióját a vidéki wellness- és konferenciaturizmus piacán. A Hunguest Hotels 2020 és 2024 között összesen 2000 szobát érintő, nagyszabású fejlesztési programot hajtott végre.

Címlapkép forrása: hunguest hotels

