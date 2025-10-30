2019 óta nem történt ilyen - Hogy reagálnak a piacok?

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Rekordbevétel a Metánál - Miért büntetik mégis a befektetők?
A Meta harmadik negyedéves eredményeit vegyesen fogadták a befektetők, a vállalat bevétele felülmúlta az elemzői várakozásokat, de a profit elmaradt az előrejelzésektől emiatt közel 9%-ot zuhant az árfolyam. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Rekordbevétel a Microsoftnál, mégis esett az árfolyam
A Microsoft erős negyedévet zárt, felülmúlva az elemzői várakozásokat mind árbevételben, mind profitban, köszönhetően a felhőszolgáltatások növekedésének, a részvényárfolyam ennek ellenére esett. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Felemás piaci reakciók az amerikai-kínai találkozóra Mik az aktuális események a tőzsdéken?Mi várható makro fronton?Mi történt eddig a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,41 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,18 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,28 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,58 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,05 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,12 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,13 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,18 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,14 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel volt japán kamatdöntés, a jegybank nem változtatott az irányadó kamatrátán. Francia, német, olasz, euróövezeti és magyar GDP adatok is várhatók ma, majd délután EKB kamatdöntés.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 46,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,0 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 632
|-0,2%
|2,2%
|2,8%
|12,0%
|12,8%
|78,7%
|S&P 500
|6 890,59
|0,0%
|2,9%
|3,4%
|17,2%
|18,1%
|108,2%
|Nasdaq
|26 119,85
|0,4%
|5,0%
|6,1%
|24,3%
|27,1%
|130,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 307,65
|2,2%
|4,1%
|13,9%
|28,6%
|31,9%
|119,9%
|Hang Seng
|26 346,14
|0,0%
|2,2%
|-1,0%
|31,3%
|27,3%
|7,2%
|CSI 300
|4 747,84
|1,2%
|3,4%
|2,8%
|20,7%
|21,0%
|-0,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 124,21
|-0,6%
|-0,1%
|1,6%
|21,2%
|23,9%
|108,0%
|CAC
|8 200,88
|-0,2%
|-0,1%
|4,1%
|11,1%
|9,2%
|79,5%
|FTSE
|9 756,14
|0,6%
|2,5%
|4,9%
|19,4%
|18,7%
|74,8%
|FTSE MIB
|43 242,53
|0,3%
|2,4%
|1,6%
|26,5%
|23,8%
|142,0%
|IBEX
|16 150,1
|0,4%
|2,3%
|5,4%
|39,3%
|36,9%
|151,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 141,1
|0,8%
|2,8%
|7,9%
|35,1%
|44,3%
|234,3%
|ATX
|4 674,39
|-0,2%
|1,0%
|0,6%
|27,6%
|30,1%
|129,8%
|PX
|2 363,09
|0,4%
|0,8%
|1,1%
|34,3%
|43,8%
|178,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|31 700
|1,4%
|2,7%
|9,1%
|46,2%
|68,3%
|224,8%
|Mol
|3 014
|2,6%
|9,4%
|9,2%
|10,4%
|14,8%
|99,1%
|Richter
|10 400
|-0,7%
|-0,3%
|6,9%
|0,0%
|-5,3%
|63,8%
|Magyar Telekom
|1 800
|-0,1%
|0,2%
|-0,2%
|41,3%
|63,3%
|418,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,26
|0,5%
|3,3%
|-4,7%
|-15,4%
|-9,2%
|70,2%
|Brent
|64,25
|0,0%
|2,6%
|-5,5%
|-14,0%
|-9,5%
|69,7%
|Arany
|3 997,48
|0,8%
|-1,0%
|4,5%
|52,3%
|44,4%
|113,5%
|Devizák
|EURHUF
|388,3250
|0,1%
|-0,1%
|-0,8%
|-5,6%
|-4,2%
|5,6%
|USDHUF
|332,9261
|0,0%
|-0,6%
|-0,2%
|-16,2%
|-11,3%
|5,5%
|GBPHUF
|441,8750
|-0,1%
|-1,3%
|-1,4%
|-11,2%
|-9,4%
|8,4%
|EURUSD
|1,1664
|0,0%
|0,5%
|-0,6%
|12,6%
|8,0%
|0,1%
|USDJPY
|152,1450
|0,0%
|0,2%
|2,3%
|-3,2%
|-0,8%
|45,4%
|GBPUSD
|1,3242
|-0,3%
|-0,9%
|-1,3%
|5,7%
|1,8%
|2,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|110 038
|-2,6%
|2,3%
|-3,8%
|16,6%
|51,3%
|717,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,05
|2,3%
|2,9%
|-1,8%
|-11,4%
|-5,0%
|384,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,58
|-0,2%
|2,4%
|-3,2%
|9,1%
|10,5%
|-504,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,83
|-0,1%
|-0,3%
|-1,0%
|3,2%
|-3,9%
|189,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: momoimages
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Súlyos támadás érte Oroszországot: riasztották a védelmi erőket, Moszkva is tűz alá került
A fővárosban is szóltak a légvédelmi gépágyúk.
Vége az elnöki csúcsnak: nagy bejelentést tett Donald Trump - Fordulat jön a kereskedelmi háborúban
Sikerült megállapodni Kínával.
Nem tévedés, már 10 milliót lehet igényelni lakásfelújításra - megtudtuk a részleteket
2027-re elfogyhat pénz a programban, ezért nem érdemes túl sokáig várni az igényléssel.
Áll a bál Ukrajnában: egy magas pozícióban lévő ezredes kiszivárogtatta a titkos katonai térképeket
Oroszország is hozzájuthatott a kulcsfontosságú adatokhoz.
Váratlanul tűzszünetet ajánlott Vlagyimir Putyin - Egyetlen feltételt szabott az orosz elnök
Részlegesen, rövid időre, de a legfontosabb frontvonalakon.
Rég nem látott hibát követett el Moszkva - Csúnyán lebőgtek az egykor rettegett BMPT Terminatorok
Kínos videó terjeng az orosz hadsereg ékkövének szánt harcjárműről.
Putyin egyértelmű fenyegetést kapott Brüsszelből: ha ezt meglépi Oroszország, Moszkvát földig fogják rombolni!
Az orosz elnök tudja, hogy csak a világvégét hozná közelebb?
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?
A háború küszöbén Amerika?
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod