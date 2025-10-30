Durva mozgások az amerikai tőzsdéken

A Panasonic csütörtökön bejelentette, hogy az idei, 2026 márciusig tartó pénzügyi évre vonatkozó csoportszintű működési nyereség-előrejelzését 370 milliárd jenről 320 milliárd jenre csökkenti, ami közel 14%-os csökkentést jelent. A vállalat a gyengébb kilátásokat elsősorban az energiaszegmensben tapasztalható visszaeséssel indokolta, amely akkumulátorokat szállít a Teslának és más autógyártóknak.

A profitvárakozás lefelé módosítását több tényező is befolyásolta: az amerikai vámok hatása, az autóipari akkumulátorüzlet alacsonyabb forgalma, a vártnál kisebb amerikai adójóváírások, valamint a nagyobb szerkezetátalakítási költségek.

A Panasonic energiarészlege a második negyedévben mindössze 1,2 milliárd jen működési nyereséget ért el, ami 96,4%-os zuhanást jelent az előző év azonos időszakához képest. (Reuters)