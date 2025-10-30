  • Megjelenítés
Emelkedett a Richter és az OTP
Portfolio
A főbb európai és az amerikai piacokon jellemzően negatív a hangulat, a magyar piac is mérsékelt csökkenéssel zárt.
Ma a BUX-index 0,1 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Két hazai blue chip, a Richter és az OTP árfolyama emelkedett ma, előbbié 0,5 százalékkal, utóbbié 0,1 százalékkal, eközben a Mol és a Magyar Telekom árfolyama esik, előbbi 0,6, utóbbi 1,1 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a Rába papírjai álltak, amelyek árfolyama 10,3 százalékkal került lejjebb, a 4iG árfolyama pedig 3,3 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 7,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a 4iG, a Richter és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
