A 4iG beszállt a Spacecom adósságrendezési programjába

A 4iG tájékoztatása szerint a Spacecom - amelyben a magyar technológiai vállalat 20%-os kisebbségi tulajdonrésszel rendelkezik - 2025. szeptember 29-én bejelentette a jogkibocsátásról szóló programját a Tel-avivi Értéktőzsdén. Ez az új, bíróság által jóváhagyott adósságrendezési terv első lépése.

A jogkibocsátás során minden meglévő Spacecom-részvényes jogosult meghatározott mennyiségű új részvény jegyzésére 2 izraeli sékel kibocsátási áron.

A 4iG igazgatósága úgy döntött, hogy teljes mértékben él a számára biztosított jogokkal, így 6 998 862 darab új részvényt jegyzett le, összesen 13 997 724 NIS (közel 1,4 milliárd forint) értékben.

A tranzakció révén a 4iG megtartotta 20%-os tulajdonrészét a Spacecomban, és továbbra is stratégiai partner marad az izraeli műholdas kommunikációs társaságban.

Címlapkép forrása: Portfolio

