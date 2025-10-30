Csúcson a bevétel a Metánál - Miért büntetik mégis a befektetők?

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Meta az utóbbi hónapokban óriási költekezésbe kezdett, hogy felkészüljön az AI-korszakra.

Több milliárd dollárt fordított adatközpontok építésére, új tehetségek felvételére és stratégiai partnerségekre. Ennek részeként

14,3 milliárd dollárt fektetett a Scale AI-ba, amelynek vezérigazgatóját egyben saját mesterséges intelligencia-vezetőjévé is kinevezte

legalább 1,5 milliárdot költ egy új adatközpontra El Pasóban

27 milliárd dolláros finanszírozási megállapodást kötött a Blue Owl Capitallel a louisianai Hyperion adatközpont finanszírozására,

de több millió dollárt költ AI-szakértők elcsábítására rivális cégektől, mint az OpenAI és az Apple.

A Meta idén 70–72 milliárd dollárt költhet beruházásokra, ez az új menedzsment előrejelzés, miközben a korábbi várakozás 66–72 milliárd dollár volt.

A vállalat pénzügyi igazgatója, Susan Li szerint 2026-ban a növekedés még jelentősebb lesz.

A kiadások főként az infrastruktúra felhőszolgáltatások és értékcsökkenés költségeinek, valamint az újonnan felvett, főként AI-szakemberek bérének köszönhetően nőnek.

A harmadik negyedévben a Meta 1,05 dolláros EPS-t és 51,24 milliárd dolláros bevételt ért el, szemben az elemzők 49,6 milliárdos bevételre vonatkozó várakozásaival. A Family of Apps szegmens 50,77 milliárd dolláros bevételt hozott, meghaladva a 48,6 milliárdos előrejelzést.

A gyorsjelentés után a Meta árfolyama közel 9 százalékot zuhant.

Címlapkép forrása: Â© 2025 SOPA Images via Getty Images

