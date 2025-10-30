Ez itt már a fordulat? Három éve nem látott számok a Masterplastnál

A piaci környezet
A szeptember az év legerősebb kereskedelmi hónapját hozta, a közép-kelet-európai építőipar élénkülése, a hazai lakossági kereslet növekedése, az EKR-HEM program felfutása és a HEM-ek értékesítése alapozta meg a növekedést a harmadik negyedévben.
A nyári hónapokat visszafogott piaci aktivitás jellemezte, azonban szeptemberben látható fordulat állt be az építőipari keresletben. A közép-kelet-európai régió országaiban érzékelhetően kedvezőbben alakult a piaci környezet, mint egy évvel korábban. Bár Nyugat-Európában a beruházások továbbra is visszafogott ütemet mutattak, egyes szegmensekben, így az üvegszövet és tetőfólia termékek piacán, a Masterplast a versenytársak rovására tudta növelni piaci részesedését – közölte a cég.
A magyar piacon az állami támogatású programok – köztük az Otthon Start és a Lakhatási Tőkeprogram – keresletélénkítő hatása egyre szélesebb körben érzékelhető. A lakásépítések, elsősorban a családi házépítések terén megindult keresletbővülés, valamint az ingatlanpiaci mozgások pozitívan hatottak az építőanyag-kereskedelem forgalmára is. Az őszi hónapokban a lakossági kereslet élénküléséhez érdemben hozzájárult a Hungarocell Felújítási Program, amelynek keretében a vállalat a teljes homlokzati hőszigetelő rendszert térítésmentesen biztosítja lakossági ügyfeleinek, a felújítással elért, hitelesített energiamegtakarítások (HEM) ellenértékéből finanszírozva. A konstrukció kombinálható a szintén ingyenes padlásfödém-szigetelési programmal, amelynek központi terméke a szerencsi gyárban készülő üveggyapot. A program hosszú távú működését a Masterplast és az MVM Next között létrejött, 18 milliárd forint keretösszegű stratégiai megállapodás biztosítja, amely szeptemberben érdemben elindította a HEM-ek értékesítését. A lakossági érdeklődés kiemelkedő, és a rendelésállomány alapján a program hatása az év utolsó negyedévében tovább erősödhet. A megállapodás többlet árbevételt és tervezhetőséget biztosít, emellett a gyártási kapacitások magasabb lekötöttségén keresztül javítja az alaptevékenység jövedelmezőségét – tette hozzá a vállalat.
A fontosabb számok
A pozitív folyamatoknak köszönhetően rég nem látott bevételnövekedést ért el a Masterplast a harmadik negyedévben, az előző év azonos időszakához képest 24,5 százalékkal emelkedett a bevétel. Az időszakot 44,5 millió eurós bevétellel zárta a cég, ami
2022 harmadik negyedéve óta nem látott csúcs.
A termékcsoportos megbontást tekintve, egyik csoportban sem csökkent az árbevétel. Különösen jól teljesített a saját gyártású termékeket magában foglaló Tetőfóliák és tetőelemek (+19%), valamint a hő- hang és vízszigetelő anyagok termékcsoport (+40%) is. Ugrásszerűen, 81 százalékkal nőtt az ipari alkalmazások termékcsoport árbevétele, amely az alapanyag és egészségügyi termékeken kívül a HEM értékesítéseket tartalmazza.
Az országok teljesítményét vizsgálva jelentősen, 67%-kal nőtt a forgalom a magyar piacon, és növekedett az árbevétel a lengyel, export, román, ukrán, horvát és északmakedón piacokon is a bázishoz képest. Számottevően csak az olasz és szlovák piacokon esett vissza az értékesítés.
Látványos volt az eredményesség növekedése is az időszakban,
az EBITDA 3,4 millió euróra emelkedett, ami több mint a kétszerese az egy évvel korábbi szintnek.
Az EBITDA-marzs 7,7 százalékra javult, ami még nem éri el a 2020-2021-es csúcsidőszakot, viszont három éve nem látott magasságot jelent.
A vállalat saját gyártókapacitásainak kihasználtsága javult, ami érdemben hozzájárult az eredményesség növekedéséhez, és összeggében az elmúlt időszak költségcsökkentő intézkedései hatékonyabb működést eredményeztek. A szervezeti átalakítások hatására a vállalat 15 százalékkal kisebb létszámmal és 6 százalékkal alacsonyabb bérköltséggel működött. Mindezek eredményeként az üzemi eredmény is pozitívba fordult a bázisidőszaki veszteség után, 1,5 millió eurós eredményt ért el a Masterplast.
