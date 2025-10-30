Brutális lejtmenet a cukorpiacon: öt éve nem volt ilyen olcsó a cukor

Ötéves mélypontra esett ma a cukor világpiaci ára a túlkínálattól való félelmek közepette.

A túlkínálattól való félelem és az olajárak esése tovább nyomasztja a piacot, a csökkenő energiaárak arra késztethetik a brazil nádüzemeket, hogy több cukrot és kevesebb nádból készülő bioüzemanyagot, vagyis etanolt állítsanak elő.

Michael McDougall független cukorpiaci elemző szerint a fő termőterületeken a kedvező időjárási előrejelzések javítják a terméskilátásokat. Az olajárakra ugyanakkor továbbra is nyomást gyakorol, hogy kevés részlet ismert az amerikai–kínai kereskedelmi megállapodásról. Hozzátette: Brazíliában a cukor ára még mindig 2–3 centtel az etanolparitás alatt van, ami összességében inkább a cukortermelés visszafogását és az etanol felé való elmozdulást indokolja. Úgy véli, a trend lefelé mutat.

Az ICE tőzsdén – amely a fizikai cukor világpiaci árazásának egyik referenciapontja – a nyerscukor határidős jegyzése 0,6%-kal 14,34 centre süllyedt.

Napközben 14,07 centen 2020 októbere óta nem látott mélypontot ért el.

A fehércukor határidős ára 0,9%-kal 414,10 dollár/tonnára esett; a nap során 2020 decembere óta a legalacsonyabb szinten járt.

A túlkínálati várakozásokat erősítette, hogy Brazíliában, a legnagyobb termelőnél, október első felében a cukorkibocsátás a vártnál nagyobb mértékben, 1,25%-kal nőtt a prognosztizált 0,6%-kal szemben. Ezt megelőzően a brazil Datagro tanácsadó cég múlt héten jelezte: a globális cukorpiac a 2025/26-os szezonban 1,98 millió tonnás többletbe fordulhat az 5 millió tonnás hiány után.

