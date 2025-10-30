  • Megjelenítés
Ez itt már a fordulat? Három éve nem látott számok a Masterplastnál
Portfolio
Több mint két nehéz év után valami megmozdult a Masterplastnál, a negyedéves bevétel és az EBITDA masszív növekedést mutatott a július-szeptemberi időszakban, 2022 harmadik negyedéve óta nem látott magasságba emelkedett - derül ki a ma reggel közzétett gyorsjelentésből. A működésben biztatóak a jelek, a HEM-ek értékesítése lendületet adott és a közép-kelet-euópai építőipar élénkül, viszont a pénzügyi eredmény nagy mínuszt mutatott az időszakban, így az adózott eredmény szintjén továbbra is veszteséget könyvelt el a cég.

A piaci környezet

A szeptember az év legerősebb kereskedelmi hónapját hozta, a közép-kelet-európai építőipar élénkülése, a hazai lakossági kereslet növekedése, az EKR-HEM program felfutása és a HEM-ek értékesítése alapozta meg a növekedést a harmadik negyedévben.

A nyári hónapokat visszafogott piaci aktivitás jellemezte, azonban szeptemberben látható fordulat állt be az építőipari keresletben. A közép-kelet-európai régió országaiban érzékelhetően kedvezőbben alakult a piaci környezet, mint egy évvel korábban. Bár Nyugat-Európában a beruházások továbbra is visszafogott ütemet mutattak, egyes szegmensekben, így az üvegszövet és tetőfólia termékek piacán, a Masterplast a versenytársak rovására tudta növelni piaci részesedését – közölte a cég.

A magyar piacon az állami támogatású programok – köztük az Otthon Start és a Lakhatási Tőkeprogram – keresletélénkítő hatása egyre szélesebb körben érzékelhető. A lakásépítések, elsősorban a családi házépítések terén megindult keresletbővülés, valamint az ingatlanpiaci mozgások pozitívan hatottak az építőanyag-kereskedelem forgalmára is. Az őszi hónapokban a lakossági kereslet élénküléséhez érdemben hozzájárult a Hungarocell Felújítási Program, amelynek keretében a vállalat a teljes homlokzati hőszigetelő rendszert térítésmentesen biztosítja lakossági ügyfeleinek, a felújítással elért, hitelesített energiamegtakarítások (HEM) ellenértékéből finanszírozva. A konstrukció kombinálható a szintén ingyenes padlásfödém-szigetelési programmal, amelynek központi terméke a szerencsi gyárban készülő üveggyapot. A program hosszú távú működését a Masterplast és az MVM Next között létrejött, 18 milliárd forint keretösszegű stratégiai megállapodás biztosítja, amely szeptemberben érdemben elindította a HEM-ek értékesítését. A lakossági érdeklődés kiemelkedő, és a rendelésállomány alapján a program hatása az év utolsó negyedévében tovább erősödhet. A megállapodás többlet árbevételt és tervezhetőséget biztosít, emellett a gyártási kapacitások magasabb lekötöttségén keresztül javítja az alaptevékenység jövedelmezőségét – tette hozzá a vállalat.

Ingyen adja a szigetelőanyagot a Masterplast - Új program indul

A fontosabb számok

A pozitív folyamatoknak köszönhetően rég nem látott bevételnövekedést ért el a Masterplast a harmadik negyedévben, az előző év azonos időszakához képest 24,5 százalékkal emelkedett a bevétel. Az időszakot 44,5 millió eurós bevétellel zárta a cég, ami

2022 harmadik negyedéve óta nem látott csúcs.

A termékcsoportos megbontást tekintve, egyik csoportban sem csökkent az árbevétel. Különösen jól teljesített a saját gyártású termékeket magában foglaló Tetőfóliák és tetőelemek (+19%), valamint a hő- hang és vízszigetelő anyagok termékcsoport (+40%) is. Ugrásszerűen, 81 százalékkal nőtt az ipari alkalmazások termékcsoport árbevétele, amely az alapanyag és egészségügyi termékeken kívül a HEM értékesítéseket tartalmazza.

Az országok teljesítményét vizsgálva jelentősen, 67%-kal nőtt a forgalom a magyar piacon, és növekedett az árbevétel a lengyel, export, román, ukrán, horvát és északmakedón piacokon is a bázishoz képest. Számottevően csak az olasz és szlovák piacokon esett vissza az értékesítés.