Az erős forint ugyanakkor kedvezőtlenül hatott a negyedévben a nagy exportkitettség miatt, a pénzügyi eredmény erősen mínuszos lett, valamint a szerencsi üveggyapotgyár induló fázisához kapcsolódó kiadások is rontották az eredményt, így az adózott eredmény szintjén továbbra is veszteséges a cég, 529 millió eurós mínuszt könyvelt el a vállalat.
A harmadik negyedév végére a Masterplast pénzeszközállománya 13,3 millió euróra emelkedett, ami biztosítja a társaság működésének finanszírozását, valamint fedezetet nyújt a negyedik negyedévben esedékes kötvénytörlesztéshez is a cég közlése szerint.
|A Masterplast negyedéves számai
|ezer EUR
|3Q 24
|3Q 25
|változás
|Értékesítés árbevétele
|35721
|44478
|24,5%
|EBITDA
|1500
|3429
|128,6%
|EBITDA-szint
|4,2%
|7,7%
|+3,5pp
|Üzemi eredmény
|-410
|1491
|--
|Üzemi eredményszint
|-1,1%
|3,4%
|+4,5pp
|Pénzügyi eredmény
|-687
|-1473
|--
|Adózás előtti eredmény
|-1258
|-660
|--
|Adózott eredmény
|-1291
|-529
|--
|EPS (EUR)
|-0,08
|-0,03
|--
|pénzeszközök
|4822
|13280
|175,4%
|nettó hitelállomány
|73712
|63567
|-13,8%
|Forrás: Masterplast, Portfolio
A kilátások
A menedzsment a kedvező folyamatok fennmaradásával számol. A pozitív trendek és a megrendelés állomány alapján az évzáró időszak várhatóan a 2025-ös év legmagasabb árbevételű és nyereségű negyedévét hozza el a Masterplastnál – olvasható a cég közleményében.
A Hungarocell Felújítási Programban a rendelésállomány alapján a program hatása az év utolsó negyedévében tovább erősödhet. A szerencsi üveggyapot gyár tesztidőszaka sikeres volt, amely során a gyártás már több alkalommal elérte a teljes kapacitásszintet és a negyedév végére az üzemszerű működés szakaszába lépett. A társaság célja, hogy 2026 elejére a gyár stabil működés mellett elegendő termékalapot biztosítson az ingyenes lakossági padlásfödém szigetelési program megemelkedett anyagigényéhez. A vállalat moduláris építészeti üzletága előtt is bővülő keresleti piac áll – mondta el a kilátásokkal kapcsolatban a cég.
A harmadik negyedéves eredmények egyértelmű jelzést adnak: a régió építőipara és a Masterplast is visszatért a dinamikus növekedési pályára. Az elmúlt évek kihívásai után mostanra olyan hatékony működést sikerült elérnünk, amelyre stabilan lehet építeni. A növekvő megrendelés állomány, a gyártás megnövekedett versenyképessége és az EKR rendszerben felfutó programok előrevetítik, hogy az utolsó negyedévben az idei év legjobb eredményét szállítsuk.
– tette hozzá Tibor Dávid, a Masterplast elnök-vezérigazgatója.
Az árfolyam
A Masterplast árfolyama idén 5,8 százalékot emelkedett, amivel alulteljesítő a magyar tőzsdén, a BUX idén 35 százalékos pluszban áll.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Súlyos támadás érte Oroszországot: riasztották a védelmi erőket, Moszkva is tűz alá került
A fővárosban is szóltak a légvédelmi gépágyúk.
Vége az elnöki csúcsnak: nagy bejelentést tett Donald Trump - Fordulat jön a kereskedelmi háborúban
Sikerült megállapodni Kínával.
Nem tévedés, már 10 milliót lehet igényelni lakásfelújításra - megtudtuk a részleteket
2027-re elfogyhat pénz a programban, ezért nem érdemes túl sokáig várni az igényléssel.
Áll a bál Ukrajnában: egy magas pozícióban lévő ezredes kiszivárogtatta a titkos katonai térképeket
Oroszország is hozzájuthatott a kulcsfontosságú adatokhoz.
Váratlanul tűzszünetet ajánlott Vlagyimir Putyin - Egyetlen feltételt szabott az orosz elnök
Részlegesen, rövid időre, de a legfontosabb frontvonalakon.
Rég nem látott hibát követett el Moszkva - Csúnyán lebőgtek az egykor rettegett BMPT Terminatorok
Kínos videó terjeng az orosz hadsereg ékkövének szánt harcjárműről.
Putyin egyértelmű fenyegetést kapott Brüsszelből: ha ezt meglépi Oroszország, Moszkvát földig fogják rombolni!
Az orosz elnök tudja, hogy csak a világvégét hozná közelebb?
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
Masszív hadműveletbe fogott Donald Trump, a célja pedig egyre egyértelműbb – Meddig húzza még Putyin nagy barátja?
A háború küszöbén Amerika?
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod