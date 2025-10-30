Gigantikus felvásárlási csata robbant ki: gyógyszeróriások harcolnak az új fogyasztószerért

A mintegy 150 milliárd dollárosra duzzadó fogyasztószerpiacon a Metsera a figyelem középpontjába került egy felvásárlási csata miatt.
Mind a Novo Nordisk, mind a Pfizer a vállalat korai fázisú programjaihoz akar hozzáférni.
A Metsera vezető fejlesztése, a MET-097i, havonta egyszer adható, GLP-1-alapú injekció. A Novo Nordisk Wegovy-jának és az Eli Lilly Zepbound-jának heti adagolásával szemben ez a készítmény szelektíven kötődik egy, a testsúlycsökkenés és az inzulinkiválasztás szabályozásában szerepet játszó fehérjeútvonalhoz. Ez elvben mérsékelheti a mellékhatásokat, és ritkább adagolást tehet lehetővé. Egy múlt havi vizsgálat szerint a legmagasabb dózisnál a páciensek átlagosan akár 14,1%-os testsúlycsökkenést értek el.
A másik hatóanyag, a korai fázisú fejlesztésnél járó MET-233i hosszú hatású, és a hasnyálmirigy amilinhormonját célozza, amely az inzulinnal együtt választódik ki. A Leerink elemzői szerint
a két program csúcséves árbevétele együtt meghaladhatja az 5 milliárd dollárt.
A Metserát 2022-ben alapította a Population Health Partners és az ARCH Venture Partners. A cég tőkeerős befektetőket vonzott; köztük a Google anyavállalata, az Alphabet is 5%-os részesedéssel rendelkezik. Az ARCH a legnagyobb tulajdonos 25%-kal.
A vállalat februári Nasdaq-bevezetésekor 2,7 milliárd dollárra értékelték a céget, ez azóta nagyjából megduplázódott, 5,5 milliárd dollárra. A részvény ma közel 24%-ot szárnyalt a felvásrlási csata hírére.
A Pfizer ajánlata, mérföldkő-kifizetésekkel együtt, 7,3 milliárd dollárra rúg, míg a Novo Nordiské legfeljebb 9 milliárd dollár lehet.
A csatározás új fejezetet jelezhet az elhízás elleni gyógyszerek versenyében, amelyet 2021-ben a Novo Nordisk Wegovy-jának amerikai jóváhagyása indított be. A dán vállalat szárnyalása az európai tőzsdék élére repítette; piaci értéke tavaly tetőpontján mintegy 650 milliárd dollár volt. Azóta az Eli Lilly erős versenye és az utánzatok terjedése lassította a Wegovy eladásait, ami a dán cég részvényeit több mint 60%-kal visszavetette. Az Eli Lilly jelenleg a világ legértékesebb egészségügyi vállalata, mintegy 770 milliárd dolláros piaci kapitalizációval; részvényei idén 9,6%-ot erősödtek.
A befektetői érdeklődés továbbra is erős: a Metsera körüli küzdelem csütörtökön riválisai árfolyamát is felhúzta. A Viking Therapeutics és a Structure Therapeutics részvényei rendre 9,5%-kal, illetve 6%-kal emelkedtek. A Viking orális és injekciós GLP-1-kezeléseken dolgozik, a Structure pedig szájon át szedhető fogyasztótablettán; fejlesztéseik előrébb tartanak, mint a Metsera programjai. Az Altimmune, amely injekciót fejleszt, szintén 4,5%-ot erősödött csütörtökön.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Csúnya botrány kerekedik az egyik vezető AI-cégnél
Leléptek a vezető mérnökök és felforgatják a volt munkahelyüket.
Óriási üzlet készülődik a Facebook anyavállalatánál
Új rekord születhetett.
Egy új dinoszauruszfajt fedeztek fel a tudósok: ez lehetett a 700 kilós "törpe zsarnok"
Új kutatás igazolja a felfedezést.
"A ritkaföldfémek ügye rendeződött" - Trump bejelentése után szárnyalnak a részvények
Van olyan papír, ami 16 százalékot ugrott ma.
Friss jelentés érkezett a frontról: súlyos harcok dúlnak a stratégiai jelentőségű ukrán városban
Moszkva számára presztízs- és taktikai okokból is fontos a város elfoglalása.
Trump berúgta az ajtót Kínában, de könnyen az EU orrára csapódhat
Brüsszelbe érkezik a kínai tárgyalóküldöttség.
Emelkedett a Richter és az OTP
Mínuszban zárt a Mol és a Telekom.
Újfajta nyugdíjemelés jöhet Magyarország szomszédjában, ennek nem mindenki fog örülni
A 13. havi nyugdíjról is beszélt a miniszter.
400 millió forintos emelés a KKV-knak
A kormány megduplázta az egy vállalkozásba befektethető tőke plafonját 200 millióról 400 millió forintra a Demján Sándor Tőkeprogramban (DSTP). Ez nagyobb projektekhez és gyorsabb méretugrá
Energiaátmenet a Perzsa-öbölben: hol tart most, és mi várható a jövőben?
Az arab olajmonarchiák a zöld átállást gazdasági lehetőségként kihasználva a nettó zéró kibocsátás felé tartanak.
Harapófogóban Európa: vergődés az USA és Kína közt
Európa versenyképességi harapófogóban van: vezető technológiákban egyértelműen lemaradt az USA mögött - nem véletlen, hogy a világ (piaci érték alapján) 50 legnagyobb cége közül csak...
A te szavazatod is számít: szavazz négyszer a HOLD-ra!
Szavazz ezen a linken négy kategóriában a HOLD-ra, hogy mi nyerjük a Portfolio vagyonkezelési díjait! A Portfolio első alkalommal hirdeti meg a vagyonkezelési díjait, amiket... The post A te szava
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
NIS2 élesben: indul a szankcionálás
A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Döntött a kormány: jöhet a lakáshitel, amit törleszteni sem kell
A Portfolio Checklistben az 1 millió forintos Otthontámogatás részleteivel is foglalkozunk.
Most vagy soha? Pályázati dömping közepén az agrofood szektor
Rég esedékes fejlesztések jönnek.
Bedöntöttük az ezüstöt és az aranyat – Meddig tart az esés?
Nvidia, kriptók, Ray Dalio és reáleszközök az új Investben.