Látványos volt az eredményesség növekedése is az időszakban,

az EBITDA 3,4 millió euróra emelkedett, ami több mint a kétszerese az egy évvel korábbi szintnek.

Az EBITDA-marzs 7,7 százalékra javult, ami még nem éri el a 2020-2021-es csúcsidőszakot, viszont három éve nem látott magasságot jelent.

A vállalat saját gyártókapacitásainak kihasználtsága javult, ami érdemben hozzájárult az eredményesség növekedéséhez, és összeggében az elmúlt időszak költségcsökkentő intézkedései hatékonyabb működést eredményeztek. A szervezeti átalakítások hatására a vállalat 15 százalékkal kisebb létszámmal és 6 százalékkal alacsonyabb bérköltséggel működött. Mindezek eredményeként az üzemi eredmény is pozitívba fordult a bázisidőszaki veszteség után, 1,5 millió eurós eredményt ért el a Masterplast.

Az erős forint ugyanakkor kedvezőtlenül hatott a negyedévben a nagy exportkitettség miatt, a pénzügyi eredmény erősen mínuszos lett, valamint a szerencsi üveggyapotgyár induló fázisához kapcsolódó kiadások is rontották az eredményt, így az adózott eredmény szintjén továbbra is veszteséges a cég, 529 millió eurós mínuszt könyvelt el a vállalat.

A harmadik negyedév végére a Masterplast pénzeszközállománya 13,3 millió euróra emelkedett, ami biztosítja a társaság működésének finanszírozását, valamint fedezetet nyújt a negyedik negyedévben esedékes kötvénytörlesztéshez is a cég közlése szerint.

A Masterplast negyedéves számai
ezer EUR 3Q 24 3Q 25 változás
Értékesítés árbevétele 35721 44478 24,5%
EBITDA 1500 3429 128,6%
EBITDA-szint 4,2% 7,7% +3,5pp
Üzemi eredmény -410 1491 --
Üzemi eredményszint -1,1% 3,4% +4,5pp
Pénzügyi eredmény -687 -1473 --
Adózás előtti eredmény -1258 -660 --
Adózott eredmény -1291 -529 --
EPS (EUR) -0,08 -0,03 --
pénzeszközök 4822 13280 175,4%
nettó hitelállomány 73712 63567 -13,8%
Forrás: Masterplast, Portfolio      

A kilátások

A menedzsment a kedvező folyamatok fennmaradásával számol. A pozitív trendek és a megrendelés állomány alapján az évzáró időszak várhatóan a 2025-ös év legmagasabb árbevételű és nyereségű negyedévét hozza el a Masterplastnál – olvasható a cég közleményében.

A Hungarocell Felújítási Programban a rendelésállomány alapján a program hatása az év utolsó negyedévében tovább erősödhet. A szerencsi üveggyapot gyár tesztidőszaka sikeres volt, amely során a gyártás már több alkalommal elérte a teljes kapacitásszintet és a negyedév végére az üzemszerű működés szakaszába lépett. A társaság célja, hogy 2026 elejére a gyár stabil működés mellett elegendő termékalapot biztosítson az ingyenes lakossági padlásfödém szigetelési program megemelkedett anyagigényéhez. A vállalat moduláris építészeti üzletága előtt is bővülő keresleti piac áll – mondta el a kilátásokkal kapcsolatban a cég.

A harmadik negyedéves eredmények egyértelmű jelzést adnak: a régió építőipara és a Masterplast is visszatért a dinamikus növekedési pályára. Az elmúlt évek kihívásai után mostanra olyan hatékony működést sikerült elérnünk, amelyre stabilan lehet építeni. A növekvő megrendelés állomány, a gyártás megnövekedett versenyképessége és az EKR rendszerben felfutó programok előrevetítik, hogy az utolsó negyedévben az idei év legjobb eredményét szállítsuk.

– tette hozzá Tibor Dávid, a Masterplast elnök-vezérigazgatója.

Az árfolyam

A Masterplast árfolyama idén 5,8 százalékot emelkedett, amivel alulteljesítő a magyar tőzsdén, a BUX idén 35 százalékos pluszban áll.

Címlapkép forrása: Portfolio

