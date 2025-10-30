  • Megjelenítés
Csúcson a bevétel a Metánál - Miért büntetik mégis a befektetők?
Üzlet

Csúcson a bevétel a Metánál - Miért büntetik mégis a befektetők?

Portfolio
A Meta harmadik negyedéves eredményeit vegyesen fogadták a befektetők, a vállalat bevétele felülmúlta az elemzői várakozásokat, de a profit elmaradt az előrejelzésektől emiatt közel 9%-ot zuhant az árfolyam.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A Meta az utóbbi hónapokban óriási költekezésbe kezdett, hogy felkészüljön az AI-korszakra.

Több milliárd dollárt fordított adatközpontok építésére, új tehetségek felvételére és stratégiai partnerségekre. Ennek részeként

  • 14,3 milliárd dollárt fektetett a Scale AI-ba, amelynek vezérigazgatóját egyben saját mesterséges intelligencia-vezetőjévé is kinevezte
  • legalább 1,5 milliárdot költ egy új adatközpontra El Pasóban
  • 27 milliárd dolláros finanszírozási megállapodást kötött a Blue Owl Capitallel a louisianai Hyperion adatközpont finanszírozására,
  • de több millió dollárt költ AI-szakértők elcsábítására rivális cégektől, mint az OpenAI és az Apple.

A Meta idén 70–72 milliárd dollárt költhet beruházásokra, ez az új menedzsment előrejelzés, miközben a korábbi várakozás 66–72 milliárd dollár volt.

A vállalat pénzügyi igazgatója, Susan Li szerint 2026-ban a növekedés még jelentősebb lesz.

A kiadások főként az infrastruktúra felhőszolgáltatások és értékcsökkenés költségeinek, valamint az újonnan felvett, főként AI-szakemberek bérének köszönhetően nőnek.

A harmadik negyedévben a Meta 1,05 dolláros EPS-t és 51,24 milliárd dolláros bevételt ért el, szemben az elemzők 49,6 milliárdos bevételre vonatkozó várakozásaival. A Family of Apps szegmens 50,77 milliárd dolláros bevételt hozott, meghaladva a 48,6 milliárdos előrejelzést.

A gyorsjelentés után a Meta árfolyama közel 9 százalékot zuhant.

Címlapkép forrása: Â© 2025 SOPA Images via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
masterplast szabadka5
Üzlet
Ez itt már a fordulat? Három éve nem látott számok a Masterplastnál
Pénzcentrum
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility