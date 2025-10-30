  • Megjelenítés
"A ritkaföldfémek ügye rendeződött" - Trump bejelentése után szárnyalnak a részvények

Portfolio
Kína egy évvel elhalasztja a ritkaföldfémekre tervezett új exportkorlátozások bevezetését, amire nagyot mennek ma az amerikai tőzsdén jegyzett bányacégek részvényei - számolt be a Cnbc.
Az Egyesült Államokban jegyzett ritkaföldfém-bányászok papírjai csütörtökön emelkedtek, miután Kína – Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai vezető megállapodásának részeként – beleegyezett a további exportkorlátozások halasztásába.

A Critical Metals közel 16 százalékkal, az Energy Fuels 4 százalékkal emelkedett, az MP Materials 2, a NioCorp Developments pedig 2,5 százalékos pluszban áll.

A mozgásokat az is támogatta, hogy Trump kijelentette: "a ritkaföldfémek ügye rendeződött", miután Dél-Koreában "csodálatos találkozón" vett részt Hszivel. Trump a Dél-Koreából távozó Air Force One fedélzetén azt mondta újságíróknak, hogy kormánya arra számít: Kína ezt a halasztást "rendszeresen meghosszabbítja".

A ritkaföldfémek a periódusos rendszer 17 elemét jelölik, amelyek szerkezetük miatt különleges mágneses tulajdonságokkal bírnak. Széles körben alkalmazzák őket az autóiparban, a robotikában és a védelemben. Kínának domináns szerepe van a kritikus ásványi anyagok ellátási láncában: a világ ritkaföldfém-termelésének nagyjából 70 százalékát adja, és a feldolgozás csaknem 90 százalékát végzi, vagyis más országokból is importál alapanyagokat, amelyeket aztán feldolgoz. Amerikai tisztviselők korábban arra figyelmeztettek, hogy ez a dominancia stratégiai kihívást jelent a fenntarthatóbb energiaforrásokra történő átállás közepette.

