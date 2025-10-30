Gyenge automatizáltság, erős hatékonysági kényszer: így látják magukat a magyar cégek

A felmérés szerint a vállalatok mindössze 2,42 pontra értékelték adminisztrációs folyamataik automatizáltságát egy 5 pontos skálán, ezzel szemben a pénzügyi terület 4,1 ponttal a legerősebbnek bizonyult, bár itt is hiányzik az egységes, KPI-alapú kontrollingrendszer. A beruházások terén a tervezés 82%, a projektmenedzsment 78%, míg a kivitelezés mindössze 67% hatékonysági szintet ért el, ami a megvalósítási szakasz gyengeségét mutatja.
A legnagyobb kihívást az értékesítési és HR területek jelentik. Az értékesítési folyamatokat stratégiai hiányosságok, technológiai lemaradás (elavult CRM-rendszerek) és magas fluktuáció gyengítik, ami rontja az új ügyfélszerzést és a megrendelések növekedését. A HR-ben a kulcsteljesítménymutatók (KPI-ok) és az automatizált adminisztráció hiánya miatt alacsony a hatékonyság, noha a képzések és az elégedettségmérés területén erősebbek a cégek. Az automatizáció fejletlensége miatt továbbra is jellemző a manuális munkavégzés, amely idő- és költségveszteséget okoz, noha a kutatás szerint ennek fejlesztése akár jelentős hatékonyságnövekedést és hibacsökkenést eredményezhetne.
A pénzügyi tudatosság terén a vállalatok jól ismerik a hagyományos finanszírozási formákat (4,4–4,8 pont), de a tőkepiaci eszközök ismertsége csak 2,9–3,2 pont volt, ami alacsony diverzifikációra utal. Az ERP-rendszerek hatékonyságát sokan elégtelennek ítélték, a kudarcok oka pedig leginkább szervezeti és emberi tényezőkhöz – nem pedig technológiai hibákhoz – köthető.
A kutatás összegzése szerint a következő évek nyertesei azok a vállalatok lesznek, amelyek nem pusztán növekedni, hanem hatékonyabban működni tudnak: a siker kulcsa a folyamatok objektív mérése, a hatékonysági adatok napi döntésekbe építése és a tudatos értékteremtés, nem pedig a puszta költségcsökkentés.
