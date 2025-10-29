  • Megjelenítés
Történelmi pillanat: olyan határt léphet át ma az Nvidia, amit még egy amerikai vállalat sem
Üzlet

Történelmi pillanat: olyan határt léphet át ma az Nvidia, amit még egy amerikai vállalat sem

Portfolio
Az Nvidia karnyújtásnyira került ahhoz, hogy 5 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációjú vállalatá váljon, az amerikai cégek közül elsőként - írja a Reuters.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A mesterségesintelligencia-robbanás egyik fő nyertesének számító chipvállalat részvényei 2,8 százalékkal emelkedtek a nyitás előtti kereskedésben, amivel

kézzelfogható közelségbe került az 5 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizáció, az amerikai vállalatok közül elsőként.

A mai emelkedés oka, hogy Jensen Huang vezérigazgató bejelentette, hogy 500 milliárd dollár értékű megrendelése van AI-chipekre, és közölte, hogy a cég hét szuperszámítógépet épít az amerikai kormány számára. A bejelentések az Nvidia washingtoni fejlesztői konferenciáján hangzottak el, tovább erősítve a befektetői bizalmat a vállalat globális AI-robbanásban betöltött kulcsszerepével kapcsolatban. A tervezett szuperszámítógépek egyike, amely az Oracle-lel közösen készül, mintegy 100 ezer Blackwell-chipeket foglal majd magában.

nvidiaarfolyam

A hangulatot fokozta, hogy ma reggel az ázsiai körúton járó Donald Trump bejelentette, hogy a chipgyártó Blackwell mesterséges intelligencia processzorairól tárgyalni fog a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel.

Miközben az Nvidia az 5 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációt közelíti, az Apple és a Microsoft tegnap lépte át a 4 ezer milliárd dolláros küszöböt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
tőzsde-részvény-samsung-második-negyedév-várakozások-mesterséges-intelligencia
Portfolio signature
Mutatunk öt techrészvényt, amit érdemes most figyelni - Az egyik közel 400 százalékot ralizott idén
Pénzcentrum
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility