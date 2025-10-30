Durva mozgások az amerikai tőzsdéken

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Adják a 4iG-t is
A Rábához hasonlóan a 4iG-ben is olt egy nagyobb profitrealizálás, a csúcsról már 23 százalékot esett az árfolyam, csak ma 4 százalékkal került lejjebb, ráadásul nagy forgalommal esik, ma az OTP mögött a 4iG a második legforgalmasabb papír a magyar tőzsdén, 1,3 milliárd forintos forgalommal.
Szakad a Rába
2 nap alatt elveszítette az értékének a negyedét a Rába, csak ma 11 százalékot esett. Mondjuk volt honnan, hatalmasat ment az elmúlt hónapokba, még a 2 napos zuhanás után is idén 184 százalék pluszban van a gépgyártó árfolyama. A ralit az okozta, hogy a Rábába bevásárolt a 4iG, és a gépgyártót védelmi kompetenciákkal töltik majd meg.
Lehúz a tech
Felemásan teljesítenek ma a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékot emelkedett, eközben az S&P 0,3, a Nasdaq pedig 1,2 százalék mínuszban áll. A megfejtés az, hogy a gyorsjelentések után több amerikai tech cég árfolyama is nagyot esett, ezek húzzák le az érintett indexeket.
Mozognak a bigtechek
A Meta 11 százalékot zuhant, az Alphabet viszont 5 százalékot emelkedett a gyorsjelentés után. Van mozgás, nem csak a kispapírokban.
Emelkedik a Masterplast
A most megjelent negyedéves gyorsjelentésre emelkedik ma a Masterplast árfolyama, a mai emelkedés 2,5 százalék, amivel a felülteljesítők közé tartozik a részvény a magyar tőzsdén.
Mérsékelt hangulatromlás
Az európai részvénypiacok lefelé csorognak a nyitás óta, a német DAX már 0,2, a francia CAC 0,8 százalék mínuszban áll. A német tőzsdét a Deutsche Telekom, a Rheinmetall és a Porsche húzza le.
Tőzsdére vihetik az OpenAI-t - Történelmi IPO lenne
A ChatGPT fejlesztője, az OpenAI történelmi tőzsdére lépésre készül, a cég akár ezermilliárd dolláros értékelést is elérhet 2026–2027 között megvalósuló IPO során. A tervek a kaliforniai hatóságok jóváhagyása és egy nagy vállalati átalakítás után gyorsultak fel, írja a Reuters.
Vegyes mozgások
Vegyesen mozognak csütörtökön délelőtt az európai részvénypiacok. A német DAX stagnál, a francia CAC 0,3 százalékot esett. A régiónkban a lengyel WIG20 0,5 százalékot esett, a cseh PX 0,3-at emelkedett, a magyar tőzsde 0,2 százalékot esett, az osztrák viszont az Andritz és a Raiffeisen vezetésével 1,2 százalékot emelkedett.
Nagy mozgások a magyar tőzsdén
Miközben a BUX index csak mérsékelten mozdult el ma, az egyedi részvényekben nagy mozgások vannak. A Rába 8 százalékot esett, a Waberer's 8-at emelkedett.
Stagnálással nyitott a magyar tőzsde
A blue chipek nem mutatnak érdemi elmozdulást, az OTP továbbra is történelmi csúcsa közelében áll.
Nagy veszteség után hatalmas elbocsátás jön a Volkswagennél
A Volkswagen 2025 harmadik negyedévében 1,07 milliárd eurós veszteséget ért el, miután a Porsche leányvállalatnál keletkezett költségek és értékvesztések súlyosan rontották az eredményt. A cégcsoport éves szinten több mint 60%-os profitcsökkenést szenvedett el, miközben a bevétele és az eladások alig nőttek.
A 4iG beszállt a Spacecom adósságrendezési programjába
A 4iG Nyrt. bejelentette, hogy részt vett izraeli leányvállalata, a Spacecom tőkeemelésében, hogy megőrizze 20%-os tulajdonrészét. A lépés a Spacecom bíróság által jóváhagyott adósságrendezési tervének első fázisa.
Szenved a Panasonic
A Panasonic csütörtökön bejelentette, hogy az idei, 2026 márciusig tartó pénzügyi évre vonatkozó csoportszintű működési nyereség-előrejelzését 370 milliárd jenről 320 milliárd jenre csökkenti, ami közel 14%-os csökkentést jelent. A vállalat a gyengébb kilátásokat elsősorban az energiaszegmensben tapasztalható visszaeséssel indokolta, amely akkumulátorokat szállít a Teslának és más autógyártóknak.
A profitvárakozás lefelé módosítását több tényező is befolyásolta: az amerikai vámok hatása, az autóipari akkumulátorüzlet alacsonyabb forgalma, a vártnál kisebb amerikai adójóváírások, valamint a nagyobb szerkezetátalakítási költségek.
