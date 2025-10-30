Fizetne a német állam, hogy lecseréljék kínai eszközeiket a távközlési szolgáltatók

Németország mérlegeli, hogy közpénzből finanszírozza a Huawei-berendezések cseréjét a Deutsche Telekomnál és más távközlési szolgáltatóknál – mondták az ügyet ismerő források. A szóban forgó összegek még egyeztetés alatt állnak. Nem világos, hogy az állam azonnali vagy fokozatos cserét írna elő. Egy forrás szerint
a Huawei-eszközök kiváltása Németországban meghaladná a 2 milliárd eurót.
A szolgáltatók sokáig ellenálltak a kormány, biztonsági aggályokra hivatkozó törekvésének, hogy kivonják a kínai gyártó eszközeit.
A Deutsche Telekom nem kommentálta az esetleges állami finanszírozású eszközcsere ötletét, és közölte, nem kíván találgatásokba bocsátkozni. Hozzátették, hogy Németország három hálózatüzemeltetője 2024 júliusában kötelező erejű megállapodásokat írt alá a kormánnyal a kínai gyártók kezeléséről, és ezek továbbra is érvényben vannak. A Németországban szintén hálózatot üzemeltető Vodafone és a Telefónica sem kívánt nyilatkozni. A Huawei nem reagált a megkeresésre.
Az Európai Bizottság gyakran bírálta Németországot amiatt, hogy "magas kockázatú" beszállítókat enged a hálózataiba. Miközben egyes országok, például az Egyesült Királyság és Svédország, a Huawei teljes kiszorításán dolgoznak, Németország és néhány más állam továbbra is széles körben engedi a kínai cég eszközeit.
A Huawei és a kínai ZTE régóta az amerikai és európai kormányok célkeresztjében áll. A félelmek szerint a kritikus nemzeti infrastruktúra feletti kontroll átengedése egy, Pekinghez szorosan kötődő vállalatnak nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. Az Egyesült Államok korábban azt állította, hogy a Huawei berendezései kémkedésre használhatók.
Hosszú vita után Németország tavaly nyáron kompromisszumra jutott. 2026-tól megtiltották a távközlési szolgáltatóknak, hogy a maghálózatokban kínai beszállítóktól vásároljanak, és előírták, hogy 2029 végéig cseréljék le a kínai gyártók eszközeit az 5G-hálózatok kritikus funkcióiban. A szolgáltatók továbbra is használhatnak Huawei-berendezéseket a rádiós hozzáférési hálózatban, például bázisállomásoknál és antennáknál, mert ezeket kevésbé tartják sérülékenynek. A lépés minimális hatású volt, mivel a német szolgáltatók a maghálózatban eleve nem alkalmaznak kínai eszközeket.
A politikai viták ellenére a Huawei sok szolgáltató számára vonzó partner. Alkatrészei gyakran jobbak és olcsóbbak a nyugati alternatíváknál. A források szerint a Vodafone nemrég olyan beszerzési szerződést jelentett be rádiókra és antennákra, amely fenntartaná a Huawei-eszközök jelenlegi arányát a német hálózatokban.
Címlapkép forrása: Shutterstock
