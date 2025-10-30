Közel 10 százalékot ugrott hirtelen az Amazon árfolyama - Mi áll a háttérben?

Az Amazon Web Services bevétele 20 százalékkal nőtt a szeptemberrel zárult harmadik negyedévben, amit jól fogadtak a befektetők, közel 10 százalékot ugrottak a részvények zárás után.

Közzétette harmadik negyedéves gyorsjelentését az Amazon, amire közel 10 százalékot ugrottak a részvények a zárás utáni kereskedésben.

A befektetők pozitívan értékelték, hogy a cloud szolgáltatásokat kínáló

AWS a szeptemberrel zárult harmadik negyedévben 20 százalékos bevételnövekedést ért el,

szemben a 17,95 százalékos piaci várakozással. A kiskereskedelmi üzletág gyengélkedik, de a vállalatok továbbra is kitartóan költenek mesterséges intelligenciára, ami erősíti a felhőszolgáltatások iránti keresletet.

Az AWS az Amazon teljes árbevételének valamivel több mint 15 százalékát adja, ugyanakkor a működési eredmény mintegy 60 százalékát termeli. A cloud a fő profit driver, magas marzsokkal, a lezért negyedévben 33 milliárd dolláros árbevétel mellett több mint 11 milliárd dolláros bevételt termelt.

A vállalat a negyedik negyedévre 206–213 milliárd dollár közötti nettó árbevételt prognosztizál cégszinten, míg az elemzői konszenzus 208,12 milliárd dollár az LSEG adatai szerint. Az előrejelzés sem okozott csalódást.

