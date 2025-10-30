Már a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz a százhalombattai MOL-finomító tűzesete ügyében

A stratégiai jelentőségű ipari létesítményben történt

eset kivizsgálása így a legmagasabb szintű bűnügyi szervhez került.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Magyar Nemzetnek megerősítette, hogy az eljárást az NNI viszi tovább. A nyomozás eredetileg foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult ismeretlen tettes ellen. Az ügy áthelyezése arra utal, hogy

az ország egyik legfontosabb ipari üzemét érintő incidensben a súlyosabb bűncselekmény lehetőségét sem zárják ki.

A tűzesetben személyi sérülés nem történt. Az ügy jelentőségét jelzi, hogy csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnök is reagált rá a Facebook-oldalán, miután egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel.

Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben

– írta a kormányfő. Orbán Viktor kiemelte, hogy a százhalombattai létesítmény Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike.

