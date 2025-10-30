  • Megjelenítés
FONTOS Megkönnyebbült sóhajok Brüsszelből: váratlan kudarcba szaladt bele Orbán Viktor szövetségese
Durva mozgások az amerikai tőzsdéken
Üzlet

Durva mozgások az amerikai tőzsdéken

Portfolio
Tegnap személyesen találkozott Donald Trump amerikai, és Hszi Csin-ping kínai elnök, 2019 után először, az egyeztetés jó hangulatban zajlott, az amerikai elnök közölte, hogy a kínai termékekre kivetett átlagos vámot 57%-ról 47%-ra csökkenti, Kína pedig egyelőre egy évre felfüggeszti a ritkaföldfémek és kapcsolódó technológiák exportjára vonatkozó szigorúbb korlátozások bevezetését. A hírek alapvetően pozitívak, a piacok azonban egyelőre vegyesen mozognak, egyrészt azért, mert tegnapi kamatdöntése után az amerikai jegybank vezetése jelezte, hogy nem evidencia a decemberi kamatcsökkentés, másrészt a befektetők több nagyvállalat részvényét is büntették a gyorsjelenések után. 

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Megosztás

Adják a 4iG-t is

A Rábához hasonlóan a 4iG-ben is olt egy nagyobb profitrealizálás, a csúcsról már 23 százalékot esett az árfolyam, csak ma 4 százalékkal került lejjebb, ráadásul nagy forgalommal esik, ma az OTP mögött a 4iG a második legforgalmasabb papír a magyar tőzsdén, 1,3 milliárd forintos forgalommal.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Szakad a Rába

2 nap alatt elveszítette az értékének a negyedét a Rába, csak ma 11 százalékot esett. Mondjuk volt honnan, hatalmasat ment az elmúlt hónapokba, még a 2 napos zuhanás után is idén 184 százalék pluszban van a gépgyártó árfolyama. A ralit az okozta, hogy a Rábába bevásárolt a 4iG, és a gépgyártót védelmi kompetenciákkal töltik majd meg.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Lehúz a tech

Felemásan teljesítenek ma a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékot emelkedett, eközben az S&P 0,3, a Nasdaq pedig 1,2 százalék mínuszban áll. A megfejtés az, hogy a gyorsjelentések után több amerikai tech cég árfolyama is nagyot esett, ezek húzzák le az érintett indexeket.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Mozognak a bigtechek

A Meta 11 százalékot zuhant, az Alphabet viszont 5 százalékot emelkedett a gyorsjelentés után. Van mozgás, nem csak a kispapírokban.

Megosztás

Emelkedik a Masterplast

A most megjelent negyedéves gyorsjelentésre emelkedik ma a Masterplast árfolyama, a mai emelkedés 2,5 százalék, amivel a felülteljesítők közé tartozik a részvény a magyar tőzsdén.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Mérsékelt hangulatromlás

Az európai részvénypiacok lefelé csorognak a nyitás óta, a német DAX már 0,2, a francia CAC 0,8 százalék mínuszban áll. A német tőzsdét a Deutsche Telekom, a Rheinmetall és a Porsche húzza le.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Tőzsdére vihetik az OpenAI-t - Történelmi IPO lenne

A ChatGPT fejlesztője, az OpenAI történelmi tőzsdére lépésre készül, a cég akár ezermilliárd dolláros értékelést is elérhet 2026–2027 között megvalósuló IPO során. A tervek a kaliforniai hatóságok jóváhagyása és egy nagy vállalati átalakítás után gyorsultak fel, írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Tőzsdére vihetik az OpenAI-t - Történelmi IPO lenne
Megosztás

Vegyes mozgások

Vegyesen mozognak csütörtökön délelőtt az európai részvénypiacok. A német DAX stagnál, a francia CAC 0,3 százalékot esett. A régiónkban a lengyel WIG20 0,5 százalékot esett, a cseh PX 0,3-at emelkedett, a magyar tőzsde 0,2 százalékot esett, az osztrák viszont az Andritz és a Raiffeisen vezetésével 1,2 százalékot emelkedett.

Megosztás

Nagy mozgások a magyar tőzsdén

Miközben a BUX index csak mérsékelten mozdult el ma, az egyedi részvényekben nagy mozgások vannak. A Rába 8 százalékot esett, a Waberer's 8-at emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Stagnálással nyitott a magyar tőzsde

A blue chipek nem mutatnak érdemi elmozdulást, az OTP továbbra is történelmi csúcsa közelében áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Nagy veszteség után hatalmas elbocsátás jön a Volkswagennél

A Volkswagen 2025 harmadik negyedévében 1,07 milliárd eurós veszteséget ért el, miután a Porsche leányvállalatnál keletkezett költségek és értékvesztések súlyosan rontották az eredményt. A cégcsoport éves szinten több mint 60%-os profitcsökkenést szenvedett el, miközben a bevétele és az eladások alig nőttek. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Nagy veszteség után hatalmas elbocsátás jön a Volkswagennél
Megosztás

A 4iG beszállt a Spacecom adósságrendezési programjába

A 4iG Nyrt. bejelentette, hogy részt vett izraeli leányvállalata, a Spacecom tőkeemelésében, hogy megőrizze 20%-os tulajdonrészét. A lépés a Spacecom bíróság által jóváhagyott adósságrendezési tervének első fázisa. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
A 4iG beszállt a Spacecom adósságrendezési programjába
Megosztás

Szenved a Panasonic

A Panasonic csütörtökön bejelentette, hogy az idei, 2026 márciusig tartó pénzügyi évre vonatkozó csoportszintű működési nyereség-előrejelzését 370 milliárd jenről 320 milliárd jenre csökkenti, ami közel 14%-os csökkentést jelent. A vállalat a gyengébb kilátásokat elsősorban az energiaszegmensben tapasztalható visszaeséssel indokolta, amely akkumulátorokat szállít a Teslának és más autógyártóknak.

A profitvárakozás lefelé módosítását több tényező is befolyásolta: az amerikai vámok hatása, az autóipari akkumulátorüzlet alacsonyabb forgalma, a vártnál kisebb amerikai adójóváírások, valamint a nagyobb szerkezetátalakítási költségek.

A Panasonic energiarészlege a második negyedévben mindössze 1,2 milliárd jen működési nyereséget ért el, ami 96,4%-os zuhanást jelent az előző év azonos időszakához képest. (Reuters)

Megosztás

Nagy fordulat a Samsungnál, ez is az AI miatt van

A Samsung erőteljesen visszatért a növekedési pályára: a vállalat harmadik negyedéves működési nyeresége több mint duplájára nőtt az előző negyedévhez képest, amit az AI-szerverekből érkező hatalmas memóriachip-kereslet hajtott. A dél-koreai technológiai óriás ezzel új lendületet vett a gyenge chip-piaci időszak után, és optimistán tekint a mesterséges intelligencia által hajtott jövőbe. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Nagy fordulat a Samsungnál, ez is az AI miatt van
Megosztás

Ez itt már a fordulat? Három éve nem látott számok a Masterplastnál

Több mint két nehéz év után valami megmozdult a Masterplastnál, a negyedéves bevétel és az EBITDA masszív növekedést mutatott a július-szeptemberi időszakban, 2022 harmadik negyedéve óta nem látott magasságba emelkedett - derül ki a ma reggel közzétett gyorsjelentésből. A működésben biztatóak a jelek, a HEM-ek értékesítése lendületet adott és a közép-kelet-euópai építőipar élénkül, viszont a pénzügyi eredmény nagy mínuszt mutatott az időszakban, így az adózott eredmény szintjén továbbra is veszteséget könyvelt el a cég. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Ez itt már a fordulat? Három éve nem látott számok a Masterplastnál
Megosztás

Rekordbevétel a Metánál - Miért büntetik mégis a befektetők?

