Történelmi pillanat: olyan határt léphet át ma az Nvidia, amit még egy amerikai vállalat sem

Az Nvidia karnyújtásnyira került ahhoz, hogy 5 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációjú vállalatá váljon, az amerikai cégek közül elsőként - írja a Reuters.

A mesterségesintelligencia-robbanás egyik fő nyertesének számító chipvállalat részvényei 2,8 százalékkal emelkedtek a nyitás előtti kereskedésben, amivel

kézzelfogható közelségbe került az 5 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizáció, az amerikai vállalatok közül elsőként.

A mai emelkedés oka, hogy Jensen Huang vezérigazgató bejelentette, hogy 500 milliárd dollár értékű megrendelése van AI-chipekre, és közölte, hogy a cég hét szuperszámítógépet épít az amerikai kormány számára. A bejelentések az Nvidia washingtoni fejlesztői konferenciáján hangzottak el, tovább erősítve a befektetői bizalmat a vállalat globális AI-robbanásban betöltött kulcsszerepével kapcsolatban. A tervezett szuperszámítógépek egyike, amely az Oracle-lel közösen készül, mintegy 100 ezer Blackwell-chipeket foglal majd magában.

A hangulatot fokozta, hogy ma reggel az ázsiai körúton járó Donald Trump bejelentette, hogy a chipgyártó Blackwell mesterséges intelligencia processzorairól tárgyalni fog a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel.

Miközben az Nvidia az 5 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációt közelíti, az Apple és a Microsoft tegnap lépte át a 4 ezer milliárd dolláros küszöböt.

