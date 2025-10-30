  • Megjelenítés
2019 óta nem történt ilyen - Hogy reagálnak a piacok?
Üzlet

2019 óta nem történt ilyen - Hogy reagálnak a piacok?

Portfolio
Tegnap személyesen találkozott Donald Trump amerikai, és Hszi Csin-ping kínai elnök, 2019 után először, az egyeztetés jó hangulatban zajlott, az amerikai elnök közölte, hogy a kínai termékekre kivetett átlagos vámot 57%-ról 47%-ra csökkenti, Kína pedig egyelőre egy évre felfüggeszti a ritkaföldfémek és kapcsolódó technológiák exportjára vonatkozó szigorúbb korlátozások bevezetését. A hírek alapvetően pozitívak, a piacok azonban egyelőre vegyesen mozognak, egyrészt azért, mert tegnapi kamatdöntése után az amerikai jegybank vezetése jelezte, hogy nem evidencia a decemberi kamatcsökkentés, másrészt a befektetők több nagyvállalat részvényét is büntették a gyorsjelenések után. 

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Rekordbevétel a Metánál - Miért büntetik mégis a befektetők?

A Meta harmadik negyedéves eredményeit vegyesen fogadták a befektetők, a vállalat bevétele felülmúlta az elemzői várakozásokat, de a profit elmaradt az előrejelzésektől emiatt közel 9%-ot zuhant az árfolyam.

Rekordbevétel a Metánál - Miért büntetik mégis a befektetők?
Rekordbevétel a Microsoftnál, mégis esett az árfolyam

A Microsoft erős negyedévet zárt, felülmúlva az elemzői várakozásokat mind árbevételben, mind profitban, köszönhetően a felhőszolgáltatások növekedésének, a részvényárfolyam ennek ellenére esett.

Rekordbevétel a Microsoftnál, mégis esett az árfolyam
Felemás piaci reakciók az amerikai-kínai találkozóra Mik az aktuális események a tőzsdéken?Mi várható makro fronton?Mi történt eddig a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,41 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,18 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,28 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,58 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,05 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,12 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,13 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,18 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,14 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel volt japán kamatdöntés, a jegybank nem változtatott az irányadó kamatrátán. Francia, német, olasz, euróövezeti és magyar GDP adatok is várhatók ma, majd délután EKB kamatdöntés.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 46,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,0 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 632 -0,2% 2,2% 2,8% 12,0% 12,8% 78,7%
S&P 500 6 890,59 0,0% 2,9% 3,4% 17,2% 18,1% 108,2%
Nasdaq 26 119,85 0,4% 5,0% 6,1% 24,3% 27,1% 130,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 307,65 2,2% 4,1% 13,9% 28,6% 31,9% 119,9%
Hang Seng 26 346,14 0,0% 2,2% -1,0% 31,3% 27,3% 7,2%
CSI 300 4 747,84 1,2% 3,4% 2,8% 20,7% 21,0% -0,5%
Európai részvényindexek              
DAX 24 124,21 -0,6% -0,1% 1,6% 21,2% 23,9% 108,0%
CAC 8 200,88 -0,2% -0,1% 4,1% 11,1% 9,2% 79,5%
FTSE 9 756,14 0,6% 2,5% 4,9% 19,4% 18,7% 74,8%
FTSE MIB 43 242,53 0,3% 2,4% 1,6% 26,5% 23,8% 142,0%
IBEX 16 150,1 0,4% 2,3% 5,4% 39,3% 36,9% 151,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 141,1 0,8% 2,8% 7,9% 35,1% 44,3% 234,3%
ATX 4 674,39 -0,2% 1,0% 0,6% 27,6% 30,1% 129,8%
PX 2 363,09 0,4% 0,8% 1,1% 34,3% 43,8% 178,4%
Magyar blue chipek              
OTP 31 700 1,4% 2,7% 9,1% 46,2% 68,3% 224,8%
Mol 3 014 2,6% 9,4% 9,2% 10,4% 14,8% 99,1%
Richter 10 400 -0,7% -0,3% 6,9% 0,0% -5,3% 63,8%
Magyar Telekom 1 800 -0,1% 0,2% -0,2% 41,3% 63,3% 418,0%
Nyersanyagok              
WTI 61,26 0,5% 3,3% -4,7% -15,4% -9,2% 70,2%
Brent 64,25 0,0% 2,6% -5,5% -14,0% -9,5% 69,7%
Arany 3 997,48 0,8% -1,0% 4,5% 52,3% 44,4% 113,5%
Devizák              
EURHUF 388,3250 0,1% -0,1% -0,8% -5,6% -4,2% 5,6%
USDHUF 332,9261 0,0% -0,6% -0,2% -16,2% -11,3% 5,5%
GBPHUF 441,8750 -0,1% -1,3% -1,4% -11,2% -9,4% 8,4%
EURUSD 1,1664 0,0% 0,5% -0,6% 12,6% 8,0% 0,1%
USDJPY 152,1450 0,0% 0,2% 2,3% -3,2% -0,8% 45,4%
GBPUSD 1,3242 -0,3% -0,9% -1,3% 5,7% 1,8% 2,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 110 038 -2,6% 2,3% -3,8% 16,6% 51,3% 717,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,05 2,3% 2,9% -1,8% -11,4% -5,0% 384,6%
10 éves német állampapírhozam 2,58 -0,2% 2,4% -3,2% 9,1% 10,5% -504,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,83 -0,1% -0,3% -1,0% 3,2% -3,9% 189,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