A Meta harmadik negyedéves eredményeit vegyesen fogadták a befektetők, a vállalat bevétele felülmúlta az elemzői várakozásokat, de a profit elmaradt az előrejelzésektől emiatt közel 9%-ot zuhant az árfolyam. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Rekordbevétel a Metánál - Miért büntetik mégis a befektetők?
Megosztás

Rekordbevétel a Microsoftnál, mégis esett az árfolyam

A Microsoft erős negyedévet zárt, felülmúlva az elemzői várakozásokat mind árbevételben, mind profitban, köszönhetően a felhőszolgáltatások növekedésének, a részvényárfolyam ennek ellenére esett. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Rekordbevétel a Microsoftnál, mégis esett az árfolyam
Megosztás

Felemás piaci reakciók az amerikai-kínai találkozóra Mik az aktuális események a tőzsdéken?Mi várható makro fronton?Mi történt eddig a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,41 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,18 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,28 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,58 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,05 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,12 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,13 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,18 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,14 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel volt japán kamatdöntés, a jegybank nem változtatott az irányadó kamatrátán. Francia, német, olasz, euróövezeti és magyar GDP adatok is várhatók ma, majd délután EKB kamatdöntés.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 39,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 11,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 46,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,0 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 52,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 632 -0,2% 2,2% 2,8% 12,0% 12,8% 78,7%
S&P 500 6 890,59 0,0% 2,9% 3,4% 17,2% 18,1% 108,2%
Nasdaq 26 119,85 0,4% 5,0% 6,1% 24,3% 27,1% 130,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 307,65 2,2% 4,1% 13,9% 28,6% 31,9% 119,9%
Hang Seng 26 346,14 0,0% 2,2% -1,0% 31,3% 27,3% 7,2%
CSI 300 4 747,84 1,2% 3,4% 2,8% 20,7% 21,0% -0,5%
Európai részvényindexek              
DAX 24 124,21 -0,6% -0,1% 1,6% 21,2% 23,9% 108,0%
CAC 8 200,88 -0,2% -0,1% 4,1% 11,1% 9,2% 79,5%
FTSE 9 756,14 0,6% 2,5% 4,9% 19,4% 18,7% 74,8%
FTSE MIB 43 242,53 0,3% 2,4% 1,6% 26,5% 23,8% 142,0%
IBEX 16 150,1 0,4% 2,3% 5,4% 39,3% 36,9% 151,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 141,1 0,8% 2,8% 7,9% 35,1% 44,3% 234,3%
ATX 4 674,39 -0,2% 1,0% 0,6% 27,6% 30,1% 129,8%
PX 2 363,09 0,4% 0,8% 1,1% 34,3% 43,8% 178,4%
Magyar blue chipek              
OTP 31 700 1,4% 2,7% 9,1% 46,2% 68,3% 224,8%
Mol 3 014 2,6% 9,4% 9,2% 10,4% 14,8% 99,1%
Richter 10 400 -0,7% -0,3% 6,9% 0,0% -5,3% 63,8%
Magyar Telekom 1 800 -0,1% 0,2% -0,2% 41,3% 63,3% 418,0%
Nyersanyagok              
WTI 61,26 0,5% 3,3% -4,7% -15,4% -9,2% 70,2%
Brent 64,25 0,0% 2,6% -5,5% -14,0% -9,5% 69,7%
Arany 3 997,48 0,8% -1,0% 4,5% 52,3% 44,4% 113,5%
Devizák              
EURHUF 388,3250 0,1% -0,1% -0,8% -5,6% -4,2% 5,6%
USDHUF 332,9261 0,0% -0,6% -0,2% -16,2% -11,3% 5,5%
GBPHUF 441,8750 -0,1% -1,3% -1,4% -11,2% -9,4% 8,4%
EURUSD 1,1664 0,0% 0,5% -0,6% 12,6% 8,0% 0,1%
USDJPY 152,1450 0,0% 0,2% 2,3% -3,2% -0,8% 45,4%
GBPUSD 1,3242 -0,3% -0,9% -1,3% 5,7% 1,8% 2,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 110 038 -2,6% 2,3% -3,8% 16,6% 51,3% 717,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,05 2,3% 2,9% -1,8% -11,4% -5,0% 384,6%
10 éves német állampapírhozam 2,58 -0,2% 2,4% -3,2% 9,1% 10,5% -504,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,83 -0,1% -0,3% -1,0% 3,2% -3,9% 189,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

A kamatdöntés, ami meghatározza, milyen éve lehet a befektetéseidnek

Közeledik az igazság pillanata: eldőlhet, milyen éved lesz a tőzsdén

Ennyit a kínai részvényekről, a profik már inkább kiszállnak a buliból

Címlapkép forrása: momoimages

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
MABISZ 5
Üzlet
Gyászol a biztosítási szakma: elhunyt a MABISZ egykori elnöke
Pénzcentrum
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility