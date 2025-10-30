  • Megjelenítés
Gigantikus felvásárlási csata robbant ki: gyógyszeróriások harcolnak az új fogyasztószerért
Üzlet

Gigantikus felvásárlási csata robbant ki: gyógyszeróriások harcolnak az új fogyasztószerért

Portfolio
A Novo Nordisk és a Pfizer licitháborúba kezdett a Metsera nevű vállalat megszerzéséért, hogy hozzáférjen a cég ígéretes elhízáselleni fejlesztéseihez. A felvásárlási csata hírére nagyot emelkedett a Metsera árfolyama.
A mintegy 150 milliárd dollárosra duzzadó fogyasztószerpiacon a Metsera a figyelem középpontjába került egy felvásárlási csata miatt.

Mind a Novo Nordisk, mind a Pfizer a vállalat korai fázisú programjaihoz akar hozzáférni.

A Metsera vezető fejlesztése, a MET-097i, havonta egyszer adható, GLP-1-alapú injekció. A Novo Nordisk Wegovy-jának és az Eli Lilly Zepbound-jának heti adagolásával szemben ez a készítmény szelektíven kötődik egy, a testsúlycsökkenés és az inzulinkiválasztás szabályozásában szerepet játszó fehérjeútvonalhoz. Ez elvben mérsékelheti a mellékhatásokat, és ritkább adagolást tehet lehetővé. Egy múlt havi vizsgálat szerint a legmagasabb dózisnál a páciensek átlagosan akár 14,1%-os testsúlycsökkenést értek el.

A másik hatóanyag, a korai fázisú fejlesztésnél járó MET-233i hosszú hatású, és a hasnyálmirigy amilinhormonját célozza, amely az inzulinnal együtt választódik ki. A Leerink elemzői szerint

a két program csúcséves árbevétele együtt meghaladhatja az 5 milliárd dollárt.

A Metserát 2022-ben alapította a Population Health Partners és az ARCH Venture Partners. A cég tőkeerős befektetőket vonzott; köztük a Google anyavállalata, az Alphabet is 5%-os részesedéssel rendelkezik. Az ARCH a legnagyobb tulajdonos 25%-kal.

A vállalat februári Nasdaq-bevezetésekor 2,7 milliárd dollárra értékelték a céget, ez azóta nagyjából megduplázódott, 5,5 milliárd dollárra. A részvény ma közel 24%-ot szárnyalt a felvásrlási csata hírére.

A Pfizer ajánlata, mérföldkő-kifizetésekkel együtt, 7,3 milliárd dollárra rúg, míg a Novo Nordiské legfeljebb 9 milliárd dollár lehet.

A csatározás új fejezetet jelezhet az elhízás elleni gyógyszerek versenyében, amelyet 2021-ben a Novo Nordisk Wegovy-jának amerikai jóváhagyása indított be. A dán vállalat szárnyalása az európai tőzsdék élére repítette; piaci értéke tavaly tetőpontján mintegy 650 milliárd dollár volt. Azóta az Eli Lilly erős versenye és az utánzatok terjedése lassította a Wegovy eladásait, ami a dán cég részvényeit több mint 60%-kal visszavetette. Az Eli Lilly jelenleg a világ legértékesebb egészségügyi vállalata, mintegy 770 milliárd dolláros piaci kapitalizációval; részvényei idén 9,6%-ot erősödtek.

A befektetői érdeklődés továbbra is erős: a Metsera körüli küzdelem csütörtökön riválisai árfolyamát is felhúzta. A Viking Therapeutics és a Structure Therapeutics részvényei rendre 9,5%-kal, illetve 6%-kal emelkedtek. A Viking orális és injekciós GLP-1-kezeléseken dolgozik, a Structure pedig szájon át szedhető fogyasztótablettán; fejlesztéseik előrébb tartanak, mint a Metsera programjai. Az Altimmune, amely injekciót fejleszt, szintén 4,5%-ot erősödött csütörtökön.

metsera

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

