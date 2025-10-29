Terjed az állami digitális belépés a bankoknál, biztosítóknál - A lemaradók még tesztelnek

A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
500 ezer piaci DÁP-belépés
Június 1-től csatlakozhatnak a Digitális Állampolgárság Programhoz a piaci szervezetek. Ahol ez már megtörtént, ott az ügyfelek a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás segítségével tudnak belépni a szolgáltatók ügyintézési felületeire, így nem szükséges külön regisztráció vagy a személyes adatok egyeztetése az ügyintézés során.
Webes ügyintézésnél elég a mobilalkalmazással beolvasni egy QR-kódot, mobilos ügyintézésnél pedig egyetlen gombra koppintani, és engedélyezni a kért hozzáférést, ezzel a felhasználó máris igazolta a személyazonosságát.
A nyár eleji határidőre a többség nem készült el a fejlesztéssel, így nem élesítette a DÁP-azonosítást a felületein, a csatlakozási folyamaton még sokan dolgoznak. Megkérdeztük a Digitális Állampolgár alkalmazás fejlesztéséért is felelős Digitális Magyarország Ügynökséget (DMÜ - amely kötelékébe az appot konkrétan fejlesztő IdomSoft is tartozik) arról, hogy állnak mosta csatlakozással a szervezetek. Lapunknak elárulták:
Több mint 100 szervezet dolgozik jelenleg is a rendszer bevezetésén és tesztelésén, valamint egyre több, a csatlakozásra nem kötelezett szervezet keresi meg a DÁP-ot fejlesztő IdomSoftot azzal, hogy az önkéntes csatlakozás feltételeiről egyeztessenek.
Hozzátették azt is, az IdomSoft továbbra is rendszeres fórumokat tart a csatlakozott és a csatlakozás előtt álló szervezeteknek a közeljövő fejlesztéseiről és teendőiről, a kapcsolattartás ezeken az eseményeken túl is folyamatos.
A piaci partnereknél elérhető DÁP-azonosítást eddig több mint 500 ezerszer használták a felhasználók.
Megemlítették azt is, hogy idén indul a piaci szolgáltatók folyamataiba integrálható digitális aláírás, ami a DMÜ várakozásai szerint jelentős előrelépést jelent majd az ügyfélélményben: nem kell az aláírandó dokumentumot letölteni mobilra, aláírni, visszatölteni vagy elküldeni, hanem a szolgáltatói felületen megtörténhet a digitális aláírás. Emellett hamarosan további szolgáltatásokkal bővül a DÁP szolgáltatói paletta (ilyen például a fizikai térben történő ügyfélazonosítás és életkor-ellenőrzés), így ezen lehetőségeket is érdemes majd megragadni – hívták fel a figyelmet.
Több bank lépett már
Körkérdésben fordultunk a legnagyobb hazai bankokhoz és biztosítókhoz is, hogy állnak a DÁP-csatlakozással és milyen tapasztalatokat szereztek eddig a szolgáltatás kapcsán.
A Gránit Banknál a DÁP azonosítás a netbankba történő belépésre használható, az összekapcsolása a banki profillal már a szelfis számlanyitás során is elvégezhető.
Az OTP Bank a törvényi határidőre készen állt a DÁP mobilalkalmazás elfogadására, ám élesben a szolgáltatás 2025. július 29-től vált elérhetővé náluk, a „bevezetés időzítése technikai, a banktól független körülményekhez igazodott”. Jelenleg a DÁP azonosítási lehetőség a lakossági OTP Internetbankban, valamint az OTP Portálokon, a SZÉP kártya birtokosok számára érhető el. Most azon dolgoznak, hogy más digitális csatornákon is bevezessék a megoldást. Az indulást követő rövid időszakban többezer lakossági ügyfél hajtotta végre az összerendelési folyamatot, és vált jogosulttá a DÁP-alapú belépésre az OTP Internetbankba. Az ügyfélvisszajelzések alapján a megoldás gyors, kényelmes és biztonságos alternatívát kínál a hagyományos belépési módokhoz képest.
Az MBH Bank 2025. augusztus 4-től vezette be a Digitális Állampolgár azonosítást több lakossági netbank csatornáján. A fejlesztés révén akár jelszó megadása nélkül, mobiltelefonjukra letöltött Digitális Állampolgár mobilalkalmazás segítségével léphetnek be a netbankokba, a bevezetés óta folyamatosan nő a DÁP azonosítást használó ügyfelek száma. Az MBH Csoport tagjaként működő Fundamenta-Lakáskassza szintén csatlakozott a Digitális Állampolgárság Programba, a Fundamenta online ügyintézési felületére 2025. július 18. óta lehet belépni DÁP azonosítással.
Van több olyan pénzintézet, amely még nem ért a rajtvonalhoz, de tesztelik a megoldást és folyamatban van az integráció. Az UniCreditnél erre dedikált projekt dolgozik a fejlesztéseken. A Raiffeisen Banknál még szintén nem éles, de cél, hogy az ügyfelek több szolgáltatásra vonatozóan használni tudják majd, a jogszabályban meghatározott szolgáltatási körön túl is a megoldást. A CIB Banknál még folyamatban van a DÁP-azonosítás kialakítása, mely várhatóan az év végétől fokozatosan kerül bevezetésre a különböző elektronikus csatornákon. Az Ersténél jelenlegig zajlik a fejlesztés, hogy a DÁP-on keresztül lehetősége legyen ügyfeleinknek George Web belépésre és új George App regisztrációhoz. A fejlesztés várhatóan ebben a sorrendben, jövő év elején lesz elérhető. A K&H Banknál a DÁP integrációja folyamatban van, a DÁP-pal aláírt dokumentumokat már befogadja és kezeli a Bank.
Mi a helyzet a biztosítóknál?
Az Alfa Biztosítónál júliustól elérhető a DÁP-on keresztüli belépés. A DÁP-belépés az online ügyfélszolgálaton keresztül használható, de hamarosan a megújult AlfaGo+ alkalmazásba is megérkezik ez a lehetőség. Az Alfa azt is elárulta, hogy mennyien használják jelenleg a megoldást:
az online ügyfélszolgálati belépések 3%-a DÁP-on keresztül történik.
Az Unionnál július közepétől elérhető a DÁP azonosítás a biztosító Online Ügyfélszolgálat felületén. A kezdeti, központi rendszer oldalán jelentkező problémák ellenére azt látják, hogy mára stabilizálódott a működés és nem tapasztalnak fennakadást a szolgáltatásban. Csomor-Szalay Katalin, az Union nemzetközi kapcsolatok csoportvezetője azt is közölte:
Jelenleg az ügyfélszolgálatra bejelentkezők 16%-a él ezzel az azonosítási lehetőséggel, és ez a szám folyamatosan növekszik.
A Generali Biztosító júliusban vezette be a DÁP e-azonosítást, mellyel az ügyfelek a MyGenerali szerződéskezelő rendszerbe tudnak bejelentkezni. Náluk a többség még a hagyományos, felhasználónév-jelszó azonosítással lép be az alkalmazásba, egyelőre ismerkednek az új funkcióval.