A Panasonic energiarészlege a második negyedévben mindössze 1,2 milliárd jen működési nyereséget ért el, ami 96,4%-os zuhanást jelent az előző év azonos időszakához képest. (Reuters)
Nagy fordulat a Samsungnál, ez is az AI miatt van
A Samsung erőteljesen visszatért a növekedési pályára: a vállalat harmadik negyedéves működési nyeresége több mint duplájára nőtt az előző negyedévhez képest, amit az AI-szerverekből érkező hatalmas memóriachip-kereslet hajtott. A dél-koreai technológiai óriás ezzel új lendületet vett a gyenge chip-piaci időszak után, és optimistán tekint a mesterséges intelligencia által hajtott jövőbe. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Ez itt már a fordulat? Három éve nem látott számok a Masterplastnál
Több mint két nehéz év után valami megmozdult a Masterplastnál, a negyedéves bevétel és az EBITDA masszív növekedést mutatott a július-szeptemberi időszakban, 2022 harmadik negyedéve óta nem látott magasságba emelkedett - derül ki a ma reggel közzétett gyorsjelentésből. A működésben biztatóak a jelek, a HEM-ek értékesítése lendületet adott és a közép-kelet-euópai építőipar élénkül, viszont a pénzügyi eredmény nagy mínuszt mutatott az időszakban, így az adózott eredmény szintjén továbbra is veszteséget könyvelt el a cég.
Rekordbevétel a Metánál - Miért büntetik mégis a befektetők?
A Meta harmadik negyedéves eredményeit vegyesen fogadták a befektetők, a vállalat bevétele felülmúlta az elemzői várakozásokat, de a profit elmaradt az előrejelzésektől emiatt közel 9%-ot zuhant az árfolyam.
Rekordbevétel a Microsoftnál, mégis esett az árfolyam
A Microsoft erős negyedévet zárt, felülmúlva az elemzői várakozásokat mind árbevételben, mind profitban, köszönhetően a felhőszolgáltatások növekedésének, a részvényárfolyam ennek ellenére esett.
Felemás piaci reakciók az amerikai-kínai találkozóra Mik az aktuális események a tőzsdéken?Mi várható makro fronton?Mi történt eddig a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,41 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,18 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,28 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,58 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,05 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,12 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,13 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,18 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,14 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel volt japán kamatdöntés, a jegybank nem változtatott az irányadó kamatrátán. Francia, német, olasz, euróövezeti és magyar GDP adatok is várhatók ma, majd délután EKB kamatdöntés.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 46,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,0 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 632
|-0,2%
|2,2%
|2,8%
|12,0%
|12,8%
|78,7%
|S&P 500
|6 890,59
|0,0%
|2,9%
|3,4%
|17,2%
|18,1%
|108,2%
|Nasdaq
|26 119,85
|0,4%
|5,0%
|6,1%
|24,3%
|27,1%
|130,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 307,65
|2,2%
|4,1%
|13,9%
|28,6%
|31,9%
|119,9%
|Hang Seng
|26 346,14
|0,0%
|2,2%
|-1,0%
|31,3%
|27,3%
|7,2%
|CSI 300
|4 747,84
|1,2%
|3,4%
|2,8%
|20,7%
|21,0%
|-0,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 124,21
|-0,6%
|-0,1%
|1,6%
|21,2%
|23,9%
|108,0%
|CAC
|8 200,88
|-0,2%
|-0,1%
|4,1%
|11,1%
|9,2%
|79,5%
|FTSE
|9 756,14
|0,6%
|2,5%
|4,9%
|19,4%
|18,7%
|74,8%
|FTSE MIB
|43 242,53
|0,3%
|2,4%
|1,6%
|26,5%
|23,8%
|142,0%
|IBEX
|16 150,1
|0,4%
|2,3%
|5,4%
|39,3%
|36,9%
|151,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 141,1
|0,8%
|2,8%
|7,9%
|35,1%
|44,3%
|234,3%
|ATX
|4 674,39
|-0,2%
|1,0%
|0,6%
|27,6%
|30,1%
|129,8%
|PX
|2 363,09
|0,4%
|0,8%
|1,1%
|34,3%
|43,8%
|178,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|31 700
|1,4%
|2,7%
|9,1%
|46,2%
|68,3%
|224,8%
|Mol
|3 014
|2,6%
|9,4%
|9,2%
|10,4%
|14,8%
|99,1%
|Richter
|10 400
|-0,7%
|-0,3%
|6,9%
|0,0%
|-5,3%
|63,8%
|Magyar Telekom
|1 800
|-0,1%
|0,2%
|-0,2%
|41,3%
|63,3%
|418,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,26
|0,5%
|3,3%
|-4,7%
|-15,4%
|-9,2%
|70,2%
|Brent
|64,25
|0,0%
|2,6%
|-5,5%
|-14,0%
|-9,5%
|69,7%
|Arany
|3 997,48
|0,8%
|-1,0%
|4,5%
|52,3%
|44,4%
|113,5%
|Devizák
|EURHUF
|388,3250
|0,1%
|-0,1%
|-0,8%
|-5,6%
|-4,2%
|5,6%
|USDHUF
|332,9261
|0,0%
|-0,6%
|-0,2%
|-16,2%
|-11,3%
|5,5%
|GBPHUF
|441,8750
|-0,1%
|-1,3%
|-1,4%
|-11,2%
|-9,4%
|8,4%
|EURUSD
|1,1664
|0,0%
|0,5%
|-0,6%
|12,6%
|8,0%
|0,1%
|USDJPY
|152,1450
|0,0%
|0,2%
|2,3%
|-3,2%
|-0,8%
|45,4%
|GBPUSD
|1,3242
|-0,3%
|-0,9%
|-1,3%
|5,7%
|1,8%
|2,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|110 038
|-2,6%
|2,3%
|-3,8%
|16,6%
|51,3%
|717,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,05
|2,3%
|2,9%
|-1,8%
|-11,4%
|-5,0%
|384,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,58
|-0,2%
|2,4%
|-3,2%
|9,1%
|10,5%
|-504,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,83
|-0,1%
|-0,3%
|-1,0%
|3,2%
|-3,9%
|189,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
