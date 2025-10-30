  • Megjelenítés
Közel 10 százalékot ugrott hirtelen az Amazon árfolyama - Mi áll a háttérben?
Üzlet

Közel 10 százalékot ugrott hirtelen az Amazon árfolyama - Mi áll a háttérben?

Portfolio
Az Amazon Web Services bevétele 20 százalékkal nőtt a szeptemberrel zárult harmadik negyedévben, amit jól fogadtak a befektetők, közel 10 százalékot ugrottak a részvények zárás után.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Közzétette harmadik negyedéves gyorsjelentését az Amazon, amire közel 10 százalékot ugrottak a részvények a zárás utáni kereskedésben.

A befektetők pozitívan értékelték, hogy a cloud szolgáltatásokat kínáló

AWS a szeptemberrel zárult harmadik negyedévben 20 százalékos bevételnövekedést ért el,

szemben a 17,95 százalékos piaci várakozással. A kiskereskedelmi üzletág gyengélkedik, de a vállalatok továbbra is kitartóan költenek mesterséges intelligenciára, ami erősíti a felhőszolgáltatások iránti keresletet. 

Az AWS az Amazon teljes árbevételének valamivel több mint 15 százalékát adja, ugyanakkor a működési eredmény mintegy 60 százalékát termeli. A cloud a fő profit driver, magas marzsokkal, a lezért negyedévben 33 milliárd dolláros árbevétel mellett több mint 11 milliárd dolláros bevételt termelt.

A vállalat a negyedik negyedévre 206–213 milliárd dollár közötti nettó árbevételt prognosztizál cégszinten, míg az elemzői konszenzus 208,12 milliárd dollár az LSEG adatai szerint. Az előrejelzés sem okozott csalódást.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
tőzsde
Üzlet
Durva mozgások az amerikai tőzsdéken
Pénzcentrum
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